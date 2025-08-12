Written by Oslo• 19h24• Fil, Luchon, Luchon Fête des fleurs 2025

Luchon et ses grands rendez-vous de la rentrée Entre traditions gasconnes, fêtes florales et défis sportifs

Dans les vallées pyrénéennes, l’automne 2025 se dessine comme une saison exceptionnelle. Entre la préservation des traditions gasconnes et l’innovation événementielle, Luchon et ses environs offrent un calendrier riche qui célèbre autant le patrimoine culturel que la beauté naturelle de nos montagnes. De la culture occitane aux performances sportives, en passant par les spectacles naturels du brame du cerf, voici votre guide des événements incontournables.

🌻 Août 2025 : l’été en apothéose Hèsta gascona (14-17 août) Rendez-vous incontournable de la culture gasconne à Bagnères-de-Luchon, l’hèsta gascona plonge les visiteurs dans l’âme authentique des Pyrénées. Cette célébration met à l’honneur la langue occitane, les danses traditionnelles et l’artisanat local à travers un programme riche et varié. « L’hèsta gascona, c’est notre façon de transmettre nos racines aux nouvelles générations. Voir les enfants danser les rondeaux gascons, c’est magique. » — Marie, organisatrice bénévole Au programme : conférences sur le patrimoine pyrénéen, démonstrations d’artisanat traditionnel, marché de producteurs locaux, et bien sûr le grand bal gascon qui clôture chaque soirée dans une ambiance conviviale et authentique. Fête des fleurs (22-24 août) — 122ème édition Thème 2025 : « Les transports au fil du temps » L’événement phare de l’été luchonnais revient pour sa 122ème édition ! Cette année, les chars fleuris célèbrent l’évolution des moyens de transport, de la diligence d’antan aux véhicules électriques du futur. Un thème qui résonne particulièrement en cette année de réouverture de la ligne ferroviaire Montréjeau-Luchon. Le corso fleuri transforme les artères de Luchon en un véritable jardin mobile. Chaque char, fruit de mois de préparation par les associations locales, raconte une époque et ses moyens de locomotion. Les bandas accompagnent le défilé de leurs rythmes entraînants, créant une atmosphère festive unique. « Participer à la décoration d’un char, c’est tout un art. On commence en mai à réfléchir au design, puis on passe des semaines à fixer chaque fleur. Le jour J, voir les sourires des spectateurs, ça vaut tous les efforts. » — Jean-Pierre, membre de l’association des Gais Lurons Au-delà du spectacle, la fête des fleurs de Luchon valorise le savoir-faire horticole local et sensibilise à la préservation de la biodiversité montagnarde. Les animations se prolongent avec des spectacles de rue, des concerts et un marché artisanal qui met à l’honneur les producteurs du terroir.

🍂 Septembre 2025 : la rentrée festive Foire de Luchon (6 septembre) La 4ème édition de cette foire agricole traditionnelle célèbre l’élevage transhumant des Pyrénées. Organisée par la chambre d’agriculture de Haute-Garonne en partenariat avec les éleveurs du Luchonnais, elle constitue un véritable pont entre traditions pastorales et modernité. Cette foire s’inscrit dans la grande tradition des foires d’antan, quand les éleveurs descendaient leurs troupeaux des estives pour les vendre aux marchés d’automne. Aujourd’hui, l’événement conserve cette dimension économique tout en devenant une vitrine pédagogique du pastoralisme pyrénéen. « Cette foire nous permet de montrer notre métier au grand public. Beaucoup de visiteurs découvrent les réalités de l’élevage en montagne, les contraintes mais aussi la beauté de ce mode de vie en harmonie avec la nature. » — Pierre, éleveur à Bagnères-de-Luchon Les démonstrations de tonte de brebis et de dressage de chiens de berger fascinent petits et grands. Le marché de producteurs permet de déguster et d’acheter directement auprès des éleveurs : fromages de brebis, charcuterie de montagne, miel des Pyrénées. Une approche circuits courts qui s’inscrit parfaitement dans une démarche écoresponsable. Week-end Second Empire (13-14 septembre) Luchon replonge dans l’époque de Napoléon III avec des reconstitutions historiques fidèles. Cette animation unique transforme la station thermale en véritable machine à remonter le temps, rappelant l’âge d’or où l’aristocratie européenne venait prendre les eaux. Costumes d’époque, démonstrations de savoir-vivre du XIXe siècle, reconstitutions de scènes de vie quotidienne : tout concourt à faire revivre cette période faste. Les guides-conférenciers en costume d’époque accompagnent les visiteurs dans une déambulation théâtralisée à travers les quartiers historiques. Fête des fleurs des enfants (21 septembre, 14h30-18h00) Les plus jeunes prennent le relais de leurs aînés dans cette version familiale de la célèbre fête des fleurs. Cette édition spécialement conçue pour les enfants mêle créativité et sensibilisation à l’environnement dans un esprit ludique et pédagogique. Ateliers de création de mini-chars fleuris, concours de déguisements, parcours botaniques adaptés aux familles : l’événement permet aux enfants de s’approprier les traditions locales tout en développant leur conscience écologique. Les parents apprécient cette approche éducative qui prolonge l’esprit festif de l’été. « Ma fille attend cette fête toute l’année. Elle a déjà préparé son costume et choisi les fleurs qu’elle veut utiliser pour décorer son petit char. C’est formidable de voir les enfants aussi investis dans nos traditions. » — Sylvie, maman de Lola, 8 ans

