LA VUELTA 2025 J-10

Quand les Pyrénées rencontrent les Alpes : odyssée européenne du Tour d’Espagne

Dans dix jours exactement, le peloton s’élancera de Turin pour une aventure inédite. Pour la première fois de son histoire, la Vuelta quitte l’Espagne pour embrasser l’Europe : Italie, France, Andorre… Une révolution géographique qui pourrait bien rebattre les cartes du cyclisme mondial.

🏔️ L’aventure alpine : quand la Vuelta traverse les sommets

Turin, Limone Piemonte, le col du Lautaret, Montgenèvre… Ces noms résonnent comme une mélodie alpine dans l’oreille des amoureux de montagne. Du 23 août au 14 septembre, la 80e édition de la Vuelta nous offre un voyage transcontinental de 3 151 kilomètres, avec pas moins de dix arrivées au sommet.

🚴‍♂️ Les étapes alpines décisives :

  • Étape 2 : Alba > Limone Piemonte (157 km) – Premier test en altitude
  • Étape 4 : Susa > Voiron (192 km) – Passage par le Lautaret et Montgenèvre
  • Étape 6 : Andorre > Pal (Andorre) – Retour aux Pyrénées

Cette incursion alpine n’est pas qu’un simple détour touristique. Elle dessine une nouvelle géographie du cyclisme professionnel, où les frontières s’estompent au profit d’une vision européenne du sport. Pour les Pyrénées, c’est l’occasion de se mesurer à leurs cousines alpines.

⚡ L’occasion en or pour Vingegaard

L’absence confirmée de Tadej Pogačar, qui préfère se concentrer sur les courses canadiennes et les Championnats du monde, rebat complètement les cartes. Jonas Vingegaard, le double vainqueur du Tour de France (2022-2023), devient ainsi le grandissime favori de cette Vuelta 2025.

🎯 Vingegaard sans Pogačar : l’opportunité parfaite

✓ Absent du podium depuis sa victoire 2023
✓ Parcours montagneux favorable
✓ Pas de rivalité directe avec Pogačar
✓ Motivation de racheter sa saison 2025

Le Danois, qui n’avait remporté qu’une victoire en 2025 (Volta ao Algarve), trouve enfin l’occasion de briller sans l’ombre de son rival slovène. Cette Vuelta représente sa chance de sauver une saison frustrante et d’ajouter un troisième grand tour à son palmarès. Face à lui, le duo Almeida-Ayuso d’UAE Team Emirates devra jouer finement pour déjouer les pronostics.

🏔️ Les Pyrénées au cœur de la bataille

Si cette Vuelta commence dans les Alpes, c’est bien dans les Pyrénées qu’elle trouvera son âme. Cerler, Larra Belagua, Valdezcaray… Les cols pyrénéens feront leur retour en force, offrant aux grimpeurs leurs terrains de prédilection.

🎯 Les étapes pyrénéennes clés

Étape 7
Andorre > Cerler
187 km – Haute montagne
Étape 9
Alfaro > Valdezcaray
195 km – Arrivée au sommet
Étape 10
Bilbao > Larra Belagua
Montagne basque

Cette géographie pyrénéenne offre une opportunité unique aux équipes françaises et aux coureurs familiers de ces cols.

🌱 Une Vuelta écoresponsable en montagne

Au-delà de l’exploit sportif, cette édition 2025 interroge sur l’impact environnemental des grands tours. Quatre pays traversés, multiples transferts… Comment concilier spectacle sportif et conscience écologique ?

🌍 Les défis environnementaux :

  • Réduction de l’empreinte carbone des transferts
  • Sensibilisation à la préservation des espaces montagnards
  • Promotion des mobilités douces en montagne
  • Partenariats avec les acteurs locaux du tourisme durable

Les organisateurs collaborent avec les offices de tourisme locaux pour promouvoir un cyclotourisme respectueux des écosystèmes montagnards. Une démarche qui résonne particulièrement dans les Pyrénées, territoire d’excellence en matière de tourisme durable.

⭐ Le casting de luxe malgré les absences

Si Roglič et potentiellement Evenepoel manqueront à l’appel, cette Vuelta 2025 n’en demeure pas moins attractive. Jonas Vingegaard, João Almeida, Juan Ayuso… Les prétendants ne manquent pas pour succéder au Slovène au palmarès.

🏆 Les prétendants au maillot rouge

Jonas Vingegaard
Visma-Lease a Bike
Double vainqueur du Tour
João Almeida
UAE Team Emirates
Spécialiste des grands tours
Richard Carapaz
EF Education-EasyPost
Vainqueur du Giro 2019
Mikel Landa
Soudal-Quick Step
L’expérience basque

🏆 Les maillots distinctifs : couleurs et légendes

Si le maillot rouge du leader fait rêver tous les coureurs, la Vuelta distribue également trois autres tuniques prestigieuses, chacune avec son histoire et ses légendes. Ces maillots racontent 90 ans de cyclisme espagnol et européen.

