LA FOIRE DE LUCHON 2025 PROGRAMME COMPLET

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne organise la 4ème édition de la Foire de Luchon, le samedi 6 septembre 2025 à Luchon. Cet événement pastoral d’exception perpétue la grande tradition des foires d’antan, créant un temps fort convivial d’échanges et de partages pour les éleveurs de montagne et entre producteurs et consommateurs. Véritable rendez-vous annuel du pastoralisme en Haute-Garonne, la Foire propose des bêtes à la vente qui descendent d’estive (bovins, ovins, équins).
Programme détaillé du matin : l’authenticité à l’honneur
Pause déjeuner : saveurs du terroir
Programme de l’après-midi : compétitions et spectacles
Animations permanentes : toute la journée
Soirée festive : musique et convivialité
Les valeurs de la Foire de Luchon
Un événement au service de l’élevage pyrénéen
Cet événement est à l’initiative des éleveurs du Luchonnais, avec la volonté de toucher à la fois les professionnels et le grand public et de valoriser l’élevage transhumant en Haute-Garonne. La foire constitue un moment d’échange privilégié entre les professionnels de l’élevage, favorisant le partage d’expériences et de savoir-faire.
Une vitrine pédagogique pour le grand public
C’est une Foire qui sert également de « vitrine » instructive pour l’élevage transhumant auprès du grand public. Cette dimension pédagogique permet aux visiteurs de découvrir les réalités de l’élevage de montagne, ses contraintes, ses atouts et son rôle dans la préservation des paysages pyrénéens.
Tout au long de la journée, un marché de producteurs et des animations seront organisées pour montrer les différentes facettes du métier, créant un lien direct entre producteurs et consommateurs dans un esprit d’authenticité et de transparence.
Informations pratiques
Organisation et partenaires
La foire de Luchon est organisée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et les éleveurs du Luchonnais avec le concours de la Mairie de Luchon, la Communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises et le Conseil Départemental de Haute-Garonne.
Récapitulatif chronologique de la journée
Une journée d’authenticité au cœur des Pyrénées
La Foire de Luchon 2025 se place dans la grande tradition des foires d’antan, avec la volonté de créer un temps fort, convivial, d’échanges et de partages. Cette 4ème édition promet d’être un moment privilégié de découverte de l’élevage transhumant et des savoir-faire pyrénéens, dans un cadre exceptionnel qui marie authenticité et convivialité.
Rendez-vous le samedi 6 septembre 2025 à Luchon pour célébrer ensemble le patrimoine vivant des Pyrénées !
Article rédigé en août 2025 – Sources : Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, Mairie de Luchon