La fête de la montagne à Melles : une tradition qui renaît dans les hauteurs pyrénéennes Dimanche 3 août 2025 – Deuxième édition sous les ombrages du Clot deth loup

Au cœur des Pyrénées haut-garonnaises, le petit village de Melles s’apprête à revivre une de ses anciennes traditions. Après le succès remarquable de 2024 qui avait rassemblé une bonne centaine de convives mêlant habitants du village et touristes de passage, la fête de la montagne revient pour sa deuxième édition le dimanche 3 août 2025. Cette renaissance d’une vieille tradition melloise témoigne de la vitalité d’un patrimoine culturel pyrénéen qui refuse de sombrer dans l’oubli.

L’initiative du groupement pastoral du Crabère et du collectif Préservons Melles Cette belle aventure a débuté en 2024 à l’initiative conjointe du Groupement pastoral du Crabère et du Collectif Préservons Melles. Ces deux structures, animées par des valeurs communes de préservation du patrimoine et de dynamisation du territoire rural, ont su redonner vie à une vieille tradition melloise qui avait traversé les générations avant de s’estomper. La première édition avait été une belle réussite qui avait réuni pas moins de 100 convives dans une atmosphère chaleureuse et authentique. Habitants de longue date et visiteurs de passage avaient fraternisé autour des saveurs traditionnelles, créant cette magie particulière qui caractérise les fêtes de village pyrénéennes. Fort de ce succès, les organisateurs ont naturellement décidé de remettre ça, donnant naissance à cette deuxième édition qui s’annonce tout aussi prometteuse.

Le Clot deth loup, un écrin naturel d’exception Pour cette nouvelle édition, rendez-vous est donné dimanche 3 août 2025 sous les ombrages du Clot deth loup, accessible par la route du col d’Artigascou. Ce site naturel préservé offre un cadre idyllique pour cette célébration de la montagne, avec ses ombrages naturels qui procurent une fraîcheur bienvenue durant les chaudes journées d’été.

Un départ à pied pour les sportifs Pour les sportifs et les amateurs de randonnée, un départ à pied est prévu à 9h30 devant la mairie de Melles. Cette marche matinale permet de découvrir les paysages mellois sous un angle privilégié tout en travaillant l’appétit avant le petit repas qui attend les participants. Cette ascension pédestre s’inscrit parfaitement dans l’esprit de la fête : prendre le temps de découvrir le territoire, échanger avec les autres participants et s’imprégner de l’atmosphère montagnarde avant de partager le repas traditionnel. C’est aussi une manière de respecter les anciennes coutumes, quand les bergers montaient à pied vers les estives.

L’agneau du pays et la traditionnelle mounjetado Le cœur de cette fête réside dans sa dimension gastronomique, et plus particulièrement dans la mise à l’honneur de l’agneau du pays. Cette viande d’exception, élevée sur les pâturages d’altitude de la région, bénéficie d’une qualité gustative remarquable, fruit d’un terroir préservé et de méthodes d’élevage respectueuses des traditions pastorales séculaires. Au repas concocté avec amour par les bénévoles, l’agneau du pays aura toute sa place avec la traditionnelle mounjetado d’agneau qui ravivera la mémoire des anciens. Ce plat emblématique de la cuisine pyrénéenne, longuement mijoté selon les recettes ancestrales transmises de génération en génération, promet de transporter les convives dans l’univers authentique des saveurs montagnardes, et en tout cas vers une bonne sieste ou une marche digestive. La mounjetado, avec ses haricots blancs fondants et sa viande tendre, représente l’essence même de la cuisine de terroir : simple dans sa conception, généreuse dans ses portions, et savoureuse dans chaque bouchée.

Les enfants sont bienvenus Cette fête se veut résolument familiale et intergénérationnelle. Les enfants sont donc particulièrement bienvenus, un espace leur étant spécialement dédié pour qu’ils puissent profiter pleinement de cette journée tout en découvrant les traditions montagnardes dans un cadre sécurisé et adapté à leurs besoins. Cette attention particulière portée aux plus jeunes s’inscrit dans une démarche de transmission qui constitue l’un des objectifs majeurs de cette manifestation. Il s’agit de faire découvrir aux nouvelles générations les richesses du patrimoine local, les traditions pastorales et l’art de vivre pyrénéen, pour que ces valeurs perdurent et continuent d’animer la vie de la communauté melloise.

Un final en chansons après le généreux buffet de desserts La fête de la montagne ne saurait se limiter aux seuls plaisirs de la table. Fidèle à l’esprit festif des traditions pyrénéennes, le repas se terminera en chansons après le généreux buffet de desserts qui régalera les gourmands de tous âges. Le buffet de desserts, préparé avec le même soin et la même passion que le plat principal, promettra d’être à la hauteur de la réputation gastronomique de l’événement. Pâtisseries traditionnelles, gâteaux faits maison, fruits de saison et spécialités locales composeront un final gourmand qui restera longtemps gravé dans les mémoires des participants. Ces moments musicaux qui suivront, souvent improvisés et toujours authentiques, constituent l’âme véritable de ces rassemblements montagnards où chacun peut exprimer sa joie de vivre et son attachement à la communauté. C’est dans ces instants privilégiés que se créent les souvenirs les plus précieux et que se tissent les liens durables entre les participants.