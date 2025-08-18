Written by 18.08.2025 21h52 Culture, Evènements, Vallée de la Garonne

KINO PYRÉNÉUS « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

Kino Pyrénéus Siradan

 

🎬 KINO PYRÉNÉUS

Quand le Cinéma indépendant rencontre l’âme Pyrénéenne

« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

Au cœur du village de Siradan, dans les Hautes-Pyrénées, naît chaque été un événement culturel unique qui fait vibrer les contreforts pyrénéens. Kino Pyrénéus incarne l’esprit d’un mouvement cinématographique international né à Montréal en 1999, où amateurs et professionnels se rassemblent pour créer des courts-métrages dans un élan de solidarité et de créativité pure.

📜 AUX ORIGINES D’UN MOUVEMENT PLANÉTAIRE

Le mouvement Kino trouve ses racines à Montréal (un peu commun avec Gabrielle Filteau-Chiba) en février 1999, initié par une vingtaine de jeunes cinéastes menés par Christian Laurence, Eza Paventi, Stéphane Lafleur et Jéricho Jeudy. Leur défi initial : produire un film par mois jusqu’à l’an 2000, dans l’attente d’une fin du monde qui n’aura jamais lieu.

1999
MONTRÉAL
📽️

Aujourd’hui, le mouvement compte une centaine de cellules actives à travers le monde, toutes unies par cette devise emblématique : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. » Cette philosophie résonne particulièrement dans nos vallées pyrénéennes, où l’authenticité et l’ingéniosité sont des valeurs ancestrales.

🗣️ TÉMOIGNAGES DE KINOÏTES

“C’est magique de voir naître un film en 72h avec des gens qu’on ne connaissait pas la veille. L’esprit Kino, c’est ça : la créativité sans limites !”

— Marie, réalisatrice

“Siradan nous accueille comme une famille. C’est un laboratoire créatif au cœur des montagnes que j’adore !”

— Thomas, monteur

🏔️ SIRADAN, ÉCRIN PYRÉNÉEN DU FESTIVAL

Niché à 470 mètres d’altitude à l’entrée de la vallée de la Barousse, Siradan compte 287 habitants et se distingue par son riche passé thermal. Au XIXe siècle, l’établissement thermal du village attirait plus de 5000 curistes par an, venus de toute la France, et l’impératrice Eugénie elle-même y aurait été soignée.

🎭 Un village culturellement dynamique

Siradan reste un village actif où le sens du partage et de la fête sont des valeurs importantes. Chaque premier dimanche du mois, un marché alimentaire et artisanal anime la place du village. Le festival Kino Pyrénéus s’inscrit parfaitement dans cette tradition d’ouverture et de convivialité.

⚡ UN FORMAT UNIQUE : LE MARATHON CRÉATIF

72h

SESSION 1

Lundi au mercredi : formation des équipes, tournage, montage et projection

72h

SESSION 2

Jeudi au samedi : nouvelle création collective avec projection finale

🎬 PROJECTIONS PUBLIQUES : Mercredi et Samedi à 19h

Concerts, bar et restauration sur place – Entrée libre et gratuite

🌟 DES PARRAINS D’EXCEPTION

François Szabowski

Scénariste, monteur et réalisateur français, auteur de plusieurs courts-métrages et du long-métrage “Des voix”

Nicolas Bellaïche

Vidéaste passionné par le mouvement Kino international et ses valeurs de création collaborative

Ces parrains représentent “un véritable atout pour le Kino Pyrénéus”, apportant leur expertise et leur vision artistique au festival.

💭 ÉCHOS DU FESTIVAL

“Une semaine intense où l’on apprend autant qu’on partage. L’esprit de Siradan nous porte !”

— Lucie, scripte

“J’ai découvert ma passion pour le cinéma grâce à Kino Pyrénéus. Merci pour cette ouverture !”

— Antoine, débutant

“Le mélange des générations et des expériences crée une alchimie unique. Vivement l’année prochaine !”

— Sylvie, comédienne

🌍 RAYONNEMENT ET IMPACT TERRITORIAL

L’association Kino Pyrénéus, créée en 2021, a pour objet “le développement, la production et la promotion de projets artistiques et culturels”. Au-delà de la simple organisation du festival, elle s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de démocratisation de l’art cinématographique.

📚 FORMATION

Ateliers, rencontres et formations pour tous niveaux

🤝 ÉCHANGES

Rencontres entre professionnels et amateurs passionnés

🎯 Un festival soutenu par la Région Occitanie

Reconnaissance institutionnelle d’un projet culturel innovant

💡 UNE PHILOSOPHIE RÉVOLUTIONNAIRE

Le mouvement Kino prône un cinéma “sans budget, dans un esprit d’entraide, non-compétitif, de liberté et de bienveillance”. Cette approche révolutionnaire s’oppose aux logiques commerciales traditionnelles du septième art, privilégiant l’authenticité créative à la performance économique.

🚫 SANS CENSURE

Liberté totale de création artistique

🤝 ENTRAIDE

Collaboration et partage des compétences

⚡ IMMÉDIATETÉ

Création spontanée et diffusion directe

🎬 RENDEZ-VOUS EN AOÛT À SIRADAN !

La prochaine édition du Kino Pyrénéus aura lieu du 17 au 23 août 2025 à Siradan. Une semaine où les Pyrénées vibrent au rythme de la création cinématographique, où chacun peut devenir “kinoïte” et participer à cette aventure collective unique.

📧 Contact

kinopyreneus@gmail.com

🌐 Web

kinopyreneus.com

Dans l’esprit du mouvement Kino : “Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant !”
Siradan vous attend pour écrire ensemble de nouvelles pages de cette belle aventure cinématographique.

Article rédigé pour Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables

Points d'intérêt

Related Posts

Festival d’Art Lyrique

Culture, Evènements, Fil, Saint-Béat, Vie locale

04.08.2025 • One Comment

Festival d’Art Lyrique « Des illusions » à Saint-Béat-Lez

  🎭 Festival d’Art Lyrique « Des illusions » Du 9 au 16 août 2025 à Saint-Béat-Lez Une semaine d’évasion...

Read More
Saint-Bertrand-de-comminges

Pyrénées, Saint-Bertrand-de-Comminges

10.07.2025

Saint-Bertrand-de-Comminges pour une pause estivale et spirituelle

  Saint-Bertrand-de-Comminges Une pause estivale et spirituelle au cœur des Pyrénées Perché sur une colline dominant la vallée de...

Read More
Brandom Chaum

Comminges, Evènements, Pyrénées, Vallée de la Garonne, Vie locale

08.06.2025

Brandon et vide-grenier de la Saint-Jean à Chaum

  Brandon et vide-grenier de la Saint-Jean à Chaum Une tradition estivale authentique Le village de Chaum, au coeur des Frontignes,...

Read More
Luchon Pyrénées Breizh

Culture, Evènements, Luchon

28.04.2025

Luchon Pyrénées Breizh 2025 : quand les Pyrénées résonnent aux sons celtiques et occitans

Luchon Pyrénées Breizh 2025 : quand les Pyrénées résonnent aux sons celtiques et occitans. Du 1er au 4 mai 2025, la ville thermale de...

Read More
Malvezie Gabrielle Filteau-Chiba Previous Story
Gabrielle Filteau-Chiba à Malvezie

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Close
Featured Posts
Catégories