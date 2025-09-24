Luchon My Rose Marche ou course

Le samedi 12 octobre prochain, la station thermale de Luchon se parera de rose pour accueillir la sixième édition de My Rose, un événement sportif et solidaire organisé par l’association « Elles ». Cette manifestation unique conjugue sport, solidarité et sensibilisation dans le cadre enchanteur des Pyrénées haut-garonnaises.

Dans l’esprit d’Octobre Rose, cette journée particulière propose à tous les participants, débutants comme confirmés, de parcourir ensemble 6 kilomètres dans les rues de la cité thermale, tout en soutenant la recherche contre le cancer du sein et en sensibilisant à l’importance du dépistage précoce.