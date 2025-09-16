La Fourche lève 31,5 millions d’euros pour démocratiser l’accès au bio

Le supermarché bio en ligne La Fourche vient d’annoncer une levée de fonds de 31,5 millions d’euros, menée par Bpifrance Large Venture et Astanor. Cette opération marque une étape décisive pour l’entreprise fondée il y a sept ans, qui affiche une croissance de 36% depuis le début de l’année et vise la rentabilité d’ici la fin 2025.

Un modèle économique solide dans un marché en difficulté

Alors que le secteur du bio traverse une crise marquée par un recul de la consommation et un désengagement institutionnel, La Fourche se démarque par ses performances remarquables. L’entreprise affiche une croissance de 36% depuis le début de l’année 2025, après +43% en 2023 et +76% en 2022.

Les chiffres clés de La Fourche Plus de 150 000 adhérents actifs

actifs Croissance de 36% en 2025

en 2025 100 millions d’euros de chiffre d’affaires visé en 2025

de chiffre d’affaires visé en 2025 Économies moyennes de 400€ par an pour les adhérents

par an pour les adhérents Plus de 4 000 références bio disponibles

Cette performance contraste avec la tendance générale du marché du bio, qui a subi une chute de près de 10% en 2023. “Dans un paysage startup plutôt sombre, nous avons des KPI solides et une trajectoire claire vers la rentabilité. Cela a rendu notre dossier attractif, malgré les exigences accrues des investisseurs”, souligne Lucas Lefebvre, cofondateur et CMO de La Fourche.

Un système d’adhésion qui fait la différence

Le modèle de La Fourche repose sur une adhésion annuelle de 59 euros qui permet aux membres d’accéder à des prix jusqu’à 50% inférieurs à ceux du marché traditionnel. Cette approche unique permet à l’entreprise de fidéliser sa clientèle tout en réduisant les coûts marketing habituellement répercutés sur les prix.

Le principe d’échange gagnant-gagnant : “Nous échangeons la fidélité contre du pouvoir d’achat. Ce système nous libère en partie de la ‘taxe’ du marketing digital qui pèse habituellement 20% du prix des produits. Ces économies, nous les répercutons directement auprès des consommateurs”, explique Lucas Lefebvre.

Des investisseurs de renom pour accélérer la croissance

Un tour de table prestigieux Cette levée de 31,5 millions d’euros est co-menée par deux acteurs majeurs : Bpifrance Large Venture : le fonds de la banque publique d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des scale-ups

: le fonds de la banque publique d’investissement spécialisé dans l’accompagnement des scale-ups Astanor : fonds d’impact européen spécialisé dans l’agroalimentaire et la durabilité

: fonds d’impact européen spécialisé dans l’agroalimentaire et la durabilité Les investisseurs historiques participent également à cette opération

Cette levée fait suite à une série B de 24 millions d’euros bouclée début 2024, portant le total des financements récents à plus de 55 millions d’euros. L’entreprise avait également mobilisé 2,5 millions d’euros auprès de 1600 particuliers via une levée participative en obligations, témoignant de l’engagement de sa communauté.

Des investissements stratégiques pour l’avenir

Automatisation et optimisation logistique

Les fonds levés permettront d’accélérer la mécanisation de l’entrepôt et d’optimiser la chaîne logistique. Une deuxième phase d’automatisation va être lancée, notamment sur le “packing”, afin de réduire les erreurs et gagner en productivité face à la croissance soutenue des commandes.

La Fourche prévoit également de renforcer son réseau de transporteurs en développant des outils internes de suivi et de pilotage des performances, pour homogénéiser la qualité du service sur l’ensemble du territoire français.

Amélioration de l’expérience client

L’expérience utilisateur reste au cœur de la stratégie de développement. “Nos clients commandent en moyenne une fois par mois. Il faut que l’expérience soit irréprochable, de la préparation du colis au suivi de livraison”, insiste Lucas Lefebvre.

Une expansion européenne ambitieuse

Le marché allemand comme tremplin

Sur le plan international, La Fourche poursuit son développement organique avec sa filiale allemande Ackerherz, créée il y a trois ans. L’entreprise a déjà ouvert l’Autriche et envisage la Suisse comme prochain marché d’expansion.

“Nous avons recréé un catalogue local avec des producteurs allemands et un nom adapté, afin de respecter la culture alimentaire et favoriser les circuits courts”, explique le dirigeant, soulignant l’approche respectueuse des spécificités locales adoptée par l’entreprise.

La région DACH en ligne de mire

Les financements obtenus permettront d’accélérer le développement sur la zone DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), représentant le plus grand marché bio d’Europe. Cette expansion s’appuie sur l’expertise acquise en Allemagne et la reconnaissance du modèle La Fourche à l’international.

Une mission sociale renforcée

Le passage en société à mission

Certifiée B Corp depuis 2022, La Fourche franchit une nouvelle étape en adoptant le statut de société à mission. L’entreprise formalise ainsi sa raison d’être : “démocratiser un quotidien durable”.

Les piliers de l’engagement La Fourche : Accessibilité économique : une offre pensée pour l’économie (vrac, gros formats, marque propre)

: une offre pensée pour l’économie (vrac, gros formats, marque propre) Solidarité sociale : adhésion gratuite pour les foyers en difficulté (RSA, chômeurs, étudiants boursiers)

: adhésion gratuite pour les foyers en difficulté (RSA, chômeurs, étudiants boursiers) Transparence : information claire auprès des consommateurs

: information claire auprès des consommateurs Soutien aux producteurs : accompagnement des fournisseurs engagés

Lever la barrière économique du bio

“Nous savons que la plupart des Français aimeraient consommer bio mais en sont empêchés par les prix. Notre ambition est de lever cette barrière économique et de démocratiser l’accès au bio”, résume Lucas Lefebvre.

Cette mission prend tout son sens dans le contexte actuel d’inflation, où le pouvoir d’achat des ménages est sous pression. La Fourche se positionne comme une solution concrète pour maintenir une consommation responsable accessible au plus grand nombre.

Des perspectives de rentabilité à court terme

Un objectif ambitieux pour 2025

Avec cette nouvelle levée de fonds, La Fourche se donne les moyens d’atteindre ses objectifs ambitieux : dépasser les 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et atteindre la rentabilité d’ici la fin 2025.

Les projections 2025 Chiffre d’affaires : plus de 100 millions d’euros

: plus de 100 millions d’euros Rentabilité : premiers mois bénéficiaires attendus

: premiers mois bénéficiaires attendus Expansion : consolidation européenne

: consolidation européenne Innovation : nouveaux services et produits

Un modèle économique prouvé

Les résultats financiers récents démontrent la solidité du modèle : après un chiffre d’affaires de 53 millions d’euros en 2023 (en hausse de 76% par rapport à 2022), l’entreprise maintient une croissance soutenue de 36% en 2025.

Cette performance dans un contexte économique difficile valide l’approche de La Fourche et renforce la confiance des investisseurs dans la capacité de l’entreprise à atteindre l’équilibre financier.