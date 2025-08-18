KINO PYRÉNÉUS « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

Niché à 470 mètres d’altitude à l’entrée de la vallée de la Barousse, Siradan compte 287 habitants et se distingue par son riche passé thermal. Au XIXe siècle, l’établissement thermal du village attirait plus de 5000 curistes par an, venus de toute la France, et l’impératrice Eugénie elle-même y aurait été soignée.

🎭 Un village culturellement dynamique Siradan reste un village actif où le sens du partage et de la fête sont des valeurs importantes. Chaque premier dimanche du mois, un marché alimentaire et artisanal anime la place du village. Le festival Kino Pyrénéus s’inscrit parfaitement dans cette tradition d’ouverture et de convivialité.