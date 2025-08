Written by Oslo• 10h40• Evènements, Luchon

🌿 Hèsta gascona 2025 🌿 Faune et flore des Pyrénées à l’honneur Du 14 au 17 août 2025 • Bagnères-de-Luchon, la « Reine des Pyrénées »

🎪 Quatre jours de festivités gasconnes authentiques 🎪

Une immersion totale dans la culture gasconne Adiu brave monde ! Du 14 au 17 août 2025, la station thermale de Luchon se transforme en véritable capitale de la culture gasconne pour accueillir la Hèsta gascona. Cette fête traditionnelle, organisée par l’association Pastorala, célèbre cette année la richesse de notre patrimoine naturel avec le thème « Faune et flore des Pyrénées ». Véritable pont entre tradition et modernité, cet événement unique rassemble chaque année habitants du Comminges et visiteurs de toute la région pour quatre jours d’authenticité pyrénéenne. Entre concerts, conférences, stages traditionnels et moments de convivialité, la Hèsta gascona offre une plongée exceptionnelle dans l’âme gasconne.

💬 Témoignage de Marie, touriste toulousaine « Nous venons à la Hèsta depuis cinq ans maintenant. C’est un événement magique qui nous reconnecte à nos racines gasconnes. Les enfants adorent les ateliers découverte, et nous, les parents, nous nous régalons des concerts et des conférences. L’ambiance est vraiment familiale et chaleureuse ! »

🌅 Jeudi 14 août – Ouverture en beauté 🥾 9 h 00 – Caminada gormanda La journée débute par la traditionnelle randonnée pédestre gourmande au départ du Casino. Cette promenade mêle découverte des paysages luchonnais et dégustations de produits locaux. Une façon parfaite de commencer la fête en douceur ! 👶 9 h 30 – Ateliers découverte enfants Les petits de quatre à douze ans ne sont pas oubliés avec des ateliers spécialement conçus pour eux au parc du Casino. Jeux, musique et culture gasconne sont au programme de cette initiation ludique. 🎵 Conférences et initiations 10 h 00 – Conférence « La musique traditionnelle occitane » par Vincent Touzet

– Conférence « La musique traditionnelle occitane » par Vincent Touzet 14 h 00 – Initiation au gascon avec Bernat Arrous

– Initiation au gascon avec Bernat Arrous 15 h 00 – Conférence « Bèstias e mots d’ací » (Animaux et mots d’ici)

– Conférence « Bèstias e mots d’ací » (Animaux et mots d’ici) 15 h 00 – Spectacle jeunesse en partenariat avec Oc-Bi 🐎 21 h 00 – Clou de la soirée Défilé et retraite des guides à cheval

Suivi du spectacle des groupes folkloriques au parc du Casino

🌺 Vendredi 15 août – Jour de fête traditionnelle 👵 10 h 00 – Les podoères, guérisseuses d’antan Conférence passionnante d’Isaure Gratacos sur ces femmes extraordinaires qui soignaient par les plantes dans nos montagnes. Un voyage dans le temps fascinant ! 💃 14 h 00 – Stage de danses occitanes À la MJC de Luchon, initiation et perfectionnement pour tous les niveaux. Une opportunité unique d’apprendre les danses traditionnelles de nos ancêtres. 🎤 15 h 00 – Concert poliphonique Lea eta Anuxka vous transportent dans l’univers des polyphonies basques. Concert payant (5 €) au théâtre du Casino, sur réservation. 🌿 17 h 00 – Conférence « Flore pyrénéenne » Robert Pujol nous emmène à la découverte des trésors botaniques de nos montagnes. Une conférence pour tous les amoureux de la nature. 🎶 21 h 00 – Bal gascon Les musiciens du Comminges

Précédé d’un bal à la voix et d’une cantèra à 19 h 00

🏔️ Focus patrimoine : la faune et la flore pyrénéennes Cette année, la Hèsta gascona met à l’honneur la biodiversité exceptionnelle des Pyrénées. Des isards bondissants aux desmans des Pyrénées, en passant par les lys des Pyrénées et les gentianes, notre montagne abrite un patrimoine naturel unique. Les conférences botaniques de Robert Pujol et Jean-Christophe Sanchez, ainsi que les promenades nature proposées tout au long du festival, permettront aux visiteurs de mieux connaître et protéger ces trésors.

🎭 Samedi 16 août – Jour d’effervescence 🎳 10 h 00 – Jeux traditionnels Quilles de neuf et quilles de six au boulodrome, pelote basque au fronton Saint-Mamet. L’occasion de découvrir ces sports ancestraux de nos vallées ! 🌲 10 h 00 – Passejada natura Promenade faune et flore dans les bois luchonnais, départ de la cour de la MJC. Accompagnés par Michel Baudoin et François Rachou, partez à la découverte de la richesse naturelle de notre territoire. 🎵 10 h 00 – Stage de chant traditionnel Avec Wilfried Abo, découvrez les polyphonies de Gascogne. Un moment privilégié pour apprendre les chants de nos ancêtres. 🎭 15 h 00 – Théâtre gascon « A trauca pairòls » par les Galéjaires d’Ariège. Comédie en occitan, surtitrée en français. Un spectacle savoureux qui ravira petits and grands ! 🎺 16 h 00 – Animations de rue Fanfares et musique de rue avec Tarabastar et Mandadors. Le centre-ville s’anime au rythme des mélodies gasconnes ! 🎪 20 h 00 – Grande soirée concerts Plume (folk pop) • La mal coiffée (polyphonies du Languedoc)

Orquestrina trama (festif de Catalogne)

💬 Témoignage de Jean-Pierre, guide de montagne « La Hèsta, c’est l’événement de l’année pour nous, montagnards ! Cette année, avec le thème sur la faune et la flore, c’est encore plus passionnant. Les promenades nature permettent aux visiteurs de voir nos Pyrénées avec un œil nouveau. Et puis, l’ambiance gasconne, ça n’a pas de prix ! »

🌅 Dimanche 17 août – Apothéose 🛍️ 9 h 00 – Marché de producteurs Au parc du Casino, découvrez les artisans locaux : boulangers, ferronniers, verriers, tourneurs sur bois… Les savoir-faire traditionnels de nos vallées sont à l’honneur ! 📚 10 h 00 – Salon du livre Salle Henri Pac, rencontres avec les auteurs de la région. Une belle occasion de découvrir la richesse littéraire pyrénéenne. 🥕 11 h 00 – Conférence jardinage « Plantes et légumes anciens » par Hubert Lassus-Pigat du CLAB. Redécouvrez les variétés oubliées de nos jardins montagnards. 🎼 14 h 00 – Stages d’instruments Accordéon diatonique, cornemuses, flûte à trois trous, clari… Initiez-vous aux instruments traditionnels de nos vallées. Sur inscription uniquement. 📖 15 h 00 – Spectacle de contes Avec Fred Handy, laissez-vous transporter par les histoires d’autrefois. Spectacle tout public au théâtre du Casino. 🎵 17 h 00 – Concert de clôture Airetères (polyphonie féminine du Comminges)

Rambalh (chants et musiques du val d’Aran)

Concert payant (5 €) sur réservation 🎤 19 h 00 – Grande cantèra finale Scène ouverte pour chanteurs et musiciens

Tirage de la tombola à 18 h 30

Informations pratiques 📍 Lieux principaux Complexe du Casino – Théâtre, dancing

– Théâtre, dancing Parc du Casino – Concerts, marché

– Concerts, marché MJC Nelson Mandela – Stages, ateliers

– Stages, ateliers Centre-ville – Animations de rue Inscriptions : 06 34 95 71 22

06 34 95 71 22 Renseignements : 06 28 30 08 81

06 28 30 08 81 Email : pastorala31@gmail.com

pastorala31@gmail.com Site web : lahesta.com 💡 Bon à savoir La plupart des animations sont en accès libre dans la limite des places disponibles.

Certaines activités nécessitent une inscription obligatoire sur Hello-Asso.

Buvette et restauration sur place.

Un événement au cœur de l’économie locale La Hèsta gascona représente bien plus qu’un simple festival culturel. C’est un véritable moteur économique pour la vallée de Luchon et le Comminges. Chaque année, l’événement attire des milliers de visiteurs qui découvrent les richesses de notre territoire et contribuent au dynamisme local. Les producteurs locaux, artisans et commerçants bénéficient d’une vitrine exceptionnelle durant ces quatre jours. Du boulanger qui propose ses fouaces gasconnes au ferronnier qui présente ses créations, en passant par les bergers qui font découvrir leurs fromages de brebis, la Hèsta valorise tous les savoir-faire de nos vallées.

💬 Témoignage de Sylvie, artisane potière « Pour nous, artisans, la Hèsta c’est l’événement de l’année ! Je vends plus en quatre jours qu’en un mois normal. Et surtout, les gens comprennent notre travail, ils s’intéressent vraiment à nos techniques traditionnelles. C’est valorisant et motivant ! »

Une fête écoresponsable En choisissant le thème « Faune et flore des Pyrénées », les organisateurs de la Hèsta gascona affirment leur engagement pour la préservation de l’environnement. Les conférences botaniques, les promenades nature et les ateliers sur les plantes médicinales sensibilisent le public à la richesse et à la fragilité de notre écosystème montagnard. L’association Pastorala a également mis en place plusieurs initiatives écoresponsables : gobelets réutilisables, tri sélectif renforcé, privilège donné aux producteurs locaux pour limiter les transports, et sensibilisation du public aux gestes respectueux de l’environnement.

Tradition et modernité réconciliées L’originalité de la Hèsta gascona réside dans sa capacité à marier tradition et modernité. Si les chants polyphoniques et les danses occitanes perpétuent l’héritage de nos ancêtres, les nouveaux groupes comme Plume ou Orquestrina Trama apportent une vision contemporaine de la musique populaire. Cette approche innovante attire un public intergénérationnel. Les grands-parents partagent leurs connaissances traditionnelles tandis que les plus jeunes découvrent leurs racines culturelles dans une ambiance festive et décontractée. C’est cette transmission vivante qui fait toute la richesse de la Hèsta.

Un atout majeur pour le tourisme pyrénéen La Hèsta gascona s’impose année après année comme l’un des événements phares du tourisme culturel dans les Pyrénées centrales. Sa réputation dépasse largement les frontières régionales, attirant des visiteurs de toute la France et même de l’étranger, notamment d’Espagne et de Catalogne. Pour les professionnels du tourisme luchonnais, c’est une aubaine exceptionnelle. Hôtels, restaurants, gîtes et campings affichent complet durant ces quatre jours. Beaucoup de visiteurs prolongent leur séjour pour découvrir les richesses de la vallée : thermes, randonnées, patrimoine architectural et gastronomie locale.

Que vous esperam tà hestejar ! La Hèsta gascona 2025 promet d’être un millésime exceptionnel. Avec son programme riche et varié, ses intervenants de qualité et son thème passionnant sur la faune et la flore pyrénéennes, cette édition marquera les esprits. Que vous soyez amateur de musique traditionnelle, passionné de botanique, fin gourmet ou simple curieux de découvrir l’âme gasconne, vous trouverez votre bonheur durant ces quatre jours magiques à Bagnères-de-Luchon. Rendez-vous du 14 au 17 août 2025 !

🌿 Vive la Hèsta gascona ! 🌿