LA FOIRE DE LUCHON 2025 PROGRAMME COMPLET

Les valeurs de la Foire de Luchon Un événement au service de l’élevage pyrénéen Cet événement est à l’initiative des éleveurs du Luchonnais, avec la volonté de toucher à la fois les professionnels et le grand public et de valoriser l’élevage transhumant en Haute-Garonne. La foire constitue un moment d’échange privilégié entre les professionnels de l’élevage, favorisant le partage d’expériences et de savoir-faire. Une vitrine pédagogique pour le grand public C’est une Foire qui sert également de « vitrine » instructive pour l’élevage transhumant auprès du grand public. Cette dimension pédagogique permet aux visiteurs de découvrir les réalités de l’élevage de montagne, ses contraintes, ses atouts et son rôle dans la préservation des paysages pyrénéens. Tout au long de la journée, un marché de producteurs et des animations seront organisées pour montrer les différentes facettes du métier, créant un lien direct entre producteurs et consommateurs dans un esprit d’authenticité et de transparence.