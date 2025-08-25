Written by 25.08.2025 14h34 Agriculture, Evènements, Luchon

LA FOIRE DE LUCHON 2025 PROGRAMME COMPLET

Foire agricole de Luchon

 

La Foire de Luchon 2025

Rendez-vous authentique de l’élevage pyrénéen

La Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne organise la 4ème édition de la Foire de Luchon, le samedi 6 septembre 2025 à Luchon. Cet événement pastoral d’exception perpétue la grande tradition des foires d’antan, créant un temps fort convivial d’échanges et de partages pour les éleveurs de montagne et entre producteurs et consommateurs. Véritable rendez-vous annuel du pastoralisme en Haute-Garonne, la Foire propose des bêtes à la vente qui descendent d’estive (bovins, ovins, équins).

Programme détaillé du matin : l’authenticité à l’honneur

9h00

Ouverture officielle et vente d’animaux d’estives

Vente d’animaux d’estives : ovins, bovins et équins fraîchement descendus des pâturages d’altitude. Moment crucial pour les éleveurs locaux qui peuvent écouler leurs bêtes après la saison d’estive.
10h30

Présentation de races de chevaux

Présentation de races de chevaux, moment privilégié pour découvrir la diversité et la qualité du patrimoine équin pyrénéen. Les éleveurs présentent leurs plus beaux spécimens dans un cadre authentique.
11h30

Présentation de la race bovine Gasconne des Pyrénées

Présentation de la race bovine Gasconne des Pyrénées, fierté de notre territoire. Cette race rustique, parfaitement adaptée aux conditions montagnardes, représente l’excellence de l’élevage pyrénéen traditionnel.

Pause déjeuner : saveurs du terroir

12h00
à
15h00

Repas champêtre par Saveurs, Nature et Traditions

Menu complet à 23 € (12 € pour les enfants) mettant à l’honneur les produits du terroir :

  • Salade de gésiers et lardons
  • Cochon à la broche
  • Pommes de terre persillade
  • Fromage de pays
  • Tourte aux myrtilles et crème anglaise
  • Vin et café compris

Les repas sont en vente sur place ou en ligne sur : www.pyrenees31.com

Programme de l’après-midi : compétitions et spectacles

14h00

Concours départemental de chevaux de trait

Concours départemental de chevaux de trait, moment fort qui rassemble les plus beaux spécimens de ces races puissantes et élégantes, témoins du patrimoine agricole pyrénéen.
16h30

Concours de brebis et remise des prix

Concours de brebis et remise des prix clôturant les compétitions officielles. Ce moment privilégié récompense l’excellence de l’élevage ovin pyrénéen et couronne une journée dédiée à la qualité.

Animations permanentes : toute la journée

🧺 Animations gratuites en continu

🛒 Marché de producteurs

Marché de producteurs proposant les spécialités locales : fromages fermiers, charcuteries artisanales, miel des Pyrénées, produits de l’estive.

✂️ Démonstration de tonte de brebis

Démonstration de tonte de brebis par des professionnels expérimentés, révélant les gestes ancestraux et la dextérité nécessaire à cette opération délicate.

🐕 Démonstration de chiens de troupeaux

Démonstration de chiens de troupeaux illustrant la complicité exceptionnelle entre le berger, ses chiens et le bétail dans la conduite des animaux.

🐄 Exposition d’animaux

Exposition d’animaux présentant la diversité du cheptel pyrénéen : bovins, ovins, chevaux lourds, porcins dans leurs plus beaux atours.

🎠 Balades à poney

Balades à poneys pour le plus grand bonheur des enfants, encadrées par des professionnels attentionnés.

🎪 Jeux pour enfants

Jeux pour enfants garantissant une journée ludique et éducative pour toute la famille dans un cadre exceptionnel.

Soirée festive : musique et convivialité

19h00

Concert avec le groupe Tonton Billy

Soirée animée par le groupe Tonton Billy, dans une ambiance festive et familiale. Cette conclusion musicale prolonge l’esprit convivial de la journée dans une atmosphère chaleureuse typiquement pyrénéenne.

Une restauration rapide sera proposée tout au long de la soirée par les éleveurs. L’occasion de prolonger les échanges autour de spécialités locales dans une ambiance décontractée.

Les valeurs de la Foire de Luchon

Un événement au service de l’élevage pyrénéen

Cet événement est à l’initiative des éleveurs du Luchonnais, avec la volonté de toucher à la fois les professionnels et le grand public et de valoriser l’élevage transhumant en Haute-Garonne. La foire constitue un moment d’échange privilégié entre les professionnels de l’élevage, favorisant le partage d’expériences et de savoir-faire.

Une vitrine pédagogique pour le grand public

C’est une Foire qui sert également de « vitrine » instructive pour l’élevage transhumant auprès du grand public. Cette dimension pédagogique permet aux visiteurs de découvrir les réalités de l’élevage de montagne, ses contraintes, ses atouts et son rôle dans la préservation des paysages pyrénéens.

Tout au long de la journée, un marché de producteurs et des animations seront organisées pour montrer les différentes facettes du métier, créant un lien direct entre producteurs et consommateurs dans un esprit d’authenticité et de transparence.

Informations pratiques

Organisation et partenaires

La foire de Luchon est organisée par la Chambre d’agriculture de la Haute-Garonne et les éleveurs du Luchonnais avec le concours de la Mairie de Luchon, la Communauté de communes des Pyrénées Haut-Garonnaises et le Conseil Départemental de Haute-Garonne.

📅 Informations essentielles

📍 Lieu :

Luchon, Haute-Garonne
📅 Date :

Samedi 6 septembre 2025
⏰ Horaires :

09:00 – 19h00 (concert jusqu’en soirée)
💰 Tarifs :

Entrée libre – Repas : 23€ (12€ enfants)
🌐 Réservations :

www.pyrenees31.com ou sur place

Récapitulatif chronologique de la journée

⏰ MATINÉE (9h00 – 12h00)

  • 9h00 : Ouverture et vente d’animaux d’estives
  • 10h30 : Présentation races de chevaux
  • 11h30 : Présentation race Gasconne des Pyrénées

🍽️ DÉJEUNER (12h00 – 15h00)

  • Repas champêtre complet
  • Produits du terroir
  • Menu à 23€ (12€ enfants)

🏆 APRÈS-MIDI (14h00 – 17h00)

  • 14h00 : Concours chevaux de trait
  • 16h30 : Concours brebis et remise des prix

🎵 SOIRÉE (19h00 et +)

  • Concert groupe Tonton Billy
  • Ambiance festive et familiale
  • Restauration rapide par les éleveurs

🎪 ANIMATIONS EN CONTINU TOUTE LA JOURNÉE

🛒 Marché producteurs

✂️ Démonstration tonte

🐕 Chiens de troupeaux

🐄 Exposition animaux

🎠 Balades à poney

🎪 Jeux enfants

Une journée d’authenticité au cœur des Pyrénées

La Foire de Luchon 2025 se place dans la grande tradition des foires d’antan, avec la volonté de créer un temps fort, convivial, d’échanges et de partages. Cette 4ème édition promet d’être un moment privilégié de découverte de l’élevage transhumant et des savoir-faire pyrénéens, dans un cadre exceptionnel qui marie authenticité et convivialité.

Rendez-vous le samedi 6 septembre 2025 à Luchon pour célébrer ensemble le patrimoine vivant des Pyrénées !

Article rédigé en août 2025 – Sources : Chambre d’agriculture de Haute-Garonne, Mairie de Luchon

 

Points d'intérêt

