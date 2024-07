(Last Updated On: )

Législatives en Savès Comminges Pyrénées Aviragnet vs Delchard au second tour, pour se disputer le fauteuil de député de la 8ième circonscription de la Haute-Garonne. Mais cette fois c’est le candidat RN qui domine le premier tour. Joël Aviragnet (Nouveau Front Populaire) d’abord député suppléant de Carole Delga en 2014, puis élu en 2017 et réélu en 2022, obtient 36,9 %. Tout comme en 2022, il affrontera le candidat du Rassemblement National, Loïc Delchard. Celui-ci profite de la montée en puissance de son parti au dernière élection européenne avec un score de 40,54%. Le 9 juin dernier, la liste du Rassemblement National menée par Jordan Bardella arrive en tête en Comminges Pyrénées, notamment à Saint-Gaudens, mais surtout symboliquement à Martres-Tolosane le fief de Carole Delga. C’est d’ailleurs dans la huitième circonscription de la Haute-Garonne, que le Rassemblement National réalise son meilleur score avec 35,85%. La candidate du camp présidentiel, Céline Laurenties-Barrère (Horizons), troisième avec un score de 15,65% ne disputera pas le second tour.

Céline Laurenties-Barrère ne permet pas au camp présidentiel de se maintenir au second tour. Elle laisserait ainsi le match ouvert entre Joël Aviragnet (PS) et Loïc Delchard (Rassemblement National). A la différence que cette fois c’est le candidat de Marie Le Pen qui arrive en tête. Pour être réélu Joël Aviragnet devra compter sur le report des voix de la candidate Horizons. A défaut, Loïc Delchard viendra grossir les rangs des députés RN à l’Assemblée Nationale qui peuvent envisager une majorité confortable, voir absolue.

Plus localement à Melles, Joël Aviragnet l’emporte avec 41,23% des voix, Loïc Delchard arrive second avec 35,96%, et Céline Laurenties-Barrère troisième avec 17,54%.

A noter que la participation dans la 8ième circonscription de la Haute-Garonne est supérieur à la moyenne nationale avec 70,82%.

