Luchon My Rose Marche ou course

Une course solidaire au cœur des Pyrénées pour sensibiliser au cancer du sein
Le samedi 12 octobre prochain, la station thermale de Luchon se parera de rose pour accueillir la sixième édition de My Rose, un événement sportif et solidaire organisé par l’association « Elles ». Cette manifestation unique conjugue sport, solidarité et sensibilisation dans le cadre enchanteur des Pyrénées haut-garonnaises.
Dans l’esprit d’Octobre Rose, cette journée particulière propose à tous les participants, débutants comme confirmés, de parcourir ensemble 6 kilomètres dans les rues de la cité thermale, tout en soutenant la recherche contre le cancer du sein et en sensibilisant à l’importance du dépistage précoce.
Un événement accessible à tous
Le parcours en détail
My Rose propose un parcours de 6 kilomètres avec seulement 100 mètres de dénivelé, spécialement conçu pour rester accessible au plus grand nombre. Cette course-marche non chronométrée et sans classement permet à chaque participant de choisir son rythme, qu’il préfère courir ou marcher selon ses capacités et envies.
Le départ et l’arrivée sont organisés au parc du Casino, lieu emblématique de Bagnères-de-Luchon. Les organisateurs ont prévu de décorer magnifiquement le parcours avec des milliers de petits carrés roses et blancs qui habilleront les arbres, créant une atmosphère féerique et symbolique pour cette cause si importante.
Programme de la journée
- 9h00 : Ouverture du village au parc du Casino
- 10h00 : Échauffement ludique encadré
- 10h30 : Départ collectif de la course-marche
- Toute la journée : Stands d’information, animations diverses, buvette et food-trucks
- Après-midi : Concert et activités de sensibilisation
Inscription et participation
Tarifs et conditions
L’événement se veut accessible avec des tarifs symboliques : 10 euros pour les adultes et 8 euros pour les jeunes de 12 à 18 ans. L’accès est gratuit pour les enfants de moins de 12 ans, permettant aux familles de participer ensemble à cette démarche solidaire.
Cette manifestation intergénérationnelle accueille femmes et hommes dès l’âge de 16 ans, dans un esprit de rassemblement et de solidarité. L’objectif n’est pas la performance mais bien la participation collective à une cause essentielle de santé publique.
L’association « Elles » et l’histoire de My Rose
Née en 2018 d’une première expérience solidaire lors du Luchon Aneto Trail, l’association « Elles » s’est constituée spécifiquement pour créer cet événement local de sensibilisation au cancer du sein. Cette initiative locale témoigne de l’engagement des communautés pyrénéennes qui savent se mobiliser pour les grandes causes de santé publique.
Depuis sa création, My Rose s’inscrit parfaitement dans la dynamique nationale d’Octobre Rose, ce mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. L’événement illustre comment le sport peut devenir un formidable vecteur de solidarité et d’information pour une maladie qui touche une femme sur dix en France.
Prévention et sensibilisation au cœur de l’événement
L’importance du dépistage précoce
Au-delà des bienfaits indéniables de l’activité physique pour la santé, My Rose met l’accent sur la prévention à travers une information la plus complète possible. L’événement vise à sensibiliser tous les participants à l’importance du dépistage précoce et régulier du cancer du sein.
Des stands d’information seront présents tout au long de la journée, offrant aux visiteurs la possibilité de s’informer sur les gestes de prévention, les techniques d’auto-palpation et les programmes de dépistage organisé. Cette dimension pédagogique fait de My Rose bien plus qu’un simple événement sportif : c’est un véritable moment de santé publique.
Soutien à la recherche contre le cancer
Un partenariat avec l’excellence scientifique
L’intégralité des fonds récoltés lors de My Rose, qu’ils proviennent des inscriptions, des dons ou des stands présents sur l’événement, est reversée à l’équipe du Centre de recherches en Cancérologie de Toulouse. Cette équipe de référence est dirigée par les docteurs Marc et Sandrine Poirot ainsi que le professeur Dalenc, reconnus pour leurs travaux de pointe dans la lutte contre le cancer du sein.
Ce partenariat direct entre un événement local et l’excellence de la recherche nationale permet à chaque participant de My Rose de contribuer concrètement aux avancées scientifiques. Chaque kilomètre parcouru, chaque don effectué participe ainsi à l’espoir de traitements plus efficaces et moins invasifs pour les futures patientes.
Bagnères-de-Luchon, un cadre d’exception
Au cœur des Pyrénées Haut-Garonnaises, Luchon offre un cadre naturel exceptionnel pour cet événement solidaire. Cette station thermale réputée, surnommée la « Reine des Pyrénées », conjugue patrimoine architectural, tradition thermale et environnement montagnard préservé.
Le parcours de My Rose permet aux participants de découvrir ou redécouvrir les charmes de cette cité emblématique, entre parcs arborés, architecture Belle Époque et perspectives sur les sommets pyrénéens. Cette dimension touristique ajoute une valeur supplémentaire à la participation, alliant engagement solidaire et découverte patrimoniale.
Une journée festive et conviviale
Animations et restauration sur place
My Rose ne se limite pas à la seule épreuve sportive. Tout au long de la journée, le parc du Casino se transforme en véritable village festif avec de nombreuses animations pour tous les âges. Les participants et spectateurs peuvent profiter d’une buvette tenue par les bénévoles et de plusieurs food-trucks proposant une restauration variée et de qualité.
L’après-midi se prolonge avec un concert et diverses activités ludiques, créant une atmosphère chaleureuse et conviviale. Cette dimension festive permet de rassembler les familles et de transformer la sensibilisation en un moment de partage et de joie collective, fidèle à l’esprit solidaire de l’événement.
Un événement ancré dans le territoire
Mobilisation locale et impact régional
My Rose illustre parfaitement la capacité de mobilisation des territoires pyrénéens pour les grandes causes de société. Cet événement témoigne de l’engagement citoyen local et de la solidarité qui caractérise les communautés de montagne, capables de conjuguer tradition d’accueil et modernité dans l’approche des enjeux sanitaires contemporains.
En choisissant de s’associer à la recherche toulousaine de pointe, My Rose crée également un pont entre les territoires ruraux de montagne et les centres d’excellence universitaires régionaux. Cette démarche renforce les liens entre les Pyrénées et la métropole toulousaine, dans une logique de complémentarité territoriale au service de la santé publique.
Informations pratiques
📅 Date et horaires
Samedi 12 octobre 2024
Ouverture du village : 9h00
Échauffement : 10h00
Départ : 10h30
📍 Lieu
Parc du Casino
Place Richelieu
31110 Luchon
Contact et informations
Pour toute information complémentaire :
📧 association.elles.31@gmail.com
📞 05 61 79 21 21
🌐 www.myroseluchon.com
Rejoignez le mouvement solidaire
My Rose Luchon 2024 vous attend pour une journée inoubliable, alliant sport, solidarité et sensibilisation. Que vous soyez coureur confirmé ou marcheur du dimanche, votre participation compte pour faire avancer la recherche et sensibiliser à la prévention du cancer du sein.
Ensemble, courons vers l’espoir et marchons vers la guérison
