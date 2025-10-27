Lookiero dévoile une analyse inédite sur l’évolution du styliste et du personal shopper à travers l’histoire

Written by Oslo• 7h52• Fil

Paris, le 30 octobre 2025 – Alors que la rentrée automne-hiver marque un moment clé pour repenser son style et que la mode française s’interroge sur la digitalisation responsable, Lookiero, leader européen du personal shopping en ligne, publie une étude exclusive retraçant l’évolution du métier de styliste et de personal shopper — de ses origines aristocratiques à son rôle actuel dans l’univers digital et durable.

Cette analyse met en lumière comment cette figure, autrefois réservée aux élites, s’est progressivement démocratisée et transformée, devenant aujourd’hui un acteur essentiel du style personnalisé et conscient.

Un regard historique et contemporain sur un métier en pleine mutation

Né dans les cercles aristocratiques du XIXᵉ siècle, le rôle du conseiller en image s’est réinventé au fil des décennies pour répondre aux attentes d’une société en quête de sens, d’authenticité et de confiance en soi.

Aujourd’hui, grâce à la technologie et à la data, le personal shopper devient un expert connecté, capable d’allier compréhension des tendances, analyse morphologique et accompagnement humain à grande échelle.

L’étude de Lookiero retrace les grandes étapes de cette transformation, en soulignant :

L’impact de la digitalisation sur la relation client-styliste ;

La démocratisation du conseil en image ;

La nouvelle dimension émotionnelle et durable du style personnel.

Une infographie pour visualiser 150 ans d’évolution du style

Pour accompagner cette publication, Lookiero a conçu une infographie détaillée illustrant les moments clés de l’histoire du styliste et du personal shopper — de ses débuts dans les salons privés jusqu’à son intégration dans les plateformes digitales de mode.

Découvrez l’analyse complète ici: https://lookiero.fr/blog/evolution-personal-shopper-histoire-mode

À propos de Lookiero

Fondé en 2016, Lookiero est le service de personal shopping en ligne numéro un en Europe. Présent dans 10 pays, il propose à chaque cliente une sélection personnalisée de vêtements et d’accessoires, choisie par des stylistes professionnels selon son style, sa morphologie et ses besoins.

Grâce à la combinaison du savoir-faire humain et de la technologie, Lookiero aide des millions de femmes à redécouvrir leur style, en toute confiance et simplicité.

