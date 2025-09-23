La Fête de la Nuit à Saléchan

Samedi 11 octobre 2025 – 4e édition
Éteignons la lumière, rallumons les étoiles
Qu’est-ce que la Fête de la Nuit ?
C’est un village du savoir pour tout connaître de la nuit. Un concert à la bougie pour vibrer à l’unisson. Des excursions immersives pour découvrir la vie des espèces nocturnes. Une pièce de théâtre pour vivre les enjeux de l’extinction lumineuse dans les villages. Un conte pour émerveiller les plus petits. Une exposition photo interactive pour protéger les chouettes. Un happening musical et visuel pour se fondre dans les mystères de la nuit. Un village de la nuit pour boire et manger sous les étoiles.
À Saléchan, petit village de Barousse à proximité de Saint-Bertrand-de-Comminges, bat le cœur de la nuit. Venez écouter la symphonie des hommes et des animaux, une ode scientifique et artistique aux merveilles de la nuit.
Le Jour de la Nuit : une démarche citoyenne
Le Jour de la Nuit est une manifestation nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et à la beauté du ciel étoilé, portée depuis plusieurs années par l’association Agir pour l’Environnement en partenariat avec de nombreux organismes et associations de protection de l’environnement (ANPCEN, Noé, OPIE, FNE, CPN, CEN…).
Programme du samedi 11 octobre à Saléchan
16h à 20h – Stands découverte
Lieu : Salle des Fêtes – Village du savoir
“Mieux connaître la nuit pour mieux la protéger”
Découvrez les stands des acteurs du territoire : ADET, Natura Comminges, Natura Pyrenaica, AREMIP, Natura 2000, ONF, PNR, PETRS, Communautés de communes partenaires.
17h à 18h – Conférence sur la pollution lumineuse
Pollution lumineuse : impacts, solutions et sécurité par le SDE 65 et intervention de la gendarmerie.
17h à 18h – Le Presbytère : un conte pour la nuit
Camille Chabert et son ukulélé racontent aux petits la légende de Pyrène.
19h à 20h – Balade nocturne avec le lavoir
Balade naturaliste à la découverte de la biodiversité avec Montanya.
À partir de 20h – Restauration et animations
Buvette, foodtrucks et création musicale et visuelle inspirées de la nuit avec Tree-Angle.
20h30 à 21h – Salle du Conseil : extinction lumineuse
(deux sessions)
Extinction lumineuse : pour ou contre ? Un théâtre-débat par les jeunes de la compagnie Thét’Art.
20h30 à 21h – La Chapelle : reines de la nuit
(deux sessions)
Une exposition photo présentée par Marie Frecon, une animation interactive du PNR sur la reconnaissance des rapaces nocturnes.
21h30 à 22h – Balade naturaliste nocturne
Balade naturaliste à la découverte des chauve-souris avec l’AREMIP.
22h – L’Église : une ode à la nuit
Concert à la bougie, au violoncelle et au piano, en hommage à la nuit, par Pierre MOREL.
23h30 – Clôture en beauté
Un univers hybride entre poésie visuelle et musicale inspiré des mystères de la nuit par Tree-Angle.
🌙 Extinction lumineuse à 23h
Le grand moment de la soirée : l’extinction coordonnée de l’éclairage public
Événements dans les villages alentour
Vendredi 10 octobre – Saint-Médard
Soirée d’observation astronomique à partir de 20h30
Observatoire Raymond Namdedeu animée par le Club d’astronomie du Comminges.
Vendredi 10 octobre – Arbas
Balade contée – 19h00
Animée par le Pays de l’ours.
Réservation : contact@paysdel’ours.com
Note importante : N’oubliez pas votre frontal ou lampe torche.
Vendredi 10 octobre – Frontignan-de-Comminges
Exposition, conférence, présentation naturaliste et balade nocturne
Horaires : 19h00 à 21h
Lieu : Salle des Fêtes de Frontignan-de-Comminges
Animée par Coscou Natura
Balade de nuit avec jumelles nocturnes et amplificateur de son.
Informations pratiques
📍 Localisation
Village : Saléchan
Communautés de communes :
• Cœur Coteaux Comminges : 05 61 89 21 42
• Cagire Garonne Salat : 05 61 98 49 30
• Pyrénées Haut-Garonnaises : 05 61 79 21 21
• Neste-Barousse : 05 62 99 21 30
🏞️ Partenaires
Projet de Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées
Contact : 05 40 39 30 70
Création graphique & Design : Delu • Édition Un Jour Une Nuit • Imprimé via Lagraphinerait.com