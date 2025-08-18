KINO PYRÉNÉUS « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »

🎬 KINO PYRÉNÉUS
Quand le Cinéma indépendant rencontre l’âme Pyrénéenne
« Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant ! »
Au cœur du village de Siradan, dans les Hautes-Pyrénées, naît chaque été un événement culturel unique qui fait vibrer les contreforts pyrénéens. Kino Pyrénéus incarne l’esprit d’un mouvement cinématographique international né à Montréal en 1999, où amateurs et professionnels se rassemblent pour créer des courts-métrages dans un élan de solidarité et de créativité pure.
📜 AUX ORIGINES D’UN MOUVEMENT PLANÉTAIRE
Le mouvement Kino trouve ses racines à Montréal (un peu commun avec Gabrielle Filteau-Chiba) en février 1999, initié par une vingtaine de jeunes cinéastes menés par Christian Laurence, Eza Paventi, Stéphane Lafleur et Jéricho Jeudy. Leur défi initial : produire un film par mois jusqu’à l’an 2000, dans l’attente d’une fin du monde qui n’aura jamais lieu.
MONTRÉAL
📽️
Aujourd’hui, le mouvement compte une centaine de cellules actives à travers le monde, toutes unies par cette devise emblématique : « Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant. » Cette philosophie résonne particulièrement dans nos vallées pyrénéennes, où l’authenticité et l’ingéniosité sont des valeurs ancestrales.
🗣️ TÉMOIGNAGES DE KINOÏTES
“C’est magique de voir naître un film en 72h avec des gens qu’on ne connaissait pas la veille. L’esprit Kino, c’est ça : la créativité sans limites !”
— Marie, réalisatrice
“Siradan nous accueille comme une famille. C’est un laboratoire créatif au cœur des montagnes que j’adore !”
— Thomas, monteur
🏔️ SIRADAN, ÉCRIN PYRÉNÉEN DU FESTIVAL
Niché à 470 mètres d’altitude à l’entrée de la vallée de la Barousse, Siradan compte 287 habitants et se distingue par son riche passé thermal. Au XIXe siècle, l’établissement thermal du village attirait plus de 5000 curistes par an, venus de toute la France, et l’impératrice Eugénie elle-même y aurait été soignée.
🎭 Un village culturellement dynamique
Siradan reste un village actif où le sens du partage et de la fête sont des valeurs importantes. Chaque premier dimanche du mois, un marché alimentaire et artisanal anime la place du village. Le festival Kino Pyrénéus s’inscrit parfaitement dans cette tradition d’ouverture et de convivialité.
⚡ UN FORMAT UNIQUE : LE MARATHON CRÉATIF
SESSION 1
Lundi au mercredi : formation des équipes, tournage, montage et projection
SESSION 2
Jeudi au samedi : nouvelle création collective avec projection finale
🎬 PROJECTIONS PUBLIQUES : Mercredi et Samedi à 19h
Concerts, bar et restauration sur place – Entrée libre et gratuite
🌟 DES PARRAINS D’EXCEPTION
François Szabowski
Scénariste, monteur et réalisateur français, auteur de plusieurs courts-métrages et du long-métrage “Des voix”
Nicolas Bellaïche
Vidéaste passionné par le mouvement Kino international et ses valeurs de création collaborative
Ces parrains représentent “un véritable atout pour le Kino Pyrénéus”, apportant leur expertise et leur vision artistique au festival.
💭 ÉCHOS DU FESTIVAL
“Une semaine intense où l’on apprend autant qu’on partage. L’esprit de Siradan nous porte !”
— Lucie, scripte
“J’ai découvert ma passion pour le cinéma grâce à Kino Pyrénéus. Merci pour cette ouverture !”
— Antoine, débutant
“Le mélange des générations et des expériences crée une alchimie unique. Vivement l’année prochaine !”
— Sylvie, comédienne
🌍 RAYONNEMENT ET IMPACT TERRITORIAL
L’association Kino Pyrénéus, créée en 2021, a pour objet “le développement, la production et la promotion de projets artistiques et culturels”. Au-delà de la simple organisation du festival, elle s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et de démocratisation de l’art cinématographique.
📚 FORMATION
Ateliers, rencontres et formations pour tous niveaux
🤝 ÉCHANGES
Rencontres entre professionnels et amateurs passionnés
🎯 Un festival soutenu par la Région Occitanie
Reconnaissance institutionnelle d’un projet culturel innovant
💡 UNE PHILOSOPHIE RÉVOLUTIONNAIRE
Le mouvement Kino prône un cinéma “sans budget, dans un esprit d’entraide, non-compétitif, de liberté et de bienveillance”. Cette approche révolutionnaire s’oppose aux logiques commerciales traditionnelles du septième art, privilégiant l’authenticité créative à la performance économique.
🚫 SANS CENSURE
Liberté totale de création artistique
🤝 ENTRAIDE
Collaboration et partage des compétences
⚡ IMMÉDIATETÉ
Création spontanée et diffusion directe
🎬 RENDEZ-VOUS EN AOÛT À SIRADAN !
La prochaine édition du Kino Pyrénéus aura lieu du 17 au 23 août 2025 à Siradan. Une semaine où les Pyrénées vibrent au rythme de la création cinématographique, où chacun peut devenir “kinoïte” et participer à cette aventure collective unique.
📧 Contact
kinopyreneus@gmail.com
🌐 Web
kinopyreneus.com
Dans l’esprit du mouvement Kino : “Faire bien avec rien, faire mieux avec peu, mais le faire maintenant !”
Siradan vous attend pour écrire ensemble de nouvelles pages de cette belle aventure cinématographique.