La passerelle de Péquerin à Luchon

Une balade familiale accessible 🌉 La passerelle de Péquerin à Luchon au-dessus des gorges de la Pique

La passerelle de Péquerin offre une petite escapade familiale agréable au cœur des Pyrénées haut-garonnaises. Située à 35 mètres au-dessus des gorges de la Pique, cette infrastructure de 31 mètres de long permet de traverser les gorges en toute sécurité. Reconstruite entre 2016 et 2017, elle perpétue l’histoire des anciens passages de muletiers qui commerçaient entre France et Espagne.



“C’est une sortie parfaite avec les enfants. La passerelle bouge un peu sous les pas, ce qui les amuse beaucoup, et la vue sur les gorges est vraiment jolie.”



— Famille de visiteurs 🚗 Accès et départ Le départ s’effectue depuis le parking aménagé proche du départ du sentier, accessible depuis Luchon par la route de Superbagnères. La passerelle se trouve à environ 3 kilomètres du centre-ville de Luchon (31110), station thermale des Pyrénées, juste après Skioura sur la gauche de la route. L’accès est fléché depuis le centre-ville et dispose d’un parking gratuit à proximité du départ. ⚠️ Information pratique :



Le parking peut être complet en haute saison estivale. Il est conseillé de partir tôt le matin ou en fin d’après-midi pour garantir une place de stationnement.

📊 Fiche technique 2 km

aller-retour 50 m

de dénivelé 1h

durée totale Facile

difficulté 🏔️ Le sentier vers la passerelle

Cette petite balade accessible vous mène à travers un sentier bien aménagé jusqu’à la passerelle. Le parcours, facile et sécurisé, convient parfaitement aux familles avec enfants et même aux poussettes tout-terrain. La passerelle elle-même est ouverte aux piétons comme aux cyclistes, offrant une halte sympathique lors d’une sortie vélo.



“Avec mon VTT, la traversée se fait sans problème. C’est devenu un passage sympa lors de mes sorties dans le secteur.”



— Cycliste local 📍 Étapes détaillées du parcours

1. Départ depuis le parking aménagé. Suivre le sentier balisé direction passerelle de Péquerin. 2. Progression sur sentier facile à travers la végétation des gorges. 3. Premiers aperçus des gorges de la Pique depuis les belvédères naturels. 4. Arrivée à la passerelle de Péquerin. Panneaux d’information sur l’histoire des lieux. 5. Traversée de la passerelle (31 mètres) avec vue sur les gorges 35 mètres plus bas. 6. Possibilité de poursuivre le sentier de l’autre côté ou retour direct par le même itinéraire.

💬 Ce que disent les randonneurs 🚶 L’accessibilité

“Parfait pour une sortie avec les grands-parents et les petits-enfants. Le chemin est facile, pas trop long, et tout le monde peut profiter de la vue sur les gorges.”

🌊 La vue sur les gorges

“La vue depuis la passerelle est sympa, on entend bien le bruit de l’eau qui coule en bas. Les enfants ont adoré regarder les rochers et essayer de voir les poissons.”

🎯 La simplicité

“Une petite sortie sans prétention, idéale quand on n’a pas envie de faire une grosse randonnée mais qu’on veut quand même sortir et voir quelque chose de joli.”

✨ Les particularités du site 🌉 La passerelle moderne



Reconstruite entre 2016 et 2017, la passerelle actuelle remplace l’ancien passage des muletiers. Ses 31 mètres de longueur permettent de franchir les gorges en toute sécurité, avec cette particularité amusante d’osciller légèrement sous le poids des visiteurs. Cette sensation de mouvement, parfaitement maîtrisée, ajoute un petit frisson à la traversée.

📚 L’histoire des muletiers



Avant la passerelle moderne, les muletiers empruntaient déjà ce passage pour leurs échanges commerciaux entre la France et l’Espagne. Ils franchissaient le gouffre Marie-Louise grâce à une ancienne passerelle, témoignage de ces routes commerciales historiques qui sillonnaient les Pyrénées.

🏞️ Les gorges de la Pique



La rivière Pique a creusé au fil des millénaires ces gorges dans la roche calcaire. Le débit varie selon les saisons : impressionnant lors de la fonte des neiges au printemps, plus paisible en été et en automne. Les parois rocheuses abritent une végétation typique des milieux humides pyrénéens.

⚠️ Recommandations et conseils 🚫 Précautions importantes



Bien que facile, le sentier peut être glissant par temps humide. La passerelle elle-même est sécurisée mais mieux vaut éviter les grands vents. Attention aux enfants qui pourraient être impressionnés par le léger balancement. Par temps d’orage, éviter la sortie.

✅ Équipement conseillé



Chaussures de marche suffisantes, baskets acceptables par temps sec. Vêtements adaptés à la météo. Appareil photo pour immortaliser le passage sur la passerelle. Petite collation pour profiter des aires de repos aménagées.

🗓️ Meilleure période



Accessible toute l’année sauf en cas de neige ou verglas. Printemps et automne offrent les meilleures conditions : températures agréables, moins de monde. L’été convient parfaitement aux familles. L’hiver, vérifier les conditions avant de partir.

❤️ Ce que l’on aime

• L’accessibilité remarquable pour tous les âges

• La sensation amusante du balancement léger

• La vue sympathique sur les gorges de la Pique

• L’aspect historique avec l’histoire des muletiers



• La gratuité de l’accès

• La proximité de Luchon

• L’ouverture aux cyclistes

• La durée courte, idéale pour une sortie rapide

📚 Informations pratiques 📍 Localisation



• Commune :

• Départ : Parking passerelle Péquerin

• Altitude départ : 650 m

• Altitude passerelle : 685 m

• Région : Haute-Garonne, Pyrénées

• Carte IGN : Top25 1847OT

• Balisage : Sentier fléché

• GPS : à 3 km de Luchon

• Accès : Voiture uniquement

🏪 Services



• Luchon (3 km) : tous commerces

• Thermes de Luchon

• Office de tourisme

• Parking gratuit sur site

🌿 Une sortie familiale sans prétention

La passerelle de Péquerin propose une petite escapade agréable et accessible à toutes les familles. Sans être exceptionnelle, cette sortie courte offre un moment sympathique de découverte des gorges de la Pique, avec cette petite pointe d’adrénaline procurée par le léger balancement de la passerelle.



Idéale pour une sortie de fin d’après-midi, une pause lors d’un séjour thermal à Luchon, ou une initiation en douceur à la randonnée en montagne pour les plus jeunes, la passerelle de Péquerin mérite le détour pour sa simplicité et son accessibilité remarquable.

