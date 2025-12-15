Written by Oslo• 20h02• Boutx, Fil, Le Mourtis, Montagne, Ski

Le Mourtis ouverture le 20 décembre 2025 Les vacances arrivent

C’est une belle histoire qui continue. Le 20 décembre prochain, la station du Mourtis rouvre ses portes juste à temps pour les vacances scolaires. Soixante ans déjà que cette station accueille les familles, les skieurs curieux et les amoureux de montagne. Six décennies de sourires, de virages dans la poudreuse, de repas au refuge et de souvenirs gravés dans la neige.

Ouverture officielle le 20 décembre : 60e saison Nous avons le plaisir de vous informer de l’ouverture de la station du Mourtis le samedi 20 décembre pour sa 60e saison hivernale ! Compte tenu des conditions d’enneigement actuelles, une ouverture partielle sera proposée. À cette date, seront accessibles : les pistes de luge d’Artigue et du Front de neige,

le tapis ESF,

le téléski Fontaines I et sa piste verte associée. Tarif réduit de 10,50 € en cohérence avec les conditions du moment et l’offre proposée. Nous restons attentifs à l’évolution des conditions et vous tiendrons informés des prochaines étapes et de la montée en puissance progressive du domaine.

Avant de vous lancer : consultez la webcam

Si vous avez un doute sur les conditions avant de prendre les lacets de la montagne, c’est normal. La station le sait bien. C’est pourquoi il existe la webcam Le Mourtis, votre compagne virtuelle avant le départ. Un coup d’œil suffit : regardez la neige fraîche, vérifiez la visibilité, observez l’ambiance de la journée. Les conditions météo des Pyrénées peuvent être changeantes, et cette petite caméra en direct vous permet de vraiment savoir à quoi vous attendre.Pas besoin de charger la voiture à l’aveugle. Pas de surprise désagréable à l’arrivée. La webcam est là, discrète mais fidèle, vous offrant une fenêtre sur Le Mourtis à chaque instant du jour. C’est un geste simple qui peut transformer votre journée : oui, je vais y aller, ou plutôt pas aujourd’hui. Les vrais skieurs consultent. Les vrais familles aussi.

Soixante ans de souvenirs

Une montagne pour tous Une station ne devient pas soixantenaire par hasard. Elle survive parce qu’elle sait rester fidèle à elle-même, parce qu’elle écoute ceux qui la fréquentent, parce qu’elle se réinvente sans perdre son âme. Le Mourtis, c’est cela : une montagne généreuse, des pentes accessibles, une ambiance conviviale loin du cirque des grandes stations.Durant six décennies, Le Mourtis a vu passer les générations. Les parents qui apprenaient à skier ici amènent maintenant leurs enfants. Les amis qui se donnaient rendez-vous au refuge y reviennent encore. Cette continuité, ce fil rouge qui traverse les années, c’est la vraie richesse de la station. Le Mourtis n’a jamais été une station d’élites ou de compétiteurs. C’est une station de familles, de couples en quête de détente, de petits groupes d’amis. Les pentes sont variées, ni trop exigeantes ni trop faciles. Les enfants y trouvent leur compte, tout comme les adultes qui débarquent pour la première fois sur des skis. C’est un équilibre que peu de stations maintiennent aussi bien.

Randonnée : bien s’équiper avec Cimalp La marque drômoise Cimalp vous accompagne sur tous les sentiers. Des bâtons aux vêtements techniques, tout ce qu’il faut pour explorer les Pyrénées en toute confiance. Découvrir la boutique Cimalp

Skirail Le Mourtis : un ticket pour tout

Skirail Le Mourtis. Un seul titre de transport pour un trajet complet et harmonieux. Comment ça marche ? C’est simple comme un puzzle bien emboîté. Le parcours facile Voici une idée qui change la vie :. Un seul titre de transport pour un trajet complet et harmonieux. Comment ça marche ? C’est simple comme un puzzle bien emboîté. Vous prenez le train. Oui, le train. Aucune galère de voiture, aucun stress des routes pyrénéennes. Le Mourtis s’organise avec la SNCF pour que ce soit fluide. Depuis votre région, vous montez à bord, vous vous détendez, vous regardez les paysages défiler. Le train c’est du temps gratuit : on peut lire, discuter, rêver. Puis arrive la gare de Marignac-Saint-Béat. Là, c’est la navette Vali qui prend le relais. Plus de stress de trouver où garer sa voiture, plus de trajet sinueux à faire seul. La navette vous dépose directement à la station. Et devinez quoi ? Tout est inclus dans votre forfait ski. Un forfait complet et malin Votre ticket Skirail, c’est le train plus la navette plus votre accès à la montagne. Trois services regroupés, un prix étudié, une logistique pensée pour que vous profitiez vraiment de votre journée en montagne, pas de la préparer pendant une heure. C’est du temps gagné, de l’argent mieux dépensé, et surtout une tranquillité d’esprit précieuse. Particulièrement intéressant pour les familles qui ne veulent pas affronter les routes, pour les groupes d’amis qui préfèrent partager le voyage, pour tous ceux qui rêvent de ski sans la fatigue de la route.

Barres protéinées O.K.R : -10% avec Melles750 Code promo : MELLES750 Profitez de 10% de réduction sur les barres protéinées et toute la boutique O.K.R. L’énergie avant et après le sport. Accéder à l’offre

Les vacances arrivent

Le 20 décembre, c’est plus qu’une date : c’est le moment où les écoles se vident, où les familles se retrouvent, où soudain tout le monde a envie d’air frais et de montagne. Le Mourtis le sait. La station prépare cette vague de visiteurs depuis des mois.C’est l’occasion rêvée d’initier les enfants au ski, de replonger dans des sensations oubliées, de créer des moments précieux ensemble. Les vacances de fin d’année, c’est rare qu’elles soient meilleures ailleurs qu’à la montagne. Le Mourtis sera prêt, accueillant, avec ses pistes bien préparées et son ambiance de fête qui monte progressivement au fil des jours.

Épicerie bio La Fourche Code promo : VOWENI52 Bons produits bio livrés chez vous. Nourrissez votre corps sainement, c’est l’essentiel. Découvrir La Fourche

Avant de franchir les lacets

Une dernière chose : prévoir c’est déjà moitié gagné. Vérifiez votre équipement, consultez la météo, regardez la webcam. Planifiez votre transport avec Skirail si vous venez de loin. Discutez avec votre famille ou vos amis du programme. Les vacances, c’est aussi l’anticipation qui crée la joie.Le Mourtis vous attend depuis soixante ans. Il n’est pas question de rater cette ouverture, pas question de manquer ce moment où la montagne retrouve sa belle neige et ses visiteurs. Les lacets peuvent sembler étroits sur la carte, mais une fois en haut, ils auront valu chaque minute.

Poiscaille : 10€ de réduction sur votre premier panier Poisson frais, fruits de mer savoureux, livraison rapide. Commencez votre aventure culinaire marine avec Poiscaille. Profiter de l’offre

À très bientôt au Mourtis Soixante ans ça se fête. Soixante ans de montagne, de neige et de rires. Le 20 décembre, la station du Mourtis rouvre et l’aventure recommence. Que vous arriviez par train avec Skirail, que vous consultiez la webcam avant de partir, ou que vous profititiez des pentes avec vos proches, ce moment sera beau.

Melles750.fr – Magazine des Pyrénées et de la vie en montagne

Visited 17 times, 1 visit(s) today