LUCHON VTT Coupe de France Enduro Series Un retour très attendu dans la reine des Pyrénées les 13 et 14 septembre 2025

Après cinq longues années d’absence, les Enduro Series font leur grand retour dans les Pyrénées françaises. Cette fois, c’est à Luchon, surnommée la « reine des Pyrénées », que les amateurs de VTT enduro se donneront rendez-vous pour une étape d’exception. Un week-end qui s’annonce magique dans l’une des plus belles vallées pyrénéennes, où sport de haut niveau et art de vivre montagnard se mélangent harmonieusement.

Un retour triomphal dans les Pyrénées luchonnaises La dernière fois que les participants de la série avaient eu l’occasion de découvrir les sentiers pyrénéens, c’était à Loudenvielle, désormais devenu un spot incontournable du VTT français. Cette année, la vallée voisine de Luchon prend le relais pour offrir aux coureurs un terrain de jeu exceptionnel au cœur des Pyrénées centrales. L’étape 4 de la saison 2025 des Enduro Series se déroulera donc les 13 et 14 septembre prochains, dans le cadre prestigieux de la finale du European e-MTB Enduro Tour 2025. Un événement qui témoigne de l’ampleur internationale que prend cette compétition et de la reconnaissance de Luchon comme destination VTT de premier plan. “Cela faisait 5 ans que la série n’avait pas arpenté les sentiers des Pyrénées. L’endroit s’annonce magique, alors préparez-vous pour une étape d’exception !” — Organisation Enduro Series

Programme du week-end Vendredi soir : l’accueil Le week-end débute dès le vendredi avec le retrait des dossards de 18h30 à 22h00. L’occasion pour les participants de découvrir l’ambiance luchonnaise et de se préparer mentalement pour les deux journées de course qui les attendent. Samedi et dimanche : l’action pure Chaque journée combinera reconnaissances matinales et spéciales chronométrées l’après-midi. Un format éprouvé qui permet aux participants de découvrir les parcours en toute sécurité avant de donner le maximum lors des épreuves officielles. Les forfaits remontées mécaniques sont inclus, facilitant l’accès aux départs des spéciales situées en altitude.

Une compétition ouverte à tous L’événement s’adresse à tous les passionnés à partir de la catégorie U17 (15-16 ans). Les organisateurs ont pensé à chaque profil de coureur, qu’il s’agisse des VTT traditionnels ou des VTTAE (vélos à assistance électrique) qui gagnent en popularité. Du jeune espoir U17 au master expérimenté de plus de 45 ans, en passant par les catégories élite et open, chacun trouvera sa place dans cette compétition qui célèbre avant tout la passion du VTT enduro. Les catégories VTTAE permettent également aux pratiquants de vélos électriques de vivre pleinement l’expérience des Enduro Series.

Où séjourner à Luchon pour le week-end Bagnères-de-Luchon offre un large éventail d’hébergements pour tous les budgets et toutes les envies. Que vous préfériez le confort d’un hôtel de charme ou l’authenticité d’un établissement familial, vous trouverez votre bonheur dans cette station thermale réputée. Les hôtels de caractère L’Hôtel d’Etigny, situé face aux thermes et au parc des Quinconces, constitue un choix de prestige. Aménagé dans un ancien hôtel particulier du XIXe siècle, cet établissement 4 étoiles propose 61 chambres et suites, un restaurant gastronomique, une piscine extérieure chauffée et un parc ombragé. Un cadre idéal pour récupérer après une journée intense de VTT. L’Hôtel & Spa Gasquet, tenu par la même famille depuis cinq générations, allie tradition et modernité. Récemment rénové, il offre un espace spa et bien-être particulièrement apprécié des sportifs. Sa situation sur les allées d’Etigny, en plein centre-ville, en fait une base parfaite pour explorer Luchon. “L’emplacement est idéal, que vous souhaitiez rester local ou explorer la région. Très bon rapport qualité prix en comparaison avec la concurrence.” — Avis voyageur sur les hébergements luchonnais Les options familiales et économiques L’Hôtel des 2 Nations, établissement familial au cœur de la ville, propose 17 chambres rénovées à 300 mètres des thermes. Son restaurant met à l’honneur les produits régionaux, parfait pour découvrir la gastronomie pyrénéenne après l’effort. Pour les familles ou les groupes d’amis, la Résidence Illixon et l’Aparthotel Le Petit Train offrent des solutions d’hébergement indépendant avec tout le confort nécessaire. Ces établissements permettent de gérer ses repas en autonomie tout en bénéficiant de services hôteliers.

La gastronomie luchonnaise : un art de vivre pyrénéen Après l’effort, le réconfort ! Luchon recèle de nombreux restaurants qui sauront satisfaire les appétits aiguisés par une journée de VTT en montagne. La ville perpétue une tradition culinaire pyrénéenne authentique, enrichie par l’influence thermale qui a toujours attiré une clientèle exigeante. Les tables gastronomiques Le restaurant de l’Hôtel d’Etigny propose une cuisine raffinée dans un cadre Art déco feutré. Les finesses de la tradition y côtoient l’innovation, avec une carte qui met en valeur les produits locaux et de saison. L’établissement est réputé pour ses profiteroles maison et son service attentionné. Les Caprices d’Etigny mérite également le détour avec sa spécialité de truites pêchées dans le village d’Oô, nourries à l’alimentation biologique. Plusieurs préparations sont proposées : truite à l’orange, aux amandes, aux cèpes, toujours sans arêtes et accompagnées d’une belle garniture. Les bonnes adresses familiales L’Escale séduit par son excellant rapport qualité-prix et sa cuisine généreuse à base de produits frais et locaux. Magret de canard, entrecôte, hamburger artisanal avec ses frites maison : de quoi refaire le plein d’énergie dans une ambiance décontractée, parfaite pour les groupes de copains vététistes. “Selon moi le meilleur resto de Luchon. Très bon, mention spéciale à la lombarde d’Enola. Copieux et goûteux. Et en plus très sympas !” — Avis client sur un restaurant luchonnais Le Bistrot des Allées perpétue la tradition des brasseries pyrénéennes avec ses spécialités régionales gourmandes. L’établissement est apprécié pour sa convivialité et sa cuisine traditionnelle montagnarde, idéale pour découvrir les saveurs authentiques de la vallée. Spécialités montagnardes Pour les amateurs de spécialités alpines, L’Albesquens propose de délicieuses fondues et tartiflettes dans une ambiance chaleureuse. Chez Thao, c’est vers l’Asie que l’on voyage avec une cuisine vietnamienne authentique et savoureuse, preuve de la diversité culinaire de Luchon.

Luchon, bien plus qu’une étape sportive Profiter du week-end des Enduro Series pour découvrir Luchon constitue une excellente opportunité. La station thermale offre un cadre exceptionnel entre tradition pyrénéenne et modernité, dans un écrin naturel préservé au pied des plus beaux sommets de la chaîne. Les allées d’Etigny, artère principale de la ville, invitent à la flânerie avec leurs platanes centenaires et leurs terrasses de café. Les thermes, en activité depuis l’époque romaine, témoignent de la longue tradition thermale de la ville. Le parc des Quinconces offre un havre de verdure idéal pour récupérer entre deux spéciales chronométrées. Pour les accompagnants non-participants, Luchon propose de nombreuses activités : randonnées vers le lac d’Oô, découverte de l’Hospice de France, excursions vers l’Espagne toute proche via le col de Peyresourde, ou simplement détente aux thermes pour profiter des bienfaits des eaux sulfurées.

Informations pratiques pour les participants L’inscription à cette étape des Enduro Series inclut de nombreux services : forfaits remontées mécaniques pour les deux jours, chronométrage en temps réel, ravitaillements sur parcours, zone de lavage vélo avec produits fournis, et bien sûr le dispositif de secours adapté à ce type d’épreuve. Côté matériel, les organisateurs rappellent les équipements obligatoires : casque intégral, gants longs, genouillères, protection dorsale certifiée CE. Il est également conseillé de porter des coudières et de prévoir un gobelet personnel pour les ravitaillements, dans une démarche écoresponsable. Les participants mineurs doivent présenter une autorisation parentale, tandis que tous les non-licenciés devront fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du VTT en compétition, datant de moins d’un an.

Un événement dans l’esprit du développement durable L’organisation de cette étape s’inscrit dans une démarche respectueuse de l’environnement montagnard exceptionnel de Luchon. Les parcours sont tracés en concertation avec les gestionnaires locaux pour préserver les écosystèmes fragiles des Pyrénées. Les participants sont sensibilisés au respect de la faune et de la flore locales, particulièrement riches dans cette vallée qui abrite de nombreuses espèces endémiques. La période choisie, en septembre, correspond à une saison où l’impact sur la reproduction de la faune sauvage est minimal. Cette approche écoresponsable s’inscrit parfaitement dans l’ADN de Luchon, station pionnière du thermalisme durable et de l’écotourisme pyrénéen. Un modèle que la vallée entend promouvoir à travers l’accueil d’événements sportifs respectueux de son patrimoine naturel.

Rendez-vous en septembre pour une étape d’exception Le retour des Enduro Series dans les Pyrénées marque un moment fort de la saison 2025. Luchon offre le cadre idéal pour cette étape d’exception, alliant terrains techniques remarquables et art de vivre pyrénéen authentique. Que vous soyez participant ou simple spectateur, ce week-end des 13 et 14 septembre promet d’être mémorable. Entre performances sportives de haut niveau et découverte d’une vallée préservée, Luchon 2025 s’annonce comme l’une des étapes les plus marquantes de l’année. “L’endroit s’annonce magique, alors préparez-vous pour une étape d’exception !”

Pour plus d’informations sur l’événement : www.enduroseries.fr

