Journée mondiale de la chicorée Le 23 novembre, redécouvrez une boisson oubliée devenue tendance

Ce 23 novembre, la chicorée est à l’honneur. Une journée qui remonte au calendrier révolutionnaire français, où ce jour était officiellement dénommé « jour de la chicorée ». Bien oubliée des nouvelles générations, cette boisson fait son grand retour avec une aura de modernité insoupçonnée. Entre tradition et tendance, entre authenticité et responsabilité environnementale, la chicorée mérite une seconde chance.

Une plante millénaire redécouverte

La chicorée n’est pas une découverte récente. Pline l’Ancien mentionnait déjà cette plante dans son Histoire naturelle, y reconnaissant des vertus apéritives remarquables. Au Moyen Âge, elle était cultivée en Europe pour ses propriétés médicinales. Galien lui-même la surnommait « l’amie du foie ». C’est véritablement au XVIIe siècle, aux Pays-Bas, que la chicorée a commencé à être utilisée comme substitut du café. Cette pratique s’est ensuite propagée en Angleterre, en Prusse, en Belgique et en France. Mais le véritable moment décisif arrive en 1806, avec le blocus continental de Napoléon. Privées de café, les populations européennes se sont tournées vers la chicorée. La torréfaction de sa racine donnait une boisson jugée bien meilleure que la simple décoction de racine séchée jusqu’alors en usage. Une nécessité devenue habitude, puis passion. En France, la maison Leroux a été fondée en 1858 à Orchies, dans le Nord, et reste jusqu’à aujourd’hui le pilier incontournable de la filière. Elle transforme entre 60 000 et 80 000 tonnes de racines par an, travaillant avec environ 200 agriculteurs régionaux. La région des Hauts-de-France cultive la quasi-totalité de la chicorée à café française, sur environ 2 000 hectares.

La chicorée pure : ne pas confondre avec la Ricoré

La confusion majeure qui perdure C’est l’une des plus grandes confusions alimentaires : des millions de consommateurs assimilent « chicorée » à « Ricoré ». Or, c’est une erreur fondamentale. La chicorée pure et la Ricoré sont deux produits complètement différents. La chicorée pure est une racine torréfiée naturellement, obtenue après un processus simple : récolte au printemps, séchage en cossettes (lamelles), torréfaction contrôlée pour développer les arômes. C’est une boisson monoconstituée, sans additif majeur. Elle contient naturellement de l’inuline, une fibre soluble bénéfique pour la digestion, et ne contient pas de caféine. Ricoré, créé par Nestlé en 1953, est un produit ultra-transformé. Sa composition actuelle ? 33,2% de café soluble, 30,8% de chicorée soluble, 33% d’oligofructose (fibres de chicorée raffinées), et 1,9% de sulfate de magnésium. C’est un assemblage industriel très différent de la chicorée torréfiée traditionnelle. Nestlé a construit son succès sur cette marque iconique avec son célèbre slogan « L’ami du petit-déjeuner, l’ami Ricoré », rendant la Ricoré si dominante que plusieurs générations ont cru qu’il s’agissait de la chicorée elle-même. L’impact de l’industrialisation sur la perception Cette domination commerciale a eu un effet pervers : elle a éloigné les consommateurs de la véritable chicorée. Beaucoup qui ont goûté la Ricoré et n’ont pas aimé ont conclu que la chicorée « ce n’était pas pour eux », sans jamais avoir expérimenté une chicorée pure, artisanale ou semi-industrielle de qualité. Les marques de chicorée authentique, comme Chicorée du Nord (depuis 1934) ou Leroux lui-même, ont dû combattre cette perception erronée pendant des décennies. Aujourd’hui, avec le retour en grâce de la chicorée, cette distinction devient enfin claire pour les consommateurs qui redécouvrent ce produit sous son vrai jour.

