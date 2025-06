Written by Oslo• 16h07• Barousse, Evènements, Fil, Montagne, Pyrénées, Vie locale

La foire aux fromages 2025 de Loures-Barousse : une tradition gourmande au cœur des Pyrénées. Chaque année, au début de l’été, le village de Loures-Barousse, dans les Hautes-Pyrénées, accueille l’un des rendez-vous les plus savoureux du Sud-Ouest : la Foire aux fromages. Entre terroir, convivialité et fierté pastorale, cet événement rassemble producteurs, affineurs, visiteurs, habitants et amoureux des produits laitiers dans une ambiance unique. Et l’édition 2025 se tiendra les 2 et 3 août 2025.

Une tradition qui remonte au XIXe siècle

La foire aux fromages de Loures-Barousse n’est pas un simple marché. Elle perpétue une tradition ancienne, liée à l’élevage ovin et bovin de la vallée de la Barousse, à la frontière du Comminges et du Lavedan. Dès le XIXe siècle, les producteurs locaux s’y réunissaient pour vendre leurs tommes aux marchands venus de Toulouse ou de Pau. Avec le temps, la foire a su évoluer, mais sans rien perdre de son authenticité.

Aujourd’hui encore, on y retrouve les fameuses tomme des Pyrénées, à base de lait de brebis, de vache ou de chèvre, souvent affinée dans les caves naturelles de la région. Le goût évolue selon la flore du pâturage, la saison de traite, le savoir-faire du fromager.

Une vitrine pour les producteurs locaux

La Foire aux fromages est d’abord un événement agricole. Plus d’une cinquantaine de producteurs fromagers, pour la plupart en circuit court, s’y donnent rendez-vous. On y retrouve des fermes de la Barousse, du Couserans, du Val d’Aran, mais aussi d’Ariège, du Pays Basque ou du Val d’Aoste. Les exposants viennent présenter et vendre leurs produits : tommes fermères, fromages frais, croûtes lavées, bleus pyrénéens, fromages à pâte pressée…

Mais la foire est aussi l’occasion de rencontres et de transmission. Chaque stand est une invitation à discuter fabrication, pâture, affinage. De nombreux producteurs proposent des démonstrations : fabrication de fromage à l’ancienne, explication des différences entre lait cru et lait pasteurisé, usage des cuves en cuivre…

Des concours et des distinctions

Le moment fort de la foire est sans conteste le concours des fromages fermiers. Un jury composé de professionnels, de chefs, de journalistes et de consommateurs avertis déguste les différentes catégories. Sont récompensés les meilleures tommes, les fromages de chèvre, les brebis affines ou les mélanges originaux.

Recevoir un prix à Loures-Barousse est un gage de reconnaissance pour les producteurs. Cela peut permettre d’ouvrir de nouveaux débouchés, d’être repéré par les crémiers ou les restaurateurs.

Une fête populaire et familiale

Au-delà de la dimension agricole, la foire est aussi une grande fête populaire. Dans les rues de Loures, tout est prévu pour accueillir petits et grands : fanfares, groupes folkloriques, danses béarnaises, spectacles, jeux pour enfants, randonnées gourmandes…

Les écoles et associations locales tiennent souvent des stands de restauration, où l’on peut déguster omelettes au fromage, tartiflettes, grillades, croustades et autres spécialités du piémont pyrénéen. À l’heure du déjeuner, tout le village se transforme en vaste tablée à ciel ouvert.

Une invitation au tourisme de terroir

Située entre Montréjeau et Saint-Bertrand-de-Comminges, Loures-Barousse offre un cadre bucolique, idéal pour une escapade autour de la gastronomie. La foire est souvent l’occasion de découvrir la vallée de la Barousse, ses lacs, ses forêts, ses sentiers, mais aussi son patrimoine : l’abbaye de l’Escaladieu, les grottes de Gargas, ou les thermes de Barbazan.

Le village lui-même propose un circuit découvertes sur le thème du lait et du fromage, avec panneaux explicatifs, anciens outils de laiterie, mini-musée fermier. On peut y rencontrer des éleveurs qui perpétuent une agriculture respectueuse du vivant, en bio ou en AOP.

Un rendez-vous incontournable pour les amateurs de fromage

La Foire aux fromages de Loures-Barousse est bien plus qu’un événement local : c’est un moment fort du calendrier gourmand de la région Occitanie. Elle incarne cette fierté montagnarde qui conjugue exigence artisanale, convivialité rurale et ouverture vers les visiteurs. Ici, le fromage n’est pas qu’un produit : c’est un savoir-vivre.

Qu’on soit connaisseur ou curieux, gourmet ou simple flâneur, on y vient pour goûter, apprendre, échanger, et se régaler. Chaque bouchée raconte une montagne, un troupeau, une saison. Et chaque édition, renouvelée mais fidèle à son esprit, donne envie de revenir l’année suivante.

Une foire aux fromages accessible sans voiture

Bonne nouvelle pour les visiteurs venus de loin : la gare de Loures-Barbazan, située sur la ligne SNCF reliant Toulouse à Pau, permet de venir à la Foire en train depuis Toulouse, Bordeaux ou Tarbes, avec une correspondance parfois à Montréjeau. Depuis Toulouse-Matabiau, le trajet dure environ 1h50 ; depuis Bordeaux-Saint-Jean, comptez entre 3h et 4h. Une fois arrivé à Loures-Barousse, la halle du village se trouve à 5 minutes à pied de la gare. C’est donc une occasion parfaite de participer à la Foire tout en réduisant son empreinte carbone, et en évitant les embouteillages ou le stress du stationnement.