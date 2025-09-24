La Sein Go Rose 2025

Chaque année en octobre, les rues de Saint-Gaudens se parent de rose pour accueillir un événement qui dépasse largement le cadre sportif. La Sein go rose s’impose comme un rendez-vous incontournable de solidarité, rassemblant familles, sportifs et citoyens engagés autour d’une cause qui nous concerne tous : la lutte contre les cancers féminins.

Au-delà de la performance sportive, cet événement incarne une démarche profondément humaine. Il s’agit de manifester concrètement notre soutien aux femmes en cours de traitement, de contribuer au financement de la recherche médicale, et de créer un moment de partage et d’espoir collectif. Le succès grandissant de cette manifestation témoigne de l’engagement croissant de notre société face à ces enjeux de santé publique.

Avec 2 171 participants lors de la dernière édition, la Sein go rose démontre que la mobilisation citoyenne peut prendre des formes concrètes et joyeuses. Cette année, l’objectif est de dépasser encore ce chiffre, car comme le rappellent les organisateurs : “nous ne serons jamais assez nombreux” face à cette cause essentielle.