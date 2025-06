Les tendances Airbnb 2025 : Luchon, station thermale des Pyrénées dans la nouvelle donne du tourisme de montagne

La renaissance de Luchon dans l’écosystème Airbnb En 2025, Luchon connaît une véritable renaissance touristique qui s’inscrit parfaitement dans les nouvelles tendances observées sur Airbnb. Alors que la plateforme dévoile ses orientations pour l’année, la « reine des Pyrénées » se distingue comme un exemple emblématique de cette évolution vers un tourisme plus authentique et durable. Avec la réouverture des thermes entièrement rénovés, la remise en service de la télécabine express vers Superbagnères et l’annonce prochaine du retour du train entre Luchon et Montréjeau, la station thermale pyrénéenne incarne parfaitement les aspirations des voyageurs contemporains. Cette transformation s’opère dans un contexte particulier : les recherches de séjours dans les zones rurales sont en forte augmentation selon les dernières données d’Airbnb. Des montagnes de Savoie aux villages perchés de Provence, en passant par les reliefs volcaniques du Massif central, les Français confirment leur amour pour les séjours dans des destinations plus calmes, plus vertes et empreintes de fraîcheur. Luchon, avec son patrimoine thermal unique et sa position stratégique au cœur des Pyrénées, répond exactement à cette demande croissante.