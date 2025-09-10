Le recyclage des collants usagés

Quand la recherche française s’attaque aux déchets textiles du quotidien

Chaque année en France, 104 millions de paires de collants finissent à la poubelle, représentant plus de 7 tonnes de déchets textiles destinés à l’incinération ou à l’enfouissement. Face à ce constat alarmant, une start-up française et des laboratoires de recherche nancéiens unissent leurs forces pour développer une solution de recyclage innovante. Une démarche qui pourrait transformer radicalement notre rapport aux textiles jetables.

Un défi environnemental majeur Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 130 millions de paires de collants sont vendues chaque année en France, mais seules 26 millions trouvent une seconde vie, laissant 104 millions de paires rejoindre les déchets ménagers. Cette réalité illustre parfaitement les défis de l’industrie textile moderne, où la fast fashion et les produits à usage limité génèrent des quantités considérables de déchets. À l’échelle mondiale, ce problème prend des proportions gigantesques. Les 92 millions de tonnes de déchets textiles générés annuellement représentent un enjeu environnemental crucial. Parmi ces déchets, les textiles contenant du polyamide (comme les collants) posent un défi particulier : seul 1% d’entre eux sont actuellement recyclés, tandis que 70% finissent dans des décharges ou sont incinérés. La complexité technique du recyclage des collants Contrairement à d’autres textiles, les collants présentent une structure particulièrement complexe qui rend leur recyclage techniquement difficile. Le principal obstacle réside dans leur composition : un mélange de nylon (polyamide) qui assure la solidité, et d’élasthanne qui confère la souplesse et l’élasticité. Cette bi-composition n’est pas un simple assemblage de fibres différentes. Le processus de fabrication utilise une technique appelée “guipage”, qui consiste à enrouler le nylon autour de l’élasthanne pour créer un fil unique combinant résistance et élasticité. Cette fusion intime des matériaux rend impossible le recyclage mécanique traditionnel, expliquant pourquoi ces textiles échappent largement aux filières de recyclage existantes.

Une collaboration scientifique prometteuse Face à ce défi technique, la start-up Ecollant, basée à Auxerre et fondée en 2019, a fait appel aux compétences du Carnot Icéel. Cette structure fédère 28 laboratoires et centres techniques spécialisés dans l’innovation industrielle. L’objectif affiché est ambitieux : développer un procédé de recyclage éco-responsable permettant de réduire à zéro le nombre de collants jetés d’ici 2026. Cette collaboration s’inscrit dans une démarche de recherche appliquée, où l’innovation académique rencontre les besoins industriels concrets. Le Laboratoire Réactions et Génie des Procédés (LRGP) de Nancy a été spécifiquement choisi pour ses expertises en séparation des matériaux et en développement de procédés durables. Les contraintes d’un recyclage vertueux Le projet de recherche mené par la doctorante Pilar Chavez-Linares s’étend sur trois années et bénéficie d’un financement conjoint du ministère de l’Industrie et d’Ecollant. Mais au-delà des aspects techniques, les chercheurs doivent répondre à des exigences environnementales strictes. Comme l’explique Sandrine Hoppe, chercheuse au CNRS qui encadre le projet : “Le procédé doit répondre à des contraintes environnementales. On ne doit pas utiliser de solvants toxiques par exemple, il faut avoir un procédé qui soit à la fois vertueux pour la planète et économiquement viable.” Cette double exigence – écologique et économique – constitue le cœur du défi scientifique.

