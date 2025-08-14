Written by 14.08.2025 14h47 Camping, Luchon, Tourisme

Les meilleurs campings autour de Luchon

Camping Luchon

 

Les campings des Pyrénées Haut-Garonnaises

Votre évasion nature au cœur des montagnes

“La magie” des Pyrénées Haut-Garonnaises

Les Pyrénées Haut-Garonnaises offrent un territoire d’exception pour les amoureux de la montagne et de la nature préservée. Entre sommets de plus de 3000 mètres, vallées verdoyantes et traditions ancestrales, cette région unique propose une multitude de campings adaptés à tous les profils de vacanciers.

Que vous recherchiez la tranquillité d’un séjour thermal à Luchon, l’aventure des sports de montagne ou simplement un retour aux sources dans un cadre familial, les campings des Pyrénées Haut-Garonnaises sauront répondre à vos attentes. Découvrons ensemble cette destination où l’authenticité montagnarde rencontre le confort moderne.

Le camping Pradelongue : l’excellence 4 étoiles en pleine nature

Le camping Pradelongue, récemment classé 4 étoiles, s’impose comme une référence dans la vallée de Luchon. Installé sur un parc arboré de 4 hectares à Moustajon, cet établissement conjugue harmonieusement modernité et respect de l’environnement naturel. Géré par Frédéric et Florian, il propose 129 emplacements spacieux et 41 mobil-homes de standing.

L’établissement se distingue par ses installations neuves et particulièrement soignées. Les sanitaires, décrits comme « impeccables, comme neufs », bénéficient d’un entretien permanent. La piscine chauffée et la pataugeoire offrent un espace détente apprécié après les randonnées. La proximité immédiate d’un supermarché Intermarché facilite le quotidien des campeurs.

💬 Témoignage

« Les sanitaires sont impeccables, comme neufs et entretenus en permanence. Un super camping avec des équipements irréprochables et du personnel extrêmement sympa. J’y retournerai avec grand plaisir ! »

— Pierre

Équipements premium :

  • Emplacements de 100m² avec option bloc sanitaire privé
  • Piscine chauffée et pataugeoire
  • Aires de jeux, terrain multi-sports, ping-pong, pétanque
  • Mobil-homes tout confort avec terrasses spacieuses
  • Accès direct aux commerces et station-service

Le camping Le Pyrénéen : l’évasion familiale à taille humaine

Situé à Salles-et-Pratviel, à proximité immédiate de Bagnères-de-Luchon, le camping Le Pyrénéen incarne parfaitement l’esprit montagnard authentique. Ce camping 3 étoiles familial de 69 emplacements offre une expérience unique avec sa philosophie de « camping sans voiture » durant la saison estivale.

Perché à 630 mètres d’altitude, l’établissement bénéficie d’une vue panoramique exceptionnelle sur les Pyrénées. Sa piscine chauffée avec toboggans aquatiques, ouverte de mi-juin à mi-septembre, constitue le cœur de l’animation familiale. Les services proposés incluent un snack-bar, une épicerie avec point boulangerie, et la location de vélos pour explorer les environs.

💬 Témoignage

« Un cadre calme et verdoyant ! Sanitaires toujours très propres. Personnel sympathique. Nous avons aimé le camping sans voiture, la piscine et le snack au centre du camping. »

— Sonia & Willy

Points forts :

  • Ouvert toute l’année (10 décembre au 15 octobre)
  • Concept innovant de camping sans voiture l’été
  • Hébergements adaptés PMR disponibles
  • Activités : piscine chauffée, aires de jeux, boulodrome, ping-pong
  • Services : wifi gratuit, location de vélos, épicerie

Le camping Au fil de l’Oô : proximité thermale et charme authentique

Idéalement situé au cœur même de Bagnères-de-Luchon, le camping Au fil de l’Oô 3 étoiles bénéficie d’une localisation exceptionnelle. Un chemin piétonnier privé de 700 mètres longeant la rivière Pique relie directement le camping au centre-ville et aux thermes, offrant une accessibilité unique pour les curistes et visiteurs.

L’établissement propose 60 emplacements de camping et 38 mobil-homes répartis sur 2 hectares arborés. Cette configuration permet de bénéficier du calme de la nature tout en restant à proximité immédiate des commodités urbaines. Le camping constitue un point de départ idéal pour découvrir les 400 kilomètres de sentiers balisés de la région.

💬 Témoignage

« Super camping calme, mobil-home moderne hyper propre, propriétaires énergétiques, professionnels, compétents et agréables. Chemin piétonnier pour aller à Luchon ou aux thermes. Une halte parfaite pour cure ou vacances. »

— Marie & Antoine

Avantages uniques :

  • Accès piétonnier direct au centre de Luchon (700m)
  • Proximité immédiate des thermes
  • Ouverture du 5 mars au 16 octobre
  • 38 mobil-homes avec terrasses jusqu’à 25m²
  • Partenariats pour réductions sur activités locales

Le camping Les Myrtilles : l’ambiance familiale toute l’année

Aux portes de Bagnères-de-Luchon, le camping Les Myrtilles 3 étoiles incarne l’esprit familial et convivial de la montagne. Géré par Laurent et Sylvie, cet établissement ouvert toute l’année (fermeture du 15 novembre au 15 décembre seulement) accueille ses visiteurs dans un havre de paix et de verdure sur 2 hectares.

