LA VUELTA 2025 J-10

🏔️ L’aventure alpine : quand la Vuelta traverse les sommets

Turin, Limone Piemonte, le col du Lautaret, Montgenèvre… Ces noms résonnent comme une mélodie alpine dans l’oreille des amoureux de montagne. Du 23 août au 14 septembre, la 80e édition de la Vuelta nous offre un voyage transcontinental de 3 151 kilomètres, avec pas moins de dix arrivées au sommet.

🚴‍♂️ Les étapes alpines décisives : Étape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km) – Premier test en altitude

: Alba > Limone Piemonte (157 km) – Premier test en altitude Étape 4 : Susa > Voiron (192 km) – Passage par le Lautaret et Montgenèvre

: Susa > Voiron (192 km) – Passage par le Lautaret et Montgenèvre Étape 6 : Andorre > Pal (Andorre) – Retour aux Pyrénées

Cette incursion alpine n’est pas qu’un simple détour touristique. Elle dessine une nouvelle géographie du cyclisme professionnel, où les frontières s’estompent au profit d’une vision européenne du sport. Pour les Pyrénées, c’est l’occasion de se mesurer à leurs cousines alpines.