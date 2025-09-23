Written by 23.09.2025 9h30 Barousse, Evènements, Fil

La Fête de la Nuit à Saléchan

Fête de la Nuit Saléchan

Samedi 11 octobre 2025 – 4e édition

Éteignons la lumière, rallumons les étoiles

Qu’est-ce que la Fête de la Nuit ?

C’est un village du savoir pour tout connaître de la nuit. Un concert à la bougie pour vibrer à l’unisson. Des excursions immersives pour découvrir la vie des espèces nocturnes. Une pièce de théâtre pour vivre les enjeux de l’extinction lumineuse dans les villages. Un conte pour émerveiller les plus petits. Une exposition photo interactive pour protéger les chouettes. Un happening musical et visuel pour se fondre dans les mystères de la nuit. Un village de la nuit pour boire et manger sous les étoiles.

À Saléchan, petit village de Barousse à proximité de Saint-Bertrand-de-Comminges, bat le cœur de la nuit. Venez écouter la symphonie des hommes et des animaux, une ode scientifique et artistique aux merveilles de la nuit.

Le Jour de la Nuit : une démarche citoyenne

Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé, portée depuis plusieurs années par l’association Agir pour l’Environnement en partenariat avec de nombreux organismes et associations de protection de l’environnement (ANPCEN, Noé, OPIE, FNE, CPN, CEN…).

Programme du samedi 11 octobre à Saléchan

16h à 20h – Stands découverte

Lieu : Salle des Fêtes – Village du savoir

“Mieux connaître la nuit pour mieux la protéger”

Découvrez les stands des acteurs du territoire : ADET, Natura Comminges, Natura Pyrenaica, AREMIP, Natura 2000, ONF, PNR, PETRS, Communautés de communes partenaires.

17h à 18h – Conférence sur la pollution lumineuse

Pollution lumineuse : impacts, solutions et sécurité par le SDE 65 et intervention de la gendarmerie.

17h à 18h – Le Presbytère : un conte pour la nuit

Camille Chabert et son ukulélé racontent aux petits la légende de Pyrène.

19h à 20h – Balade nocturne avec le lavoir

Balade naturaliste à la découverte de la biodiversité avec Montanya.

À partir de 20h – Restauration et animations

Buvette, foodtrucks et création musicale et visuelle inspirées de la nuit avec Tree-Angle.

20h30 à 21h – Salle du Conseil : extinction lumineuse

(deux sessions)

Extinction lumineuse : pour ou contre ? Un théâtre-débat par les jeunes de la compagnie Thét’Art.

20h30 à 21h – La Chapelle : reines de la nuit

(deux sessions)

Une exposition photo présentée par Marie Frecon, une animation interactive du PNR sur la reconnaissance des rapaces nocturnes.

21h30 à 22h – Balade naturaliste nocturne

Balade naturaliste à la découverte des chauve-souris avec l’AREMIP.

22h – L’Église : une ode à la nuit

Concert à la bougie, au violoncelle et au piano, en hommage à la nuit, par Pierre MOREL.

23h30 – Clôture en beauté

Un univers hybride entre poésie visuelle et musicale inspiré des mystères de la nuit par Tree-Angle.

🌙 Extinction lumineuse à 23h

Le grand moment de la soirée : l’extinction coordonnée de l’éclairage public

Événements dans les villages alentour

Vendredi 10 octobre – Saint-Médard

Soirée d’observation astronomique à partir de 20h30

Observatoire Raymond Namdedeu animée par le Club d’astronomie du Comminges.

Vendredi 10 octobre – Arbas

Balade contée – 19h00

Animée par le Pays de l’ours.

Réservation : contact@paysdel’ours.com

Note importante : N’oubliez pas votre frontal ou lampe torche.

Vendredi 10 octobre – Frontignan-de-Comminges

Exposition, conférence, présentation naturaliste et balade nocturne

Horaires : 19h00 à 21h

Lieu : Salle des Fêtes de Frontignan-de-Comminges

Animée par Coscou Natura

Balade de nuit avec jumelles nocturnes et amplificateur de son.

Informations pratiques

📍 Localisation

Village : Saléchan
Communautés de communes :
• Cœur Coteaux Comminges : 05 61 89 21 42
• Cagire Garonne Salat : 05 61 98 49 30
• Pyrénées Haut-Garonnaises : 05 61 79 21 21
• Neste-Barousse : 05 62 99 21 30

🏞️ Partenaires

Projet de Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées
Contact : 05 40 39 30 70

Création graphique & Design : Delu • Édition Un Jour Une Nuit • Imprimé via Lagraphinerait.com

Programme complet

🌟 Une soirée magique vous attend

Venez découvrir les mystères de la nuit dans le cadre enchanteur de Saléchan, près de Saint-Bertrand-de-Comminges. Une expérience unique alliant sensibilisation environnementale, culture et émerveillement sous un ciel étoilé.

Événement gratuit – 4e édition

 