L’innovation au service de l’économie circulaire L’approche développée par Ecollant s’inscrit dans une logique d’économie circulaire complète. L’entreprise ne se contente pas de recycler : elle vise à créer le premier polyamide recyclé en boucle fermée à partir de vêtements complexes en fin de vie. Cette ambition transformerait fondamentalement la chaîne de valeur textile. La méthode développée repose sur des “solutions de recyclage innovantes et écologiques, dites de rupture”, actuellement en phase de développement pour passer de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle. L’objectif final est de recycler le polyamide présent dans les textiles usagés en nouveau fil de polyamide, créant ainsi une boucle fermée parfaite. Un réseau de collecte pour alimenter la recherche Pour mener ses recherches, l’équipe nancéienne a besoin de matière première : 10 000 collants ou mi-bas en nylon de couleur noire ou chair. Cette collecte massive répond à un double objectif : constituer un stock suffisant pour les travaux de montée en échelle et sensibiliser le grand public aux enjeux du recyclage textile. Plusieurs points de collecte ont été mis en place dans la région nancéienne, notamment au campus de l’ENSIC, au LRGP, à la Métropole du Grand Nancy, et sur le campus de la Faculté des Sciences et Technologies. Cette démarche participative illustre l’importance de l’engagement citoyen dans les projets d’innovation environnementale.

Des perspectives d’extension prometteuses Si les recherches aboutissent, leurs implications dépasseront largement le simple recyclage des collants. Comme le souligne Sandrine Hoppe : “Si on arrive à recycler les collants, on sait que ça pourra être étendu à d’autres types de textile qui utilisent l’élasthanne.” Cette extension potentielle concernerait de nombreux vêtements de sport, sous-vêtements, et autres textiles techniques. L’enjeu industriel est considérable. Jérôme Sterpenich, directeur du Carnot Icéel, rappelle que “nous avons clairement une obligation de moyens mais pas une obligation de résultat”, soulignant le caractère exploratoire de ces recherches. Néanmoins, l’optimisme prévaut : les premiers résultats suggèrent qu’une industrialisation est envisageable. L’impact potentiel sur l’industrie textile Le succès de ce projet pourrait transformer profondément l’industrie textile française et européenne. En 2023, Ecollant a déjà collecté 12 tonnes de textiles, démontrant la faisabilité opérationnelle de sa démarche. L’entreprise développe également son réseau de collecte, créant un écosystème complet allant de la récupération à la transformation. Cette innovation s’inscrit dans un mouvement plus large de transition écologique de l’industrie textile. Face aux réglementations européennes de plus en plus strictes sur les déchets textiles et à la prise de conscience croissante des consommateurs, les solutions de recyclage avancé deviennent des avantages concurrentiels décisifs.

Les défis à surmonter Malgré l’optimisme ambiant, plusieurs défis demeurent. Le passage de l’échelle laboratoire à l’échelle industrielle constitue toujours un moment critique pour les innovations de rupture. Les contraintes économiques, notamment la compétitivité par rapport aux matières premières vierges, restent un enjeu majeur. La complexité technique du processus de séparation nylon-élasthanne nécessite également de maintenir un équilibre délicat entre efficacité de recyclage et préservation des propriétés mécaniques des fibres récupérées. Les qualités du polyamide recyclé devront être équivalentes à celles du polyamide vierge pour garantir l’acceptation du marché. L’acceptation du marché et des consommateurs Au-delà des aspects techniques, le succès de cette innovation dépendra largement de l’acceptation par les consommateurs et les industriels. Les collants recyclés devront offrir les mêmes performances en termes de confort, durabilité et esthétique que leurs équivalents traditionnels. La sensibilisation du public aux enjeux environnementaux du textile constitue également un facteur clé. Les campagnes de collecte menées par Ecollant participent à cette pédagogie, transformant un geste de tri en acte de participation à l’innovation environnementale.

Vers une nouvelle ère du textile circulaire Le projet de recyclage des collants mené à Nancy illustre parfaitement les possibilités offertes par la collaboration entre recherche académique et innovation industrielle. Cette initiative s’inscrit dans une démarche plus large de transition vers une économie circulaire textile, où chaque déchet devient une ressource potentielle. Si les défis techniques et économiques restent importants, l’optimisme des chercheurs et les premiers résultats encourageants laissent entrevoir un avenir où même les textiles les plus complexes pourront être recyclés. Une perspective qui pourrait transformer radicalement notre rapport aux vêtements jetables et contribuer significativement à la réduction de l’empreinte environnementale de l’industrie textile.