L’étape 6 sûrement décisive de ce Tour de Pologne 2025

TOUR DE POLOGNE 2025 – ÉTAPE 6 L’étape reine à Bukowina Tatrzańska : Paul Lapeira face au défi des Tatras 147,5 km • Samedi 9 août 2025 • Six ascensions de 1ère catégorie

L’étape reine du Tour de Pologne 2025 se profile ce samedi à Bukowina Tatrzańska. Sur un parcours de seulement 147,5 kilomètres, les organisateurs ont concentré six ascensions de première catégorie, avec trois passages sur les mythiques murs Harnaś et Bukowina. Paul Lapeira, malgré ses deux côtes fissurées consécutives à sa lourde chute de mercredi, s’apprête à défendre héroïquement son maillot jaune sur l’un des terrains les plus redoutables du cyclisme polonais.

🏥 Paul Lapeira : Un leader héroïque malgré les blessures Victime d’une chute spectaculaire lors de la 3ème étape mercredi à Wałbrzych, Paul Lapeira souffre de multiples dermabrasions et de deux côtes fissurées. L’ancien champion de France, qui avait impressionné mardi en remportant la deuxième étape au sommet de Karpacz, a montré une détermination exemplaire en terminant malgré tout l’étape neutralisée. Le coureur de Decathlon AG2R La Mondiale a démontré sa combativité jeudi en bouclant la 4ème étape à la 17ème place, conservant ainsi son précieux maillot jaune. Cette prestation rassurante après le traumatisme de sa chute témoigne de la mental d’acier du Manchois, originaire de Parigny. État de forme avant l’étape reine : Blessures : 2 côtes fissurées, dermabrasions multiples

2 côtes fissurées, dermabrasions multiples Avance au général : 8 secondes sur Victor Langellotti

8 secondes sur Victor Langellotti Moral : Déterminé malgré la douleur

Déterminé malgré la douleur Objectif : Défendre le maillot jaune avant le chrono final

🏔️ L’étape reine : un défi titanesque dans les Tatras Cette sixième étape du Tour de Pologne peut légitimement être appelée “l’étape reine”. Sur un parcours relativement court de moins de 150 kilomètres, les organisateurs ont concentré trois ascensions des iconiques montées des Tatras – le Mur Harnaś et le Mur BUKOVINA à Rzepiska et Gliczarów. 📊 Tableau des difficultés Difficulté Distance Pourcentage moyen Passages Mur Harnaś 1,8 km 7,9 % 3 fois Mur Bukowina 2,5 km 8,0 % 3 fois Total 147,5 km – 6 ascensions Cat. 1 L’étape se déroulera sur une boucle à parcourir trois fois avec deux ascensions – la Sciana Harnas et Sciana Bukowina – dans les 14 derniers kilomètres, avec une arrivée en bosse. Cette configuration particulière promet des attaques répétées et une usure progressive du peloton, terrain de jeu idéal pour les grimpeurs-puncheurs.

🎯 Enjeux tactiques : la bataille pour le classement général 🏆 Classement général avant l’étape 6 Position Coureur Équipe Écart 1er Paul LAPEIRA Decathlon AG2R Leader 2ème Victor LANGELLOTTI INEOS Grenadiers + 8″ 3ème Jan CHRISTEN UAE Team Emirates + 12″ 4ème Antonio TIBERI Bahrain Victorious + 16″ 8ème Rudy MOLARD Groupama-FDJ + 22″ Avec seulement huit secondes d’avance sur Victor Langellotti et douze sur Jan Christen, Paul Lapeira ne dispose que d’une marge de manœuvre très réduite. Cette 6ème étape est considérée comme l’étape reine de l’édition 2025, et pourrait bien redistribuer les cartes du classement général avant le contre-la-montre de dimanche. Jan Christen, qui ne sera finalement pas au départ de la Vuelta, est selon de nombreux observateurs le favori de ce Tour de Pologne. Bon rouleur, assez bon grimpeur et surtout excellent puncheur, il a les qualités pour aller glaner de précieuses secondes de bonification. Le Suisse d’UAE Team Emirates représente sans doute la menace la plus sérieuse pour le maillot jaune de Lapeira.

⭐ Les prétendants à la victoire d’étape 🇨🇭 Jan Christen UAE Team Emirates – Excellent puncheur, redoutable dans ce type de finale explosive 🇲🇨 Victor Langellotti INEOS Grenadiers – Révélation du Tour de Norvège, finisseur redoutable 🇺🇸 Magnus Sheffield INEOS Grenadiers – Grimpeur en progression, qualités de finisseur 🇵🇱 Rafał Majka UAE Team Emirates – L’expérience polonaise, motivation à domicile La liste des vainqueurs à Bukowina Tatrzańska inclut de nombreux noms d’élite. Les vainqueurs incluent Rafał Majka, Remco Evenepoel, Simon Yates, João Almeida, et la star émergente de l’an dernier Thibau Nys. Cette galerie de portraits témoigne du prestige de cette arrivée, véritable juge de paix des courses polonaises.

🌲 Les Tatras : un écrin naturel exceptionnel Bukowina Tatrzańska s’inscrit dans un cadre naturel exceptionnel, au cœur du Parc National des Tatras. Cette région, symbole de la beauté des paysages de montagne polonais, offre un décor grandiose pour cette étape décisive. Les coureurs évolueront dans un environnement préservé, entre forêts de sapins et sommets emblématiques des Carpates. Cette étape illustre parfaitement l’engagement du cyclisme moderne vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement. Le Tour de Pologne, à l’image de nombreuses épreuves cyclistes contemporaines, s’efforce de sensibiliser le public à la protection des espaces naturels traversés, en particulier dans ces zones montagneuses fragiles.

⏰ Avant le dénouement : le contre-la-montre de dimanche La course se terminera par un contre-la-montre pour une dernière bataille finale pour le général au sud-est de Cracovie. Ce chrono commencera par une montée de 1300 mètres à 5,8 % avant de trouver des routes légèrement descendantes pendant 8 kilomètres et une portion plate finale de 3,2 km. Cette septième et ultime étape de 12,5 kilomètres pourrait redistribuer les cartes une dernière fois. Les spécialistes du contre-la-montre comme Magnus Sheffield ou Jan Christen pourraient y combler leur retard, transformant cette épreuve finale en véritable loterie pour le classement général. Pour Paul Lapeira, l’enjeu est double : conserver suffisamment d’avance après cette étape reine pour aborder sereinement le chrono final, tout en ménageant ses côtes fissurées qui le handicapent dans l’effort. Un défi de taille pour le coureur français, qui devra puiser dans ses dernières réserves pour défendre son maillot jaune.

Cette sixième étape du Tour de Pologne 2025 s’annonce comme un moment d’anthologie du cyclisme international. Entre le courage exemplaire de Paul Lapeira, les ambitions des chasseurs au classement général et la beauté sauvage des Tatras polonaises, tous les ingrédients sont réunis pour une journée mémorable. Réponse samedi sur les pentes abruptes de Bukowina Tatrzańska, où se dessineront peut-être les contours de la victoire finale.