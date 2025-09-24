La Sein Go Rose 2025

|
Un événement solidaire au cœur de Saint-Gaudens
Samedi 4 octobre 2025 – Pour la recherche et l’accompagnement
|
Chaque année en octobre, les rues de Saint-Gaudens se parent de rose pour accueillir un événement qui dépasse largement le cadre sportif. La Sein go rose s’impose comme un rendez-vous incontournable de solidarité, rassemblant familles, sportifs et citoyens engagés autour d’une cause qui nous concerne tous : la lutte contre les cancers féminins.
Au-delà de la performance sportive, cet événement incarne une démarche profondément humaine. Il s’agit de manifester concrètement notre soutien aux femmes en cours de traitement, de contribuer au financement de la recherche médicale, et de créer un moment de partage et d’espoir collectif. Le succès grandissant de cette manifestation témoigne de l’engagement croissant de notre société face à ces enjeux de santé publique.
Avec 2 171 participants lors de la dernière édition, la Sein go rose démontre que la mobilisation citoyenne peut prendre des formes concrètes et joyeuses. Cette année, l’objectif est de dépasser encore ce chiffre, car comme le rappellent les organisateurs : “nous ne serons jamais assez nombreux” face à cette cause essentielle.
|
My Rose Luchon : l’accompagnement de proximité
Dans les Pyrénées Haut-Garonnaises, l’initiative My Rose à Luchon illustre parfaitement comment les territoires de montagne développent des approches innovantes et bienveillantes pour accompagner les femmes dans leur parcours de soins. Cette démarche locale s’inscrit dans la même philosophie que la Sein go rose : allier solidarité, proximité et efficacité.
My Rose propose un accompagnement personnalisé qui prend en compte les spécificités de notre territoire pyrénéen. Entre les contraintes géographiques liées à l’éloignement des centres de soins spécialisés et les défis logistiques que représentent les déplacements réguliers, cette initiative apporte des réponses concrètes aux femmes de notre région.
L’approche My Rose complète admirablement des événements fédérateurs comme la Sein go rose. Là où l’événement saint-gaudinois mobilise sur une journée pour sensibiliser et récolter des fonds, My Rose Luchon assure un suivi dans la durée, offrant un maillage territorial essentiel pour que chaque femme puisse bénéficier d’un accompagnement adapté, quelle que soit sa situation géographique.
Cette complémentarité entre action ponctuelle de grande ampleur et accompagnement quotidien de proximité illustre la richesse des initiatives développées dans nos territoires. Elle démontre aussi que la lutte contre le cancer ne peut se concevoir sans une approche globale, associant recherche, soins, accompagnement social et mobilisation citoyenne.
|
|
Un programme accessible à tous les profils
La richesse de la Sein go rose réside dans sa capacité à proposer des formats adaptés à tous les publics. Que vous soyez sportif confirmé, amateur de balades familiales ou simplement désireux de contribuer à cette belle cause, vous trouverez une épreuve correspondant à vos attentes et à votre niveau.
🚶♀️ La marche familiale : un moment de partage
Conçue comme un véritable moment de convivialité, la marche familiale de 8 kilomètres invite à découvrir Saint-Gaudens sous un angle différent. Non chronométrée, elle permet à chacun d’avancer à son rythme, en famille ou entre amis.
🕐 Horaire : Départ à 13h45 pour profiter de l’après-midi
📏 Distance : 8 km de parcours urbain sécurisé
💰 Participation : 10 € par personne (tee-shirt offert)
👨👩👧👦 Accessibilité : Ouverte à tous les âges, poussettes autorisées
🏥 Formalités : Aucun certificat médical requis
🏃♂️ Les trails urbains : défi sportif et solidaire
Pour les amateurs de course à pied, deux distances sont proposées avec un départ simultané qui promet une ambiance électrisante. Ces trails urbains permettent de découvrir le patrimoine saint-gaudinois tout en relevant un défi sportif.
🕓 Horaire : Départ simultané à 16h15
📏 Distances : 5 km et 10 km (parcours chronométrés)
💰 Participation : 13 € par personne (tee-shirt technique offert)
👦 Trail 5 km : Accessible dès les minimes (nés en 2010-2011)
👨 Trail 10 km : Ouvert à partir des cadets (nés en 2008-2009)
🏥 Formalités : Certificat médical PPS obligatoire (validité 3 mois)
Chaque participant reçoit un tee-shirt technique aux couleurs de l’événement, disponible dans toutes les tailles (S, M, L, XL, XXL). Ce souvenir tangible de la journée permet de prolonger l’engagement et de sensibiliser l’entourage à cette cause importante.
|
|
Informations pratiques complètes
📋 Retrait des dossards et équipements
📍 Lieu : Salle du Cube, 2 place du Foirail, 31800 Saint-Gaudens
📅 Mercredi 2 et jeudi 3 octobre : 10h – 19h
📅 Samedi 4 octobre : 9h – 12h (jour de l’événement)
💡 Conseil : Nous recommandons fortement de récupérer votre dossard et votre tee-shirt en amont pour éviter l’affluence du matin de la course et profiter pleinement de l’ambiance de l’événement.
