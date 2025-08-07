Luchon train + balnéo
Quand détente rime avec mobilité durable aux Thermes de Luchon
Le résumé de l’offre
La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et les Thermes de Luchon proposent une formule combinée inédite : voyage en train liO + accès de 2 heures à l’espace thermoludique « Ressources & Vous ». Une approche écoresponsable du bien-être qui transforme le trajet en première étape de la détente.
Prix : À partir de 24€ depuis Montréjeau, 39€ depuis Toulouse Matabiau
Offre spéciale jeunes : 20€ pour les moins de 27 ans (14 juillet – 15 août)
Le retour du train à Luchon : une renaissance ferroviaire
Une ligne ressuscitée après dix ans de fermeture
Depuis le 22 juin 2025, la ligne Montréjeau-Luchon a officiellement rouvert ses voies après une décennie de silence. Cette résurrection ferroviaire, financée à hauteur de 67 millions d’euros par la Région Occitanie, illustre parfaitement l’engagement territorial pour une mobilité durable en zone de montagne.
Le parcours de 36 kilomètres se déroule désormais en seulement 35 minutes, reliant Montréjeau à Luchon via quatre gares intermédiaires : Loures-Barbazan, Saléchan-Siradan, Marignac-Saint-Béat et enfin Luchon. Six allers-retours quotidiens assurent une desserte régulière, avec des correspondances pratiques vers Toulouse et Tarbes.
« Cette réouverture représente un véritable pari pour l’avenir : offrir aux habitants et visiteurs une alternative de transport bas carbone et désenclaver les vallées pyrénéennes en renforçant l’accès aux services et aux loisirs. »
L’espace « Ressources & Vous » : un écrin de bien-être thermal
Un espace thermoludique révolutionnaire
L’espace « Ressources & Vous » des Thermes de Luchon s’étend sur 900 m² répartis sur deux niveaux, complétés par un troisième niveau en terrasse. Cette extension moderne, inaugurée récemment, propose une approche inédite du thermalisme : allier les bienfaits thérapeutiques de l’eau thermale à une dimension ludique et relaxante accessible à tous.
Les eaux sulfurées de Luchon, puisées à une profondeur considérable et datant de plus de 14 000 ans selon les analyses au carbone 14, alimentent trois bassins distincts dont un exceptionnel bassin extérieur en roof-top. Cette configuration unique permet de profiter des bienfaits thermaux tout en contemplant les treize sommets pyrénéens de plus de 3 000 mètres qui ceinturent la vallée.
Équipements aquatiques
- 3 bassins en eau thermale (dont 1 en roof-top)
- Jacuzzi thérapeutique
- Vaporarium (hammam naturel unique en Europe)
- Douches sensorielles
Espaces détente et sport
- Sauna à 80°C avec vue panoramique
- Salle de fitness équipée
- Espace cardio-training
- Banquettes chauffantes et tepidarium
L’offre combinée train + thermes : mode d’emploi
Une formule simple et avantageuse
L’offre combinée transforme radicalement l’expérience du bien-être thermal. Finies les préoccupations de stationnement ou les embouteillages dans les vallées pyrénéennes : le voyage en train liO devient lui-même un moment de décompression avant même d’arriver aux thermes.
La formule comprend l’aller-retour en train liO au départ de n’importe quelle gare entre Toulouse et Luchon, ainsi qu’un accès de 2 heures à l’espace « Ressources & Vous » à partir de 13h. Le titre de transport fait office de billet d’entrée aux thermes, simplifiant ainsi toute la logistique.
