Luchon-Superbagnères ouverture de la station ce samedi 13 décembre 2025 Ce week-end, 13 et 14 décembre

La saison hivernale arrive enfin. Ce week-end, la station de Luchon-Superbagnères accueille les premiers skieurs de cette nouvelle saison. Après plusieurs mois d’attente, les remontées mécaniques se remettent en mouvement, les pistes se dessinent sous la neige fraîche, et les Pyrénées reprennent leur allure d’hiver. Pour qui n’a pas encore skié depuis le printemps dernier, pour les familles qui découvrent la montagne en cette fin d’année, ou simplement pour célébrer le début de la saison, ces premières journées marquent un événement calendaire important dans la région.

Une ouverture attendue Luchon-Superbagnères n’est pas n’importe quelle station. Son histoire remonte loin, ses installations datent de plusieurs décennies, et elle occupe une place particulière dans le paysage des Pyrénées. Chaque année, cette réouverture marque un véritable tournant dans le calendrier de la montagne. Le premier week-end de décembre, c’est quand la saison devient réelle, quand l’hiver n’est plus une promesse mais une présence. Cette année, l’ouverture intervient après un printemps et un automne marqués par d’importantes chutes de neige en haute altitude. Les équipes de la station ont passé plusieurs semaines à préparer les installations, à vérifier les remontées mécaniques, à redessiner les pistes. Cette préparation invisible mais cruciale garantit que ce premier week-end se déroulera sans accroc majeur. Pour les habitants de la région, c’est le signal que la vie montagnarde revient. Pour les touristes, c’est l’occasion de découvrir ou redécouvrir un domaine dans sa configuration hivernale. Pour les petits, c’est souvent la première expérience du ski ou de la neige en quantité.

Conditions et premières impressions L’état de la neige en cette période À la mi-décembre, la neige en montagne est généralement abondante mais encore instable. Les accumulations des semaines précédentes se tassent, les remontées mécaniques compactent les pistes chaque jour, et la qualité de la neige évolue constamment. Cela signifie que les premiers jours peuvent présenter des surfaces variables : portions très blanches et poudreuses en altitude, zones plus tassées en bas de pente. Qu’attendre du domaine en ce moment Le domaine skiable de Luchon-Superbagnères s’étend sur plusieurs secteurs, avec des altitudes variant de 1450 à 2450 mètres. À cette période, les secteurs d’altitude supérieure ouvrent progressivement, tandis que les pentes plus basses bénéficient déjà de plusieurs semaines de conditions hivernales. Le nombre de pistes disponibles augmente chaque semaine, au fur et à mesure que les conditions se stabilisent. Ceux qui se rendront ce week-end trouveront un domaine en mode « ouverture progressive ». Ce n’est pas le domaine complet dans sa meilleure forme, mais c’est déjà une montagne transformée et accueillante pour qui a des pneus neige ou chaînes, qui sait skier des pentes variable, et qui ne s’attend pas à des files d’attente infinies aux remontées.

Pas que du ski Pour les skieurs et skieuses Évidemment, l’ouverture de la station concerne d’abord les personnes qui aiment skier ou faire du snowboard. Dès ce week-end, les pistes deviennent accessibles, les remontées mécaniques proposent des itinéraires variés, et les monitrices et moniteurs de ski sont disponibles pour les cours. Pour qui pratique régulièrement, c’est le moment de réveiller ses jambes après les mois d’automne passés sans glisse. Pour les raquettistes et les randonneurs Les raquettes à neige ouvrent un accès privilégié à des espaces que les skieurs ne fréquentent pas. Directement depuis Luchon-Superbagnères, trois pistes sécurisées et bien balisées sont accessibles via la Crémaillère Express en seulement 8 minutes depuis le centre-ville. Ces parcours faciles et accessibles même aux débutants permettent d’évoluer en toute sécurité tout en profitant de panoramas époustouflants sur la chaîne pyrénéenne. Pour ceux qui veulent explorer davantage, des itinéraires variés serpentent à travers les forêts de hêtres enneigés et les plateaux panoramiques du Larboust, de la Pique et de la vallée d’Oueil. La location de matériel (raquettes modernes et légères) est disponible directement à la station ou chez plusieurs loueurs dans la vallée. À cette période de décembre, quand la neige fraîche s’est un peu tassée mais reste abondante, la raquette offre une expérience radicalement différente du ski : une marche lente et méditative, où le bruit des pas sur la neige craquante devient le seul compagnon. C’est sur les raquettes que la montagne se laisse vraiment entendre. Les sorties accompagnées par des guides diplômés de la montagne enrichissent cette expérience. Au-delà de la sécurité, ces professionnels partagent leurs passions : lecture des traces animales, identification de la flore hivernale, secrets des vallées. Certaines sorties thématiques proposent même des expériences originales : randonnées nocturnes sous les étoiles, sorties « coucher de soleil » pour des moments magiques, ou escapades gourmandes avec raclette en refuge. Pour qui préfère rester simple : les chemins balisés et l’absence de circulation hivernale intense permettent de progresser facilement en autonomie, particulièrement aux heures matinales avant l’afflux de skieurs. Les refuges et restaurants de la station restent des destinations en soi, parfaits pour une pause chocolat chaud en contemplant la montagne silencieuse. Luchon possède également une vie de station historique, avec ses thermes célèbres depuis deux siècles, ses restaurants, ses commerces. L’ouverture de Superbagnères transforme le village lui-même, qui connaît une affluence nouvelle et une énergie particulière au moment de la saison hivernale.

