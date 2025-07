La semaine des arts de Fos : l’art transfrontalier illumine les Pyrénées Un festival culturel unique au cœur de la vallée de Saint-Béat

Un rendez-vous artistique exceptionnel dans les Pyrénées Du 19 au 27 juillet 2025, le petit village de Fos, niché au fond de la vallée de Saint-Béat aux portes du Val d’Aran espagnol, se transforme en véritable épicentre artistique. La sixième édition de la semaine des arts promet une fois encore de faire vibrer ce territoire pyrénéen au rythme de la création contemporaine, dans un cadre naturel d’exception où les frontières s’estompent au profit de l’art universel. Cette manifestation culturelle, portée par l’association « Les arts en Occitania y Val d’Aran », incarne parfaitement l’esprit transfrontalier qui caractérise cette région des Pyrénées. Loin des grandes métropoles artistiques, Fos offre un cadre intimiste et authentique où artistes et visiteurs peuvent se rencontrer dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, typique de l’hospitalité pyrénéenne. Le concept de cette semaine des arts repose sur une philosophie simple mais ambitieuse : « l’art sous toutes ses formes, au centre du village pendant une semaine ». Cette approche démocratique de la culture permet à chacun, qu’il soit néophyte ou passionné, de découvrir et d’apprécier la richesse de la création artistique contemporaine dans un environnement préservé et accueillant.

La genèse d’un projet artistique transfrontalier L’histoire de la semaine des arts de Fos commence en novembre 2019, fruit de la rencontre entre deux artistes pyrénéens aux parcours complémentaires. Marie Penetro, peintre originaire de Fos, et Jean-Jacques Abdallah, sculpteur sur marbre et granit des Hautes-Pyrénées, partagent une vision commune : celle de faire rayonner l’art dans les territoires ruraux souvent délaissés par les grands circuits culturels. Forts de leur expérience commune à la tête d’un festival de sculpture dans les Pyrénées, ces deux passionnés décident de porter leur projet dans la vallée de Saint-Béat, choisissant délibérément le village de Fos pour son positionnement stratégique aux portes du Val d’Aran espagnol. Ce choix géographique n’est pas anodin : il témoigne de leur volonté de créer un véritable pont culturel entre la France et l’Espagne, valorisant ainsi la richesse de ce territoire transfrontalier. La philosophie des fondateurs repose sur un principe fédérateur : « que ça fourmille d’artistes ». Cette ambition de rassembler des créateurs venus d’horizons différents – peintres, sculpteurs, musiciens, artisans d’art – reflète leur conviction que la diversité artistique est source d’enrichissement mutuel et de découvertes inattendues pour le public. L’association « Les arts en Occitania y Val d’Aran » se donne pour mission de mettre en valeur l’art sous toutes ses formes tout en promouvant les artistes, avec une attention particulière portée aux projets transfrontaliers. Cette démarche s’inscrit dans une logique de développement culturel territorial, visant à initier et sensibiliser des populations parfois éloignées des grands centres artistiques.

Une équipe passionnée au service de l’art Le succès de la semaine des arts de Fos repose sur l’engagement d’une équipe de bénévoles dévoués, tous animés par la même passion pour la culture et le désir de faire vivre l’art dans leur vallée. Autour de Marie Penetro et Jean-Jacques Abdallah s’articule un bureau dynamique composé de personnalités aux compétences complémentaires. Rosine Navarro, Jean-Louis Turlan, Claudine Cassagne et Valérie Suire forment le noyau dur de cette aventure collective. Chacun apporte son expertise et son réseau, contribuant ainsi à la richesse et à la diversité de la programmation. Cette équipe s’enrichit également de la présence de Sylvain Cazalbou, auteur-compositeur-interprète, et de Jean-François Gueze, musicien, qui apportent leur connaissance du monde musical et leur réseau d’artistes. Cette structure associative illustre parfaitement l’adage « seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », devise adoptée par l’équipe. La complémentarité des compétences et la mutualisation des efforts permettent d’organiser chaque année un événement d’envergure, malgré les moyens limités d’une association de bénévoles. Cette approche collaborative reflète l’esprit de solidarité qui caractérise les territoires de montagne. L’implication de ces bénévoles dépasse largement le cadre de l’organisation événementielle. Ils participent activement au développement d’actions artistiques, culturelles et pédagogiques tout au long de l’année, contribuant ainsi à l’animation culturelle permanente de ce territoire pyrénéen. Leur engagement témoigne de la vitalité associative qui caractérise cette région frontalière.

Fos et la vallée de Saint-Béat : un écrin patrimonial exceptionnel Le choix de Fos comme lieu d’accueil de cette semaine des arts n’est pas fortuit. Ce petit village pyrénéen, situé dans la vallée de Saint-Béat, bénéficie d’un patrimoine architectural et naturel remarquable qui confère au festival une dimension particulière. L’art contemporain dialogue ici avec un environnement préservé, créant une harmonie unique entre création moderne et patrimoine ancestral. La position géographique de Fos, aux portes du Val d’Aran espagnol, en fait un carrefour naturel entre deux cultures, deux langues, deux traditions artistiques. Cette situation frontalière enrichit considérablement la programmation du festival, permettant d’accueillir des artistes des deux côtés des Pyrénées et de proposer au public une vision transfrontalière de la création contemporaine. L’architecture traditionnelle du village, avec ses maisons de pierre et d’ardoise, ses ruelles étroites et ses places pittoresques, offre un cadre idéal pour les expositions en plein air. Les œuvres d’art contemporain s’intègrent naturellement dans ce décor authentique, créant des dialogues inattendus entre passé et présent, tradition et modernité. La vallée de Saint-Béat, riche d’une histoire millénaire liée à l’extraction et au travail du marbre, entretient des liens étroits avec les arts plastiques. Cette tradition séculaire du travail de la pierre trouve un prolongement naturel dans les créations des sculpteurs contemporains qui participent au festival, établissant une continuité remarquable entre patrimoine historique et création actuelle.