📞 Contact et organisation
Responsable organisation : Arminda Antunes
📱 Téléphone : 06 87 89 12 48
✉️ Email : arminda.antunes@orange.fr
L’équipe organisatrice reste à votre disposition pour toute question concernant l’inscription, le parcours ou les modalités pratiques de l’événement.
🎯 Rejoignez le mouvement !
Chaque inscription compte dans cette mobilisation solidaire
|
L’impact concret de votre participation
Au-delà de l’aspect festif et sportif, chaque inscription à la Sein go rose génère un impact direct et mesurable. Les fonds collectés lors de cet événement contribuent de manière concrète à deux axes essentiels : l’amélioration de la qualité de vie des patients en cours de traitement et le financement de programmes de recherche dédiés aux cancers féminins.
L’accompagnement des patients en chimiothérapie représente un défi complexe qui va bien au-delà des aspects purement médicaux. Les effets secondaires des traitements, l’impact psychologique du diagnostic, les contraintes logistiques des soins réguliers : autant d’aspects qui nécessitent un soutien adapté et personnalisé. Les fonds de la Sein go rose permettent de financer des programmes d’accompagnement qui font une différence réelle dans le quotidien des patientes.
Côté recherche, les avancées de ces dernières années dans la compréhension et le traitement des cancers féminins sont encourageantes, mais elles nécessitent un financement constant. Chaque euro collecté contribue à maintenir cette dynamique de progrès, que ce soit pour le développement de nouvelles thérapies, l’amélioration des protocoles existants, ou la mise au point d’outils de diagnostic plus performants.
La force de la Sein go rose réside également dans sa capacité à sensibiliser le grand public. En rassemblant plus de 2 000 participants, l’événement contribue à diffuser des messages de prévention, à encourager le dépistage précoce, et à briser certains tabous encore associés à ces pathologies. Cette dimension éducative représente un investissement à long terme dans la santé publique de notre territoire.
|
Une atmosphère unique de solidarité
Celles et ceux qui ont déjà participé à une édition de la Sein go rose le confirment : l’atmosphère de cette journée dépasse largement ce que l’on peut attendre d’un événement sportif classique. Dès les premières heures du matin, Saint-Gaudens se transforme en un formidable élan de générosité collective.
Les rues se parent de rose, les sourires se multiplient, et une énergie particulière se dégage de cette mobilisation. Familles avec enfants, groupes d’amis, sportifs confirmés, couples de seniors : tous les profils se côtoient dans une ambiance bienveillante et déterminée. Cette diversité des participants illustre parfaitement l’universalité de la cause défendue.
Les bénévoles, nombreux et investis, contribuent largement à cette ambiance chaleureuse. Leur engagement, leur disponibilité et leur enthousiasme créent un cadre sécurisant et motivant pour tous les participants. Ces hommes et femmes, souvent touchés personnellement par la maladie, apportent une dimension humaine irremplaçable à l’événement.
Le moment des départs constitue souvent un temps fort émotionnel. Voir plus de 2 000 personnes s’élancer ensemble, portant toutes le même message d’espoir et de solidarité, crée une émotion collective puissante. Cette image restera gravée dans les mémoires et renforcera la détermination de chacun à poursuivre ce combat collectif.
|
Rendez-vous le 4 octobre pour faire la différence
La Sein go rose 2025 représente bien plus qu’un simple événement dans le calendrier sportif régional. C’est un moment privilégié où chaque participant devient acteur d’une mobilisation collective essentielle. En choisissant de vous inscrire, vous rejoignez une communauté engagée qui refuse la fatalité et agit concrètement pour faire avancer la recherche et améliorer l’accompagnement des patients.
Que votre motivation soit sportive, solidaire, ou les deux à la fois, votre présence le 4 octobre à Saint-Gaudens contribuera à cette belle dynamique. Chaque pas effectué lors de la marche familiale, chaque foulée des trails urbains, porte en elle une part d’espoir pour toutes les femmes confrontées à ces pathologies.
L’exemple de My Rose Luchon nous rappelle également que cet engagement peut prendre de multiples formes et s’inscrire dans la durée. Entre les actions ponctuelles comme la Sein go rose et les accompagnements quotidiens comme ceux proposés par My Rose, se dessine un maillage territorial solide qui permet à chaque femme de trouver le soutien dont elle a besoin.
Alors, rendez-vous le samedi 4 octobre 2025 à Saint-Gaudens pour faire de cette édition un nouveau succès de solidarité et d’espoir !
“Nous ne serons jamais assez nombreux” – mais ensemble, nous sommes plus forts.
|
Article rédigé pour Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et des modes de vie écoresponsables