Ligue 1+ : le partage de compte change tout

Ligue 1+ : le partage de compte confirmé pour un prix dérisoire
La nouvelle plateforme de diffusion de la Ligue 1 autorise finalement le partage entre foyers différents
Un revirement inattendu de la LFP
Alors que le coup d’envoi de la saison 2025-2026 approche à grands pas, la plateforme Ligue 1+ a surpris tout le monde en confirmant qu’« il n’y a pas de notion de foyer pour la gestion des 2 écrans ». Cette annonce marque un revirement complet par rapport aux déclarations précédentes de Nicolas de Tavernost, qui affirmait encore en juillet que les offres pour deux utilisateurs seraient valables pour deux écrans dans un même foyer.
Cette volte-face ouvre désormais la possibilité de partager son abonnement avec des amis, collègues ou membres de la famille vivant à des adresses différentes, transformant radicalement l’équation économique pour les supporters.
Une stratégie tarifaire accessible
📊 Les tarifs en détail
- Offre de lancement : 9,99 € par mois pendant 3 mois
- Tarif standard : 14,99 € par mois avec engagement de 12 mois
- Avec partage : 7,50 € par mois et par personne
Grâce au partage autorisé, l’abonnement reviendra à 7,50 € par mois pour ceux qui décideront de le partager. Un prix qui positionne Ligue 1+ comme une alternative particulièrement séduisante face à la concurrence, notamment DAZN qui facture son service 30 euros mensuels.
Une offre complète pour les passionnés
La plateforme ne se contente pas de diffuser les matchs. Ligue 1+ proposera 8 matchs en direct et en exclusivité par journée, avec un traitement éditorial immersif incluant des accès inédits aux coulisses, vestiaires et échauffements.
🎬 Les contenus proposés
• 100 % des matchs de Ligue 1 (8 en direct, 1 en différé)
• Les 10 plus belles affiches de la saison
• Magazines et analyses avec des consultants reconnus
• Contenus exclusifs et innovations techniques
Comment s’abonner facilement
Plusieurs options s’offrent aux supporters pour accéder à Ligue 1+ :
📺 Via votre box TV
Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom
💻 En streaming direct
Application Ligue 1+, site web OTT
L’ouverture des abonnements a débuté le 11 août, avec un premier match diffusé dès ce vendredi 15 août : Rennes-Marseille à 20h45.
Un pari ambitieux pour la LFP
Cette stratégie de prix attractifs et de partage autorisé s’inscrit dans l’objectif ambitieux de Nicolas de Tavernost : atteindre un million d’abonnés d’ici la fin de la première saison. Un défi de taille dans un paysage audiovisuel français de plus en plus concurrentiel.
Le succès de cette nouvelle plateforme sera déterminant pour l’avenir économique du football français, qui mise sur cette approche directe pour reconquérir les supporters et garantir des revenus stables aux clubs.