ROUGE
Le maillot de leader – depuis 1935

Contrairement au Tour de France et son maillot jaune, la Vuelta a choisi le rouge, couleur de la passion ibérique. Roberto Heras et Primož Roglič détiennent le record avec quatre victoires chacun. L’Espagnol des années 2000 reste une légende nationale, tandis que le Slovène a marqué les années récentes.

💫 Légendes du maillot rouge :
Roberto Heras (ESP) – 4 victoires (2000, 2003-2005)
Primož Roglič (SLO) – 4 victoires (2019-2021, 2024)
Alberto Contador (ESP) – 3 victoires dont un doublé Giro-Vuelta

VERT
Le maillot par points – la régularité récompensée

Introduit en 1976, le maillot vert récompense la régularité et la vitesse. Points distribués aux arrivées d’étapes et aux sprints intermédiaires. Erik Zabel, surnommé “le Gorille de Rostock”, l’a porté six fois, un record absolu. Plus récemment, Primož Roglič a montré qu’un grimpeur pouvait aussi briller dans ce classement.

🚴‍♂️ Maîtres du classement par points :
Erik Zabel (GER) – 6 victoires, record absolu
Sean Kelly (IRL) – 4 victoires dans les années 80
Laurent Jalabert (FRA) – 3 victoires consécutives (1995-1997)

POIS BLEUS
Le maillot de la montagne – roi des sommets

Blanc à pois bleus depuis 1987, il honore les grimpeurs sur les pentes espagnoles. Contrairement au Tour, la Vuelta privilégie la haute montagne avec des cols redoutables comme l’Angliru ou les Lagos de Covadonga. José Luis Laguía détient le record avec cinq victoires dans les années 80-90.

⛰️ Rois de la montagne mythiques :
José Luis Laguía (ESP) – 5 victoires, le recordman
Carlos Sastre (ESP) – 3 victoires et vainqueur du Tour 2008
David Moncoutié (FRA) – 3 victoires, spécialiste français

BLANC
Le maillot du meilleur jeune – les futures étoiles

Réservé aux coureurs de moins de 25 ans, le maillot blanc révèle les talents de demain. Tadej Pogačar l’avait remporté lors de sa mémorable troisième place en 2019, annonçant déjà sa future domination. Juan Ayuso, présent cette année, pourrait bien marcher sur ses traces.

🌟 Révélations du maillot blanc :
Tadej Pogačar (SLO) – 2019, avant ses quatre Tours de France
Miguel Ángel López (COL) – 2017, révélation colombienne
Nairo Quintana (COL) – 2013, avant sa carrière exceptionnelle

🎯 Enjeux 2025 pour les maillots

Maillot rouge : Vingegaard favori, mais Almeida-Ayuso peuvent surprendre
Maillot vert : Mads Pedersen annoncé, sprinteur danois redoutable
Maillot à pois : Terrain favorable aux purs grimpeurs sur 10 arrivées au sommet
Maillot blanc : Juan Ayuso (22 ans) et Isaac del Toro en favoris

📿 L’héritage des grands champions

Quatre-vingt-dix ans d’histoire ont forgé la légende de la Vuelta. Federico Bahamontes, l’Aigle de Tolède, premier Espagnol vainqueur en 1959. Luis Ocaña, le Français qui domina les années 70. Alberto Contador, le dernier Espagnol à avoir tout gagné…

🏛️ Le panthéon de la Vuelta

L’ère espagnole (1960-1980)

Federico Bahamontes ouvre la voie en 1959, suivi de Luis Ocaña qui révolutionne le cyclisme espagnol. Ces pionniers établissent la Vuelta comme un laboratoire du cyclisme ibérique.

La génération Contador (2000-2015)

Alberto Contador incarne l’excellence avec trois victoires. Sa rivalité avec Alejandro Valverde marque une époque dorée du cyclisme espagnol sur tous les fronts.

L’internationalisation (2015-2025)

Chris Froome, Simon Yates, puis Primož Roglič internationalisent la Vuelta. L’arrivée de Vingegaard continue cette ouverture européenne.

🌟 Records et performances légendaires

21
étapes gagnées par Delio Rodríguez (record)
58
jours en rouge pour Tony Rominger
6h30
plus grosse avance de l’histoire (Roglič 2019)

Cette édition 2025, avec son départ italien et la présence de Vingegaard, s’inscrit dans cette tradition d’innovation. La Vuelta continue d’écrire son histoire, entre respect du passé et vision du futur.

🏁 Rendez-vous dans dix jours

Cette 80e édition de la Vuelta s’annonce comme un tournant historique. Entre tradition espagnole et ouverture européenne, entre défi sportif et conscience environnementale, elle incarne les mutations du cyclisme moderne.

🚴‍♂️ Samedi 23 août 2025 – Turin 🇮🇹
Première étape : Turin-Reggia di Venaria > Novara (183 km)

Dans les Alpes comme dans les Pyrénées, les sommets attendent leurs héros. L’aventure commence dans dix jours.