Une programmation éclectique au service de la diversité artistique La semaine des arts de Fos se distingue par la richesse et la diversité de sa programmation, fidèle à la philosophie de ses organisateurs qui souhaitent présenter « l’art sous toutes ses formes ». Cette approche transversale permet au public de découvrir ou redécouvrir différentes disciplines artistiques dans un même lieu, créant des passerelles inattendues entre les arts. Les arts plastiques occupent naturellement une place centrale dans cette programmation. Peintures, sculptures, installations, photographies se déploient dans les espaces du village, transformant Fos en véritable galerie à ciel ouvert. Les artistes, venus de France, d’Espagne et d’autres horizons européens, proposent des œuvres qui dialoguent avec l’environnement naturel et architectural exceptionnel de ce territoire pyrénéen. La musique tient également une place importante dans cette semaine artistique. Concerts intimistes, performances musicales, rencontres avec les compositeurs ponctuent la programmation, offrant au public des moments d’émotion pure dans des lieux chargés d’histoire. Cette dimension musicale renforce le caractère convivial et accessible du festival, permettant à tous les publics de trouver leur bonheur. L’artisanat d’art n’est pas oublié dans cette programmation éclectique. Démonstrations, ateliers participatifs, expositions-ventes permettent de découvrir les savoir-faire traditionnels revisités par des créateurs contemporains. Cette attention portée aux métiers d’art témoigne de la volonté des organisateurs de valoriser toutes les formes d’expression artistique, sans hiérarchie ni exclusion.

Un impact culturel et économique pour le territoire Au-delà de sa dimension artistique, la semaine des arts de Fos génère un impact significatif sur le développement culturel et économique de ce territoire pyrénéen. Cette manifestation contribue à l’attractivité touristique de la vallée de Saint-Béat, attirant chaque année des visiteurs venus découvrir cette programmation originale dans un cadre naturel exceptionnel. L’événement favorise également les échanges interculturels, particulièrement importants dans cette région frontalière. Les artistes espagnols et français qui se rencontrent à Fos tissent des liens durables, initient des projets communs, contribuant ainsi au rayonnement culturel transfrontalier des Pyrénées. Ces collaborations dépassent largement le cadre du festival pour s’inscrire dans une démarche de coopération culturelle permanente. Pour les artistes participants, cette semaine représente une opportunité unique de présenter leurs œuvres dans un contexte privilégié, loin de la concurrence des grandes métropoles artistiques. La qualité de l’accueil, l’authenticité du cadre et la proximité avec le public créent des conditions idéales pour la découverte mutuelle et l’épanouissement créatif. L’association « Les arts en Occitania y Val d’Aran » s’inscrit dans une démarche de développement culturel durable, visant à initier des populations parfois éloignées des grands circuits artistiques. Cette mission de démocratisation culturelle s’accompagne d’un travail pédagogique important, notamment auprès des jeunes générations, contribuant ainsi à la transmission et au renouvellement des publics.

Perspectives d’avenir et développement du projet Forte du succès rencontré lors des éditions précédentes, l’équipe de la semaine des arts de Fos nourrit des ambitions importantes pour l’avenir de ce festival. L’objectif est de consolider l’événement tout en préservant son caractère authentique et convivial qui fait son originalité et son succès auprès des artistes comme du public. Les organisateurs souhaitent développer davantage la dimension transfrontalière du festival, en renforçant les partenariats avec les institutions culturelles espagnoles du Val d’Aran et en élargissant le réseau d’artistes participants. Cette ouverture européenne s’inscrit dans la vocation naturelle de ce territoire frontalier et répond aux attentes d’un public de plus en plus cosmopolite. L’association envisage également de développer des actions culturelles tout au long de l’année, afin de maintenir une dynamique artistique permanente sur le territoire. Résidences d’artistes, ateliers pédagogiques, expositions temporaires pourraient ainsi compléter la programmation estivale et contribuer à l’animation culturelle annuelle de la vallée. La question de la transmission constitue également un enjeu majeur pour l’avenir du festival. L’équipe actuelle, composée de bénévoles expérimentés mais vieillissants, souhaite associer de nouveaux membres, plus jeunes, pour assurer la pérennité de cette belle aventure collective. Cette préoccupation témoigne de la maturité de l’association et de sa vision à long terme.

Un festival à découvrir absolument La semaine des arts de Fos représente bien plus qu’un simple festival artistique. C’est un projet de territoire ambitieux, porté par des passionnés qui ont su créer un événement unique dans le paysage culturel pyrénéen. La combinaison réussie entre excellence artistique, authenticité du cadre et convivialité de l’accueil en fait un rendez-vous incontournable pour tous les amateurs d’art et de découvertes culturelles. En choisissant de s’installer dans ce petit village frontalier, les organisateurs ont créé un modèle original de développement culturel territorial. Leur réussite démontre qu’il est possible, avec de la passion et de la détermination, de faire rayonner l’art dans des territoires ruraux souvent oubliés par les grands circuits culturels. La sixième édition de la semaine des arts, qui se déroulera du 19 au 27 juillet 2025, promet une fois encore de belles découvertes artistiques dans un cadre exceptionnel. Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui souhaitent vivre une expérience culturelle authentique au cœur des Pyrénées.