Le grand retour d’une boisson tendance

Un marché en expansion mondiale Depuis quelques années, la chicorée connaît une renaissance spectaculaire. Le marché mondial était évalué à 717 millions de dollars en 2023, avec une croissance prévue de 5,6% par an jusqu’en 2032. Ce ne sont plus les grands-mères du Nord qui consomment de la chicorée, ce sont les jeunes urbains sensibles aux enjeux environnementaux. Plusieurs facteurs expliquent ce retournement. D’abord, une tendance générale vers le « healthy, bio, local » et moins de caféine. La chicorée incarne cette alternative naturelle sans prétention, bien ancrée dans une logique de consommation responsable. Ensuite, ses avantages réels : une tasse de chicorée émet environ 10 grammes de CO₂, contre 49 grammes pour le café. Pour les consommateurs concernés par leur empreinte carbone, c’est un argument de poids. Les nouveaux acteurs Cherico, lancée en 2023, incarne parfaitement cette nouvelle dynamique. Cette jeune marque a levé 1 million d’euros en mars 2025, avec le soutien d’investisseurs prestigieux comme Michel & Augustin et BackMarket. Elle est déjà présente dans 200 magasins Monoprix et 300 coffee shops, avec l’ambition d’atteindre 1 million d’euros de chiffre d’affaires en 2025 et de conquérir le Royaume-Uni, la Corée, et Taïwan. Nourée, créée en 2020, propose une chicorée 100% bio, conditionnée en ESAT avec un packaging écoresponsable à base de résidus de canne à sucre. Ses déclinaisons originales — « L’Originale », « Escale cacao », « Rituel Chaï » — séduisent un public fidèle via son e-shop et des épiceries fines. Chicorée du Nord, qui torréfie depuis 1934 à Oye-Plage, a lancé en 2024 des formats modernes : capsules et infusions sous label bio Ecocert. Quant à Leroux, ce géant historique diversifie aussi son offre avec des infusions, des pains à la chicorée, des crèmes glacées, et prépare une boisson fraîche pour 2026.

Bien plus qu’une boisson : ses vertus réelles

Contrairement à la Ricoré qui dépend d’additifs pour présenter ses bénéfices, la chicorée pure offre naturellement des avantages remarquables. Elle contient environ 3 grammes de fibres pour 100 grammes, sous forme d’inuline et d’autres fibres solubles. L’inuline favorise certaines bactéries du microbiote intestinal, augmente la sécrétion d’hormones de satiété et joue un rôle important dans la prévention de l’obésité. La chicorée est aussi exceptionnellement riche en antioxydants. Une tasse de chicorée en contient autant qu’une tasse de thé vert, ce qui aide l’organisme à lutter contre le vieillissement cellulaire. Elle ne contient pas de caféine, ce qui la rend idéale pour la fin de journée, et ses propriétés digestives héritées de l’Antiquité n’étaient pas une légende. Le goût ? Souvent décrit comme un mariage entre le caramel et la noisette, avec une légère amertume subtile. Il n’y a rien de révolutionnaire, juste un équilibre simple qui ravit depuis des siècles.

Pour les novices, l’approche la plus simple : commencer par une marque reconnaissable comme Leroux ou Chicorée du Nord. Laisser infuser quelques minutes dans du lait chaud ou de l’eau chaude — le lait adoucit davantage la chicorée. À 3-4 cuillères à café, vous trouvez l’équilibre idéal. Pas besoin de sucre : le caramel naturel suffit. Pour les amateurs plus curieux, les nouvelles marques comme Cherico ou Nourée offrent des déclinaisons plus originales. Nourée propose même un « Rituel Chaï » qui invite à redécouvrir la chicorée sous un nouvel angle épicé. Et si vous appréciez le café, rien n’empêche de mélanger : moitié chicorée, moitié café crème. C’est le chemin que prenaient nos grands-parents pendant les pénuries, et rien ne dit que ce mariage ne vaut pas le détour aujourd’hui.

