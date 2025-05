Written by Oslo• 6h58• Alimentation, Bio, Consommation, La Fourche

La Fourche comment recevoir un code de parrainage à 30€ ? En mai, la communauté La Fourche bio fait rimer consommation responsable avec générosité. À l’heure où chaque euro compte et où les choix de consommation sont devenus de véritables actes citoyens, l’offre de parrainage lancée ce mois-ci est une invitation à élargir le cercle de celles et ceux qui souhaitent acheter mieux, sans se ruiner.

Un modèle d’achat engagé et collaboratif

La Fourche n’est pas une épicerie en ligne comme les autres. Ce supermarché bio en ligne repose sur un modèle d’adhésion (60€/anà qui permet à ses membres d’accéder à des produits bio, écologiques et durables jusqu’à 50 % moins chers que dans les circuits traditionnels. L’objectif ? Rendre le bio plus accessible à toutes et tous, tout en garantissant une juste rémunération aux producteurs.

Le parrainage chez La Fourche n’est donc pas un simple levier marketing : c’est un moyen d’essaimer un mode de consommation plus juste, en soutenant un circuit éthique, tout en faisant profiter ses proches d’une économie bienvenue.

Parraine qui te plaît !

L’offre en cours, valable du 25 avril au 11 mai, propose un triple avantage :

🎁 20 € offerts sur l’adhésion annuelle pour le filleul, dès qu’il active son essai gratuit via votre lien.

pour le filleul, dès qu’il active son essai gratuit via votre lien. 🛒 10 € de réduction sur sa première commande dès 69 € d’achat.

dès 69 € d’achat. 💶 30 € de bon d’achat pour le parrain, une fois le mois d’essai du filleul validé.

Et comme toute bonne idée est meilleure quand elle circule : l’invitation peut se partager facilement par email, lien direct, Messenger ou WhatsApp.

Comment ça marche ?

Le processus est simple, mais il y a quelques conditions à respecter pour que chacun profite de cette chaîne vertueuse :

Envoyez votre invitation à vos proches entre le 25 avril et le 11 mai. Le ou la filleule doit commencer son essai gratuit via votre lien avant le 11 mai à minuit. Une fois la période d’essai de 30 jours terminée, vous recevrez automatiquement votre bon d’achat de 30 € par mail. Attention : si le filleul résilie son essai gratuit avant son terme, le parrain ne reçoit pas de récompense.

Concernant le filleul, dès son inscription via votre lien, le code de réduction de 20 € est appliqué automatiquement à son adhésion, et un email lui envoie son code de 10 € sur sa première commande.

Des conditions d’utilisation simples et transparentes

Les codes promos sont valables à partir de 60 € d’achat pour les parrains, et 69 € pour les filleuls .

pour les parrains, et . Un seul code promo peut être utilisé par commande.

Les codes ne sont pas cumulables.

Les bons d’achat sont utilisables en une fois.

L’interface de parrainage permet de suivre en temps réel vos gains (90 € en attente ? 0 € disponibles ? Vous saurez où vous en êtes).

Pourquoi c’est plus qu’un bon plan ?

Ce système de parrainage est particulièrement aligné avec les valeurs de sobriété, de lien social et de transition écologique que Melles750 soutient. Il favorise :

Une consommation réfléchie , basée sur la qualité et non sur l’accumulation.

, basée sur la qualité et non sur l’accumulation. Une accessibilité au bio pour des foyers modestes , grâce aux économies réalisées.

, grâce aux économies réalisées. Un effet levier pour inciter son entourage à franchir le cap d’une alimentation plus saine et éthique.

Là où la grande distribution cèdent encore et toujours à la loi du moins cher sans se soucier des conditions de production ni de l’impact environnemental, des initiatives comme celle de La Fourche montrent qu’une autre voie est possible. Une voie où l’on peut faire ses courses en ligne sans culpabiliser, sans faire exploser son budget, et sans renoncer à ses principes.

En mai, semez du bio autour de vous

Parrainer, c’est transmettre. C’est offrir à quelqu’un la possibilité d’entrer dans une logique de consommation différente. Et en retour, c’est recevoir, non seulement un bon d’achat, mais aussi la satisfaction d’avoir contribué à faire bouger les lignes.

Alors si vous êtes membre de La Fourche, c’est le moment de partager votre lien. Si vous ne l’êtes pas encore… pourquoi ne pas devenir le filleul de quelqu’un qui l’est déjà ?

