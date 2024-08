(Last Updated On: )

L’arbre à contes en projection le 29 août à Saint-Béat-Lez à 16 heures dans la salle des associations. Une ode à la nature en trois contes qui ne vous laisseront pas de bois ! Trois petites histoires, trois personnages qui ont des relations différentes avec les arbres mais chacun à sa manière va apprendre que la nature sait se montrer généreuse si on sait prendre soin d’elle. Un joli message et un vent de poésie apportés par ces contes venus de Russie et d’Iran ! Comme le rappelé Hubert Reeves « l’Homme mène une guerre contre la nature. S’il gagne, il est perdu« . Alors il est encore temps d’apprendre aux plus petits à appréhender différemment leur relation à la nature et aux vivants. En 38 minutes de film, suivi d’un goûter, petits et grands devront réfléchir sur leur impact.

L’arbre à contes en projection le 29 août à Saint-Béat-Lez

Alors que la rentrée approche à grand pas, la mairie de Saint-Béat-Lez invite les enfants et leur famille à une projection de l’Arbre à contes. Trois petits contes à message sur notre relation à la nature, et aux arbres en particulier.

Le voleur d’arbres, une histoire douce, le génie du pommier, trente huit minutes d’évasion pour des courts métrages engagés.

Partager Melles 750 sur Twitter

Facebook

LinkedIn

Reddit

Imprimer



J’aime ça : J’aime chargement…