Luchon train + balnéo

Quand détente rime avec mobilité durable aux Thermes de Luchon

Le résumé de l’offre

La Région Occitanie, SNCF Voyageurs et les Thermes de Luchon proposent une formule combinée inédite : voyage en train liO + accès de 2 heures à l’espace thermoludique « Ressources & Vous ». Une approche écoresponsable du bien-être qui transforme le trajet en première étape de la détente.

Prix : À partir de 24€ depuis Montréjeau, 39€ depuis Toulouse Matabiau

Offre spéciale jeunes : 20€ pour les moins de 27 ans (14 juillet – 15 août)