Le camping propose 100 emplacements spacieux délimités, 35 mobil-homes, 2 bungalows toilés et un tithome, ainsi qu’un gîte de groupe pouvant accueillir de 14 à 24 personnes. La piscine chauffée, ouverte de 10h à 22h, constitue un atout majeur. Les animations quotidiennes en haute saison (ateliers enfants, tournois, soirées à thème) créent une atmosphère chaleureuse appréciée des familles.

💬 Témoignage

« Camping très bien entretenu. Personnel très agréable et toujours souriant. Emplacements bien délimités et spacieux. Sylvie et Laurent sont des propriétaires très accueillants. Camping à recommander ! »

— Rachel & Raphaël

Atouts familiaux :

  • Ouvert quasiment toute l’année
  • Piscine chauffée avec horaires étendus (10h-22h)
  • Animations quotidiennes en haute saison
  • Gîte de groupe disponible
  • Navette matinale pour les curistes

Activités et découvertes : un territoire d’exception

🏔️ Randonnée et haute montagne

Plus de 400 km de sentiers balisés vous attendent, du lac d’Oô accessible à tous aux ascensions techniques vers les 13 sommets de plus de 3000m qui entourent la vallée.

🏊‍♀️ Bien-être thermal

Les thermes de Luchon, aux eaux sulfurées réputées depuis l’époque romaine, offrent détente et soins dans un cadre Belle Époque préservé.

🚴‍♂️ Cyclisme et VTT

Cols mythiques du Tour de France comme Peyresourde, circuits VTT de tous niveaux et pistes cyclables pour découvrir la vallée en famille.

🪂 Sports sensation

Parapente, rafting, canyoning, escalade : la diversité des reliefs permet la pratique de nombreux sports d’aventure encadrés par des professionnels.

🎿 Luchon-Superbagnères : la station de ski familiale

Accessible par télécabine depuis Luchon en 8 minutes, la station offre ski alpin, randonnées raquettes et panoramas exceptionnels sur la chaîne pyrénéenne, même en été pour les activités de montagne.

Conseils pratiques pour votre séjour

📅 Quand partir ?

Été (juin-septembre) : Saison idéale pour la randonnée, les activités aquatiques et le cyclisme. Températures douces en montagne, piscines ouvertes dans tous les campings.

Hiver (décembre-mars) : Parfait pour les sports d’hiver à Superbagnères et les cures thermales. Plusieurs campings restent ouverts pour un tourisme hivernal authentique.

Intersaisons : Périodes privilégiées pour les cures thermales, la découverte culturelle et les tarifs avantageux.

🚗 Accès et transport

Voiture : Autoroute A64 puis N125, à 2h de Toulouse, 1h30 de Tarbes. Parkings gratuits dans la plupart des campings.

Transport public : Liaisons régulières en bus depuis Montréjeau (gare SNCF). Navettes locales entre campings et centre-ville.

À vélo : Pistes cyclables sécurisées et location de vélos électriques pour découvrir la vallée sans effort.

L’art de vivre pyrénéen

Les campings des Pyrénées Haut-Garonnaises incarnent parfaitement l’équilibre entre authenticité montagnarde et confort moderne. Chaque établissement possède sa personnalité propre : l’excellence des services de Pradelongue, l’innovation écologique du Pyrénéen, la proximité urbaine d’Au fil de l’Oô, ou l’esprit familial des Myrtilles.

🌟 Notre conseil

« Quelle que soit votre attente – détente thermale, aventure sportive ou découverte familiale – les Pyrénées Haut-Garonnaises offrent un cadre exceptionnel où chaque campeur trouve son bonheur. N’hésitez pas à réserver tôt, surtout pour la période estivale ! »

Ces établissements, véritables ambassadeurs du territoire, vous invitent à découvrir une région où les traditions se transmettent, où la nature se respecte, et où l’hospitalité montagnarde n’est pas un vain mot. Venez vivre l’expérience unique des Pyrénées Haut-Garonnaises, entre ciel et terre, entre effort et réconfort.

🏆 Les meilleurs campings autour de Luchon

🥇 Classement Camping Étoiles Spécialité Point fort
1er Pradelongue ⭐⭐⭐⭐ Haut de gamme Équipements neufs, sanitaires privés
2ème Le Pyrénéen ⭐⭐⭐ Écologique Camping sans voiture, vue panoramique
3ème Au fil de l’Oô ⭐⭐⭐ Curistes Accès piéton direct aux thermes
4ème Les Myrtilles ⭐⭐⭐ Familial Ouvert toute l’année, animations

Méthodologie : Classement établi selon les avis clients, les équipements, les services et l’originalité de l’offre. Tous les campings présentés offrent une qualité d’accueil remarquable dans un cadre exceptionnel.

Article rédigé pour Melles750.fr | Office de Tourisme des Pyrénées Haut-Garonnaises

 

Featured Posts
Catégories