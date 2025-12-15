Le Mourtis ouverture le 20 décembre 2025
Les vacances arrivent
C’est une belle histoire qui continue. Le 20 décembre prochain, la station du Mourtis rouvre ses portes juste à temps pour les vacances scolaires. Soixante ans déjà que cette station accueille les familles, les skieurs curieux et les amoureux de montagne. Six décennies de sourires, de virages dans la poudreuse, de repas au refuge et de souvenirs gravés dans la neige.
Ouverture officielle le 20 décembre : 60e saison
Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture de la station du Mourtis le samedi 20 décembre pour sa 60e saison hivernale !
Compte tenu des conditions d’enneigement actuelles, une ouverture partielle sera proposée. À cette date, seront accessibles :
- les pistes de luge d’Artigue et du Front de neige,
- le tapis ESF,
- le téléski Fontaines I et sa piste verte associée.
Tarif réduit de 10,50 € en cohérence avec les conditions du moment et l’offre proposée.
Nous restons attentifs à l’évolution des conditions et vous tiendrons informés des prochaines étapes et de la montée en puissance progressive du domaine.
Avant de vous lancer : consultez la webcam
Soixante ans de souvenirs
Une montagne pour tous
Le Mourtis n’a jamais été une station d’élites ou de compétiteurs. C’est une station de familles, de couples en quête de détente, de petits groupes d’amis. Les pentes sont variées, ni trop exigeantes ni trop faciles. Les enfants y trouvent leur compte, tout comme les adultes qui débarquent pour la première fois sur des skis. C’est un équilibre que peu de stations maintiennent aussi bien.
Skirail Le Mourtis : un ticket pour tout
Le parcours facile
Vous prenez le train. Oui, le train. Aucune galère de voiture, aucun stress des routes pyrénéennes. Le Mourtis s’organise avec la SNCF pour que ce soit fluide. Depuis votre région, vous montez à bord, vous vous détendez, vous regardez les paysages défiler. Le train c’est du temps gratuit : on peut lire, discuter, rêver.
Puis arrive la gare de Marignac-Saint-Béat. Là, c’est la navette Vali qui prend le relais. Plus de stress de trouver où garer sa voiture, plus de trajet sinueux à faire seul. La navette vous dépose directement à la station. Et devinez quoi ? Tout est inclus dans votre forfait ski.
Un forfait complet et malin
Votre ticket Skirail, c’est le train plus la navette plus votre accès à la montagne. Trois services regroupés, un prix étudié, une logistique pensée pour que vous profitiez vraiment de votre journée en montagne, pas de la préparer pendant une heure. C’est du temps gagné, de l’argent mieux dépensé, et surtout une tranquillité d’esprit précieuse.
Particulièrement intéressant pour les familles qui ne veulent pas affronter les routes, pour les groupes d’amis qui préfèrent partager le voyage, pour tous ceux qui rêvent de ski sans la fatigue de la route.
Avant de franchir les lacets
À très bientôt au Mourtis
Soixante ans ça se fête. Soixante ans de montagne, de neige et de rires. Le 20 décembre, la station du Mourtis rouvre et l’aventure recommence. Que vous arriviez par train avec Skirail, que vous consultiez la webcam avant de partir, ou que vous profititiez des pentes avec vos proches, ce moment sera beau.