🏃‍♂️ Octobre 2025 : sport et nature Marathon jusqu’à Luchon depuis Saint-Bertrand-de-Comminges (5 octobre) Première édition historique ! Un événement inédit qui promet de marquer l’histoire sportive locale. Ce marathon de 42,195 km relie Saint-Bertrand-de-Comminges, site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, à la ville thermale de Luchon. Un parcours unique à travers l’un des territoires les plus authentiques des Pyrénées centrales. Le tracé traverse des paysages variés : collines du Comminges, forêts de hêtres aux couleurs automnales, villages de caractère et vallées préservées. Les organisateurs ont privilégié un parcours majoritairement descendant pour permettre aux coureurs de tous niveaux de profiter pleinement des panoramas exceptionnels. « Courir de Saint-Bertrand à Luchon, c’est traverser 2000 ans d’histoire en 42 kilomètres. Entre patrimoine romain et architecture thermale, c’est un voyage dans le temps autant qu’un défi sportif. » — Marc, organisateur et marathonien L’événement s’inscrit dans une démarche écoresponsable : ravitaillements zéro déchet, produits locaux, sensibilisation à la préservation des espaces naturels. Les bénéfices sont reversés à des associations locales de protection de l’environnement montagnard. My Rose Course Cette course et marche solidaires organisées pour soutenir la lutte contre le cancer rassemblent coureurs confirmés et marcheurs occasionnels autour d’une belle cause. L’événement allie sport, santé et solidarité dans l’esprit de partage qui caractérise la montagne pyrénéenne. Plusieurs parcours sont proposés pour s’adapter à tous les niveaux : course de 10 km, marche nordique de 5 km, parcours familial de 2 km. Les participants arborent fièrement le t-shirt rose de l’événement, créant une vague colorée dans les rues de Luchon. Le brame du cerf en vallée d’Oueil L’automne dans les Pyrénées Haut-Garonnaises offre également l’un des spectacles naturels les plus saisissants : le brame du cerf. La vallée d’Oueil, territoire préservé aux portes de Luchon, résonne des appels puissants des cerfs en période de reproduction. Ce phénomène naturel exceptionnel attire chaque année de nombreux passionnés de nature et photographes animaliers. Les guides naturalistes locaux organisent des sorties d’observation respectueuses de la faune, généralement à l’aube ou au crépuscule, moments privilégiés pour entendre ces concerts sauvages. « Entendre le brame du cerf à l’aube dans la vallée d’Oueil, c’est un frisson garanti. Ce cri primitif nous reconnecte à la nature sauvage des Pyrénées. Un privilège que nous partageons avec les visiteurs dans le plus grand respect de la faune. » — Anne, guide naturaliste Ces sorties nature s’inscrivent dans une démarche d’écotourisme responsable. Elles sensibilisent à la biodiversité montagnarde tout en contribuant à l’économie locale. Les participants repartent avec une meilleure compréhension des enjeux de conservation de la faune pyrénéenne. Fête locale de Luchon Les traditions locales sont à l’honneur avec festivités populaires, repas communautaires et animations de rue. Un moment privilégié pour découvrir l’âme authentique de la station thermale, loin de l’agitation estivale, dans une ambiance plus intime et chaleureuse.

En train : ligne Montréjeau-Luchon avec connexion depuis Toulouse

ligne Montréjeau-Luchon avec connexion depuis Toulouse En voiture : autoroute A64 puis nationale 125 depuis Toulouse (1h30)

En transport en commun : liaisons régulières en bus depuis Saint-Gaudens Hébergement responsable La période automnale offre l'avantage de tarifs plus doux et d'une ambiance plus authentique. Privilégiez les hébergements labellisés écoresponsables : gîtes ruraux, chambres d'hôtes locales, campings nature. Réservation conseillée, notamment pendant le marathon et les grands événements. Office de tourisme Pyrénées 31 : www.pyrenees31.com

Mairie de Luchon : www.mairie-luchon.fr

Communauté de communes : cc-pyreneeshautgaronnaises.fr