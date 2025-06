Written by Oslo• 20h48• Vie locale

L’AREMIP propose trois sorties nature ce mois de juin Programme nature : Découvrez la biodiversité des Midi-Pyrénées avec l’Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées. Ornithologie, botanique et zones humides au programme de ce mois de juin.

L’AREMIP (Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées) invite les amoureux de nature à participer à plusieurs rendez-vous découverte ce mois-ci. Ces sorties gratuites ou à tarif accessible permettent d’explorer la richesse naturelle de notre région en compagnie de naturalistes expérimentés.

Samedi 7 juin : Sortie ornithologique et botanique à Campistrous (65)

Une matinée de découverte au Centre de Recherche Atmosphérique Partez à la rencontre de la flore et de la faune locale lors d’une balade guidée dans l’enceinte du Centre de Recherche Atmosphérique de Campistrous. Cette sortie exceptionnelle offre l’opportunité d’explorer des landes, prairies et milieux tourbeux préservés, en compagnie des chercheurs du centre et des naturalistes de l’AREMIP. 🕐 Horaires : Départ à 7h30, retour en fin de matinée

📍 Lieu : Centre de Recherche Atmosphérique, Campistrous (65)

💰 Tarif : Sortie gratuite

👥 Public : Ouverte à tous Une occasion unique de découvrir une nature particulière dans l’enceinte de ce centre de recherche, habituellement fermé au public.

Samedis 14 et 28 juin : Formation botanique à Malvezie (31)

Initiation à la botanique pour débutants L’AREMIP propose une formation d’initiation à la botanique répartie sur deux samedis matin. Cette formation s’adresse aux personnes débutantes souhaitant acquérir les bases de l’identification des plantes sauvages et apprendre à utiliser les outils de la botanique en autonomie. 📅 Dates : Samedis 14 et 28 juin

🕐 Horaires : 9h00 – 13h00

📍 Lieu : Malvezie (31)

💰 Tarif : 30€ pour les deux sessions

🎯 Objectif : Connaître les outils de la botanique et apprendre à déterminer les plantes sauvages Cette formation pratique permettra aux participants d’acquérir les compétences nécessaires pour identifier la flore locale de manière autonome, avec l’encadrement de botanistes expérimentés.

Dimanche 22 juin : Découverte des zones humides de Saint-Pé-d’Ardet (31)

Balade autour du lac et des milieux humides Direction Saint-Pé-d’Ardet pour une matinée de découverte autour du lac et de ses zones humides remarquables. Cette sortie, organisée en partenariat avec la Communauté de Communes des Pyrénées Haut Garonnaises (CCPHG) et animée par l’AREMIP, vous fera découvrir la richesse de la faune et de la flore associées aux milieux aquatiques. 🕐 Horaires : Rendez-vous à 9h30

📍 Lieu : Lac de Saint-Pé-d’Ardet (31)

💰 Tarif : Animation gratuite

👥 Public : Ouverte à tous

📞 Contact : Pauline Billaud au 06 28 49 19 02 Programme de la sortie : Présentation de la flore et de la faune associées aux zones humides

Découverte des étonnantes sources pétrifiantes

Observation des espèces caractéristiques du lac de Saint-Pé-d’Ardet

Clôture de l’animation avec un repas tiré du sac vers 13h

Informations pratiques et inscriptions

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités proposées. Vous pouvez vous inscrire de deux façons : 📧 Par email : aremip2@gmail.com

📞 Par téléphone : 05 61 95 49 60 Contact spécifique pour la sortie du 22 juin :

Pauline Billaud, chargée de mission Natura 2000 : 06 28 49 19 02

Matériel recommandé Chaussures de marche adaptées

Vêtements selon la météo

Gourde et chapeau

Carnet et crayon pour noter vos observations

Appareil photo pour immortaliser vos découvertes

Pour la formation botanique : loupe si vous en possédez une

Présentation de l’AREMIP

L’Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées est une association dédiée à la connaissance, la protection et la sensibilisation à l’environnement naturel de la région. Travaillant en étroite collaboration avec des organismes de recherche comme le CNMP et des collectivités locales, l’AREMIP propose régulièrement des actions de découverte et de formation pour tous les publics. Partenaire du réseau Natura 2000, l’association contribue activement à la préservation des milieux naturels remarquables des Midi-Pyrénées et à la sensibilisation du grand public à leur richesse écologique.

Suivez l’AREMIP Retrouvez toutes les actualités et prochaines sorties de l’association : 📱 Instagram : @aremip_association

📘 Facebook : Aremip Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées

🌐 Site web : www.cc-pyreneeshautgaronnaises.fr