Événement | 5 décembre 2025 Luchon – Winter Pylot 2026 Un testival outdoor unique en France pour découvrir les nouveautés en parapente, ski et ski de randonnée

La première édition du Winter Pylot se tiendra du 11 au 14 février 2026 à Luchon et Luchon-Superbagnères. Organisé par le club NOuvl’air, la Soaring Academie et Soaring Shop, cet événement outdoor hivernal propose une formule originale : un testival totalement gratuit permettant aux pratiquants de découvrir et tester en conditions réelles les innovations des fabricants de matériel outdoor. Entre 15 et 20 exposants sont attendus à ce nouveau rendez-vous qui s’inscrit dans la continuité de la Route du Vol, qui en compte 26 éditions à son actif.

Un concept pensé pour les pratiquants Le Winter Pylot repose sur une idée simple : mettre à disposition des amateurs de sports de montagne hivernaux les dernières innovations 2026 des marques, directement en conditions réelles. L’accès gratuit sur quatre jours constitue un atout majeur pour une audience large, des débutants aux pratiquants confirmés. L’événement se décline en deux volets complémentaires qui fonctionnent en parallèle. Cette approche offre une expérience riche aux visiteurs, leur permettant de découvrir plusieurs disciplines dans le même laps de temps. Les organisateurs ont volontairement pensé cette structure pour accueillir différents profils et garantir une dynamique continue tout au long du week-end. Les avantages du testival Ce format présente un double bénéfice. Pour les marques, il offre la possibilité de présenter leurs nouveautés et de renforcer leur visibilité directement auprès de pratiquants réels. Pour les participants, il constitue une opportunité unique de tester les dernières innovations et d’échanger directement avec les fabricants dans un cadre convivial et sans contrainte commerciale apparente. Contrairement à une boutique en ligne ou un showroom traditionnel, les conditions réelles permettent d’évaluer précisément comment un équipement se comporte dans l’utilisation pour laquelle il a été conçu. Le parapente s’essaie en vol, le ski sur les pistes : c’est ce qui distingue ce testival des salons classiques.

Le testival parapente à Luchon Les informations essentielles Dates : mercredi 11 au samedi 14 février 2026 Lieu : Casino de Luchon – Salle de la Verrière Horaires : 17h00 à 21h00 chaque jour Le volet parapente réunit sous un même toit fabricants, importateurs et distributeurs autour de stands d’exposition. Cette centralisation crée une atmosphère d’échange où les questions techniques peuvent se résoudre directement auprès des experts des marques. Les marques présentes Neuf marques de premier plan ont confirmé leur participation : Advance, Gin, Skywalk, Ozone, Néo, Nova, Syride, Supair et Up. Cette présence rassemble l’essentiel de l’industrie du parapente européenne, couvrant une large gamme de matériel et d’approches techniques. Le déroulement Les participants pourront bénéficier de prêts de matériel pour des essais en vol, ce qui constitue l’élément central du testival. Il est plus facile de comprendre les caractéristiques d’une voile en la volant quelques minutes qu’en la manipulant sur un stand. Des conférences sont programmées pour approfondir les aspects techniques ou pratiques. Les échanges directs avec des pratiquants expérimentés enrichissent l’expérience. Chaque soir à 19h00, des projections de films sont proposées au Casino (salle Henri Pac) ou au Théâtre. Le samedi soir, un repas convivial rassemble l’ensemble des équipes présentes, créant un moment plus détente et social après trois jours d’activité.

Le testival ski et ski de randonnée à Superbagnères Localisation et horaires Dates : jeudi 12 au samedi 14 février 2026 Lieu : Superbagnères – Toit terrasse de la télécabine Horaires : 9h00 à