|Point de départ
|Tarif adulte
|Tarif enfant (4-11 ans)
|Durée trajet
|Toulouse Matabiau
|39€
|Prix réduit
|1h05 (1 direct + correspondances)
|Montréjeau
|24€
|Prix réduit
|35 minutes
|Offre jeunes (-27 ans)
|20€
|–
|14 juil. – 15 août
Conditions pratiques
- Validité : Tous les jours (hors fermeture technique annuelle)
- Âge minimum : 4 ans accompagné d’un adulte
- Accès thermes : À partir de 13h, dernier accès à 17h45
- Places : Limitées, réservation conseillée
- Matériel : Peignoirs et serviettes non fournis
Témoignages d’utilisateurs
« Le trajet en train depuis Toulouse s’est transformé en moment de détente. Plus de stress de conduite, plus de souci de parking. Et l’accès prioritaire aux bassins thermaux, c’est vraiment appréciable ! »
Marie, 45 ans, curiste occasionnelle
« J’ai profité de l’offre jeunes à 20€. Incroyable ! Le bassin en terrasse avec vue sur les Pyrénées, c’est magique. Je recommande vraiment cette expérience. »
Lucas, 24 ans, étudiant toulousain
« En famille, c’est parfait. Les enfants adorent les bassins, nous on profite du sauna et du Vaporarium. Et écologiquement, on se sent mieux d’avoir pris le train plutôt que la voiture. »
Famille, Montréjeau
L’impact écologique : un choix responsable
Transport ferroviaire vs transport routier
Le choix du train liO pour rejoindre Luchon s’inscrit dans une démarche écoresponsable cohérente avec l’esprit montagnard. Comparé au transport individuel en voiture, le train génère environ 80% d’émissions de CO2 en moins par voyageur. Cette réduction devient particulièrement significative sur un trajet comme Toulouse-Luchon, où la différence d’impact environnemental peut atteindre plusieurs dizaines de kilogrammes de CO2 par personne.
Au-delà de l’empreinte carbone, le train contribue à réduire la pression automobile sur les routes de montagne, particulièrement sensibles aux phénomènes de congestion durant les périodes touristiques. Cette approche préserve également la qualité de l’air dans les vallées pyrénéennes, un atout non négligeable pour une station thermale axée sur les bienfaits respiratoires.
Chiffres clés de l’impact environnemental
- 🚂 Train : 14g CO2/km/voyageur
- 🚗 Voiture individuelle : 120g CO2/km/voyageur
- 🌱 Économie par trajet A/R Toulouse-Luchon : ~30 kg de CO2
- 🅿️ Stationnements économisés : Réduction de la pression urbaine
Informations pratiques et réservations
Réservation et achat
- Site web : trainlio.sncf.com
- En gare SNCF
- Auprès des agents SNCF itinérants
- Agences de mobilité agréées SNCF
Contact Thermes
- Standard : ouvert du 3 mars au 15 novembre
- « Ressources & Vous » : 7j/7, 13h-20h
- Adresse : Parc des Quinconces, 31110 Luchon
Horaires train liO
- Fréquence : 6 allers-retours/jour
- Montréjeau ↔ Luchon : 35 minutes
- Toulouse ↔ Luchon : 1h05 (dont 1 direct)
- Gares desservies : Loures-Barbazan, Saléchan-Siradan, Marignac-Saint-Béat
Accès thermes depuis la gare
- À pied : 21 minutes (1,7 km)
- Navettes locales possibles
- Service VALI expérimental (juillet-août)
À retenir
L’offre train + balnéo représente bien plus qu’une simple formule tarifaire : c’est une invitation à repenser notre rapport au bien-être et à la mobilité. En associant les bienfaits du thermalisme pyrénéen à une approche de transport durable, cette initiative pionnière ouvre la voie à un tourisme de montagne plus respectueux de l’environnement et plus serein pour les visiteurs.
Découvrez Luchon autrement
L’offre train + balnéo aux Thermes de Luchon : quand mobilité durable et bien-être thermal se rencontrent au cœur des Pyrénées pour créer une expérience unique, respectueuse de l’environnement montagnard et bénéfique pour votre santé.
Une initiative de la Région Occitanie, SNCF Voyageurs et les Thermes de Luchon