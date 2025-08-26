Written by Oslo• 18h42• Evènements, Fil, Luchon, Vie locale

Luchon Fête des Fleurs des enfants 2025 Quand les petites mains redonnent vie aux chars du voyage temporel

À retenir : le dimanche 21 septembre 2025, les enfants transforment les structures florales de « Les transports au fil du temps » en un défilé magique à travers les rues de Luchon. Départ à 14h30 place du marché, arrivée au parc du Casino pour la remise des diplômes.

La 122ᵉ Fête des Fleurs de Luchon s’achève, mais l’aventure continue ! Ce dimanche, place aux enfants qui s’approprient l’héritage fleuri du week-end écoulé. Les Allées d’Etigny n’ont cessé, durant 3 jours, de vibrer aux sons des groupes musicaux venus des quatre coins du sud-ouest, et maintenant c’est au tour des plus jeunes de faire vivre cette tradition pyrénéenne exceptionnelle.

Une tradition qui se transmet aux nouvelles générations Depuis plus d’un siècle, la Fête des Fleurs de Luchon enchante petits et grands. Cette année, la Reine des Pyrénées mettait à l’honneur « Les transports à travers les Époques », chaque chars fleuri de milliers de fleurs aux couleurs éclatantes, transportant des personnages superbement costumés en harmonie avec le thème. Le défilé des enfants perpétue cette magie en donnant une seconde vie aux créations florales. Les structures qui ont émerveillé des milliers de spectateurs durant le week-end reprennent leur route, cette fois portées par l’enthousiasme et la créativité des jeunes Luchonnais et des familles en vacances.

Un voyage dans le temps fleuri et coloré De la locomotive à la fusée : l’épopée des transports Le thème choisi pour 2025 résonne particulièrement avec l’actualité luchonnaise. Alors que le train a retrouvé le chemin de la vallée après onze années d’absence, les chars floraux ont célébré cette renaissance ferroviaire aux côtés d’autres moyens de transport emblématiques. Train, Avion, Train à Crémaillère, Fusée, Vélo, Moto rutilante…tout y était. Les créateurs de chars ont exploré avec brio l’évolution fascinante de la mobilité humaine, des premières calèches aux innovations contemporaines. Chaque structure florale raconte une histoire, celle de notre rapport au voyage et à la découverte. La locomotive, star de cette édition Symbole fort de cette édition, la locomotive a occupé une place de choix dans le défilé. Ce clin d’œil à la réouverture de la ligne Luchon-Montréjeau touche particulièrement les habitants de la vallée. Après des années de travaux menés par la Région Occitanie, entendre de nouveau le sifflet du train dans les Pyrénées haut-garonnaises relève presque du miracle. Les enfants qui défileront dimanche porteront ainsi un message d’espoir et de continuité. Ils incarnent cette nouvelle génération qui pourra à nouveau prendre le train pour rejoindre Luchon, comme le faisaient leurs grands-parents avant la fermeture de la ligne en 2014.

Un défilé qui traverse l’histoire et les générations De la voiture de grand-papa à l’avion du futur Au-delà de la locomotive, les chars florais ont décliné tous les moyens de transport qui ont marqué notre histoire. La vieille automobile familiale, celle qui emmenait les familles toulousaines en villégiature à Luchon dans les années 1950, côtoie fièrement la moto rutilante des années rebelles. Plus audacieux encore, les créateurs ont osé l’avion et même la fusée, projetant les spectateurs vers l’avenir et les rêves d’exploration spatiale. Cette diversité témoigne de l’inventivité des bénévoles luchonnais et de leur capacité à transformer des milliers de fleurs naturelles en véritables œuvres d’art éphémères. Le drakkar, l’inattendu de cette édition Parmi les transports les plus surprenants de cette édition, le drakkar a particulièrement marqué les esprits. Cette embarcation viking, pourtant éloignée de l’univers pyrénéen, a trouvé sa place dans cette cavalcade temporelle. Elle rappelle que l’humanité a toujours eu soif d’aventure et de découverte, que ce soit sur les flots tumultueux de la mer du Nord ou sur les routes sinueuses des cols pyrénéens.

Dimanche : les enfants prennent le relais Programme de la journée spéciale jeunes Le rendez-vous est fixé à 14h30 sur la place du marché pour le départ de ce défilé enchanté. Les structures florales, légèrement allégées mais toujours resplendissantes, s’élanceront une dernière fois à travers les rues de Luchon, portées par l’enthousiasme communicatif des enfants. La Fanfare Luchonnaise accompagnera ce cortège coloré, apportant sa touche musicale traditionnelle à cette célébration intergénérationnelle. D’autres animations musicales ponctueront le parcours, créant une ambiance festive et détendue, parfaitement adaptée au public familial. Arrivée triomphale au parc du Casino Le défilé trouvera son apothéose dans le parc du Casino, écrin de verdure emblématique de la station thermale. Ce cadre naturel, avec ses arbres centenaires et ses allées ombragées, offre un décor idéal pour la cérémonie de clôture. Les petits participants recevront leurs diplômes dans le Pavillon Normand, témoin architectural de l’âge d’or thermal de Luchon. Ce bâtiment chargé d’histoire accueillera aussi le goûter offert, moment de convivialité qui scellera cette journée mémorable.

L’héritage d’une fête centenaire De l’écrivain Edmond Rostand aux enfants d’aujourd’hui Cette tradition trouve ses racines dans une anecdote de 1888, quand l’écrivain Edmond Rostand, en villégiature à Luchon, improvisa une bataille de fleurs avec des amis. De ce geste spontané est née la plus ancienne fête des fleurs pyrénéenne, devenue au fil des décennies un patrimoine culturel exceptionnel. Le défilé des enfants s’inscrit dans cette continuité historique. Il témoigne de la vitalité d’une tradition qui sait se renouveler tout en préservant son essence. Chaque nouvelle génération s’approprie cet héritage et y apporte sa sensibilité propre. Un engagement écoresponsable transmis aux jeunes Cette édition 2025 s’inscrit résolument dans une démarche écoresponsable, valeur fondamentale des Pyrénées. L’utilisation exclusive de fleurs naturelles, la sensibilisation aux transports doux et l’attention portée à l’impact environnemental font de cette fête un modèle d’événement durable. Les enfants, acteurs de ce défilé écologique, incarnent parfaitement cette philosophie. Ils représentent l’avenir de la vallée et portent en eux les germes d’un tourisme plus respectueux de l’environnement montagnard.

Informations pratiques 📅 Horaires Départ : 14h30, place du marché Arrivée : Parc du Casino Goûter : Pavillon Normand 🎵 Animations Fanfare Luchonnaise Animations musicales Remise des diplômes 🚂 Accès en train : Ligne Luchon-Montréjeau rouverte depuis juin 2025

Un bilan exceptionnel pour l’édition 2025 Merci au Service d’animations de la ville, d’avoir su redonner couleurs et musiques à ces 3 jours de fête, attirant une foule énorme. Cette 122ᵉ édition restera gravée dans les mémoires comme l’une des plus réussies, marquée par le retour du train et l’excellence de l’organisation. Un bilan très positif, lundi 25 les éclaboussures de la fête avaient presque tous disparu, les allées retrouvant l’ambiance de la ville thermale, sereine, fraiche et reposante. Mais l’esprit de fête continue de souffler sur Luchon, porté désormais par l’enthousiasme des enfants qui s’apprêtent à clore en beauté cette semaine florale exceptionnelle.

Rendez-vous dimanche pour ce dernier voyage fleuri ! Les enfants vous invitent à partager ce moment magique où les fleurs racontent l’histoire des transports et l’avenir de notre belle vallée pyrénéenne.