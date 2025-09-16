La ruche qui dit sí

L’essentiel à retenir La plateforme française La Ruche qui dit oui, pionnière des circuits courts depuis 2011, a été rachetée en mars 2025 par l’espagnol CrowdFarming. Cette acquisition marque l’émergence d’un leader européen du circuit court, alliant deux modèles complémentaires au service d’une alimentation plus juste et durable.

La ruche qui dit si un rapprochement stratégique européen Le monde des circuits courts connaît une transformation majeure avec l’acquisition de La Ruche qui dit oui par CrowdFarming, survenue discrètement au cours du mois de mars 2025. Cette opération unit deux acteurs emblématiques de l’alimentation durable européenne, chacun apportant sa philosophie et son expertise au service d’un objectif commun : recréer du lien entre consommateurs et producteurs. Fondée en 2011 dans la banlieue toulousaine, La Ruche qui dit oui a été reprise par la plateforme espagnole CrowdFarming. Son réseau de ruches compte aujourd’hui quelque 850 points de collecte en Europe, dont la moitié en France. Cette acquisition représente bien plus qu’un simple changement d’actionnaire : elle symbolise l’ambition de créer un véritable leader européen du circuit court. Deux modèles, une vision partagée CrowdFarming, lancé en Espagne en 2018, partage avec La Ruche qui dit oui une philosophie similaire autour de la vente en circuit court, de la récolte à la commande et du soutien aux producteurs. Cependant, les deux plateformes fonctionnent différemment, créant ainsi une complémentarité intéressante. Le fonctionnement repose sur un collectif de « responsables de ruche » indépendants, qui sélectionnent les producteurs locaux. Chaque ruche organise une vente hebdomadaire, à commander en ligne et à retirer en personne selon un créneau prédéfini.

Une histoire française née à Toulouse L’histoire de La Ruche qui dit oui débute en 2010 avec trois entrepreneurs visionnaires : Guilhem Chéron, Marc-David Choukroun et Mounir Mahjoubi. Face à un système alimentaire qui excluait ses principaux acteurs – producteurs et consommateurs -, ils imaginent une solution innovante pour démocratiser l’accès aux produits locaux. Après plusieurs mois de développement, c’est ainsi que le 21 septembre 2011, la première Ruche qui dit Oui ! ouvrait les portes de sa distribution. C’était au Fauga, une petite bourgade de la grande banlieue de Toulouse. Cette première distribution marque le début d’une aventure qui transformera durablement le paysage des circuits courts européens. Un développement européen constant Au fil des années, le concept essaime rapidement : Paris, Strasbourg, Bordeaux, puis l’Europe entière avec la Belgique, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne. Au fil des mois et des années, les Ruches ont aussi essaimé un peu partout en Europe (Belgique, Italie, Espagne, Allemagne, Suisse, Pays-bas) pour atteindre un réseau de plus de 1 500 Ruches dont 900 en France. En 2024, le réseau compte environ 1200 Ruches en Europe, la moitié d’entre elles se trouvant en France. Le groupe compte également 10000 producteurs au niveau local et ce sont à la fin de l’année 2024 plus de 200,000 consommateurs qui achètent dans les Ruches de manière régulière.

CrowdFarming : l’agriculture participative venue d’Espagne CrowdFarming révolutionne lui aussi l’approche traditionnelle de l’agriculture en proposant un modèle unique de “crowdfunding agricole”. Ce qui distingue Crowdfarming de ses concurrents est son modèle unique de “crowdfunding agricole”. Alors que d’autres entreprises se concentrent uniquement sur les produits finaux, Crowdfarming permet aux consommateurs de parrainer un arbre, une vigne ou même un rucher et de suivre tout le processus de production. Un lien direct producteur-consommateur L’originalité de CrowdFarming réside dans sa capacité à créer un lien émotionnel fort entre le consommateur et le producteur. En adoptant un arbre, un animal ou une parcelle de potager, chaque consommateur a la chance de soutenir directement ces agriculteurs tout en bénéficiant de produits biologiques soigneusement sélectionnés. Cette approche génère une transparence totale dans le processus de production, permettant aux consommateurs de suivre l’évolution de leur adoption depuis la plantation jusqu’à la récolte. CrowdFarming rassemblent plus de 300 agriculteurs à travers 15 pays, principalement en Europe, contribuant à une agriculture durable et à la réduction du bilan carbone.

Des défis surmontés avant la reprise Le chemin n’a pas toujours été linéaire pour La Ruche qui dit oui. Après des années de croissance, l’entreprise française a connu des difficultés qui ont précédé ce changement de propriétaire. Une stratégie de diversification coûteuse Entre 2018 et 2022, La Ruche qui dit oui avait tenté de diversifier ses activités en développant la livraison à domicile avec le rachat du Comptoir Local et en ouvrant une dizaine de boutiques physiques à Paris et Milan. Ces orientations ne furent jamais rentables. Ces fermetures s’accompagnent du licenciement de 60 personnes. En 2023, l’entreprise décide de fermer six magasins et de recentrer ses efforts sur son activité historique : le réseau de ruches communautaires. Un repositionnement nécessaire Cette période de restructuration s’explique par plusieurs facteurs. Comme toutes les entreprises du secteur, nous sommes touchés par un budget consacré à l’alimentation qui diminue avec des gens qui commandent moins ou moins souvent. Malgré ces difficultés, l’entreprise maintient un volume d’affaires significatif. Le chiffre d’affaires est de 46 millions d’euros, plus de 20 millions réalisés en France. Ce niveau témoigne de la solidité du modèle original et de la fidélité de sa communauté.

Quel avenir pour cette union franco-espagnole ? L’acquisition de La Ruche qui dit oui par CrowdFarming ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entreprises et leurs communautés respectives. Cette union semble parfaitement logique au regard des valeurs partagées et de la complémentarité des modèles. Des synergies prometteuses La combinaison des deux approches pourrait créer un écosystème complet : d’un côté, le modèle communautaire et local de La Ruche qui dit oui avec ses responsables de ruche indépendants ; de l’autre, l’approche participative de CrowdFarming permettant aux consommateurs d’adopter directement des parcelles ou des arbres. À la Ruche, c’est le Producteur qui fixe son prix. Il touche directement 80% HT du montant de ses ventes. Finies les centrales d’achat qui imposent leurs conditions. La juste rémunération du travail, c’est la base de notre impact social. Cette philosophie de rémunération équitable des producteurs constitue un point de convergence fort entre les deux plateformes. Un leadership européen en construction Cette acquisition positionne le nouvel ensemble comme un acteur majeur du circuit court européen. Avec les produits qui parcourent en moyenne 60 kilomètres avant l’assiette pour La Ruche qui dit oui, et le modèle de récolte à la demande de CrowdFarming, les deux entreprises partagent une vision commune de la proximité et de la fraîcheur. L’ambition affichée de créer un leader du circuit court européen semble désormais à portée de main, avec un réseau étendu couvrant la France, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne, et bien d’autres pays européens.

Un nouveau chapitre pour l’alimentation durable Cette acquisition marque un tournant dans l’histoire des circuits courts européens. Elle illustre la maturité d’un secteur qui, après une phase de croissance et d’expérimentation, entre dans une phase de consolidation et de professionnalisation. Pour les consommateurs, cette union promet une offre enrichie, combinant la proximité et la convivialité des ruches communautaires avec l’innovation et la traçabilité du modèle d’adoption agricole. Pour les producteurs, elle ouvre de nouveaux débouchés et renforce les garanties de rémunération équitable. La Ruche qui dit “sí” à l’Espagne : une décision qui pourrait bien transformer durablement le paysage alimentaire européen, au service d’une agriculture plus juste et d’une consommation plus responsable. “Nous avons toujours nourri un objectif commun : recréer du lien entre consommateurs et producteurs en imaginant un système alimentaire sain et juste.”