⚡ BIEN SE PRÉPARER PHYSIQUEMENT O.K.R. (ex. Feed.) Code promo MELLES750 10% de remise sur toute la boutique et les barres protéinées Découvrir la boutique

Se préparer pour la route et l’équipement L’accès à la station en hiver Pour se rendre à Luchon-Superbagnères ce week-end, la préparation commence bien avant d’arriver. Les routes de montagne sont soumises à des conditions variables en hiver. Chaînes, pneus neige, ou les deux selon les préfectures : il faut vérifier avant de partir quels équipements sont obligatoires. Les routes d’accès au domaine sont généralement bien entretenues, mais la vigilance reste de mise, particulièrement le soir et la nuit lorsque les températures baissent. L’équipement pour skier et pour la montagne Qui se rend à la station pour la première fois, ou après un long hiatus, doit vérifier que son équipement de base existe : skis ou planche dans un état correct, chaussures de ski adaptées à la pointure actuelle, casque (fortement recommandé). Mais cela va bien au-delà. Les vêtements de montagne sont essentiels : couches de base thermiques, polaire ou laine, veste imperméable, pantalon de ski. Les accessoires complètent l’ensemble : gants, bonnet, masque de ski pour protéger les yeux de la réverbération. Pour les raquettistes, les besoins sont similaires mais légèrement différents. Contrairement au ski, la raquette demande plus d’efforts musculaires, donc l’aération et la régulation thermique deviennent cruciaux. Les couches à enlever facilement sont préférables aux vêtements trop épais et rigides.

🏔️ BIEN VOUS ÉQUIPER Cimalp La marque drômoise pour vos aventures en montagne Vêtements randonnée, équipement ski, accessoires outdoor Visiter la boutique Cimalp

Tarifs et forfaits pour ce week-end Les forfaits disponibles Pour ce premier week-end, la billetterie propose plusieurs options : le forfait journée à 36€ (adultes et enfants de 5 à 69 ans), idéal pour cette ouverture. Des forfaits 3h à 30€, ou le petit domaine à 30€ permettent des formules plus légères. Pour les séjours plus longs, les forfaits 2 jours (68€) et 6 jours (198€) flexibles offrent une bien meilleure économie. Accès pratique via Skirail Pour ceux qui viennent de Toulouse ou de sa région, une excellente alternative existe : Skirail Luchon-Superbagnères. À seulement 43€, cette offre combine l’aller-retour en train liO depuis Toulouse, le forfait ski journée complet, l’accès à la télécabine et la navette VALI gratuite qui relie la gare à la station. Disponible tous les week-ends et vacances scolaires, elle offre une solution écolo, sans stress routier, et franchement imbattable. Les trains partent à 7h le week-end pour une arrivée à 8h57 à Luchon, puis 15 minutes de navette et vous êtes aux pistes. Hébergement et restauration Luchon offre une gamme de logements diversifiée. Hôtels, gîtes, appartements meublés : le choix dépend du budget et des préférences. La première ouverture attire une foule particulière : moins de touristes qu’en janvier, plus de locaux venus passer un week-end. Cela signifie généralement que les réservations sont encore possibles, contrairement aux périodes plus chargées. Pour la restauration, Luchon propose restaurants traditionnels, pizzerias, crêperies. Quelques établissements en altitude, à proximité des pistes ou accessibles à pied, permettent de manger près de l’action. L’offre culinaire reste simple mais satisfaisante pour qui cherche à se réchauffer ou à faire une pause.

Conseils pratiques pour ce premier week-end Partir tôt, rester patient L’ouverture d’une station attire toujours du monde. Ce week-end sera sans doute chargé. Les parkings se remplissent rapidement, les remontées mécaniques connaissent des files d’attente. Partir tôt le matin, même dès 8h, permet de devancer une partie de cette affluence. L’après-midi, le domaine se vide progressivement, certains repartent dans la vallée, d’autres se posent pour manger ou boire un verre. Vérifier les conditions en direct avec les webcams Avant de partir, il est maintenant essentiel de consulter les 6 webcams installées sur la station. Elles permettent de voir en direct l’état de la neige, les conditions météo, l’affluence sur les pistes et l’état de fonctionnement des remontées. Consultez les webcams Superbagnères avant votre départ : ce coup d’œil de quelques secondes peut vous éviter une mauvaise surprise et vous permettre de planifier au mieux votre journée. Réserver si nécessaire Pour l’hébergement, il n’y a plus beaucoup de disponibilités pour ce week-end si on attend maintenant. Les restaurants populaires peuvent aussi être pleins en début de soirée. Mieux vaut anticiper et réserver, ou accepter de manger tôt ou de chercher des options alternatives.

🍃 L’ÉPICERIE BIO EN LIGNE La Fourche Code promo VOWENI52 Aliments bio, fruits, légumes, produits locaux Préparez vos courses avant de partir à la montagne

Au-delà du sport : la montagne en hiver Il existe une certaine poésie à voir la montagne se transformer. L’automne tardif cède la place au silence blanc. Les paysages se simplifient, les couleurs disparaissent sous la neige, la lumière se réfléchit différemment. Ceux qui se rendent à Luchon ce week-end verront un domaine dans cette phase de transition : pas encore figé dans le cœur de l’hiver, mais définitivement parti pour le rester. Pour beaucoup, cette transition représente un rythme naturel, une respiration du calendrier annuel. L’hiver approche, et avec lui ses plaisirs : la glisse, la neige, le repos relatif des activités d’été, les réunions autour de repas chauds, la chaleur retrouvée des intérieurs. Luchon-Superbagnères, par son ouverture ce week-end, marque ce moment du tournant. Que vous veniez pour skier, randonner en raquettes, simplement respirer l’air froid des sommets, ou juste pour sentir que l’hiver commence réellement, cette première journée de la saison vaut le détour.

🐟 PRODUITS FRAIS LOCAUX Poiscaille Poisson et fruits de mer de qualité, livrés frais 10€ de réduction sur votre premier panier Accéder à l’offre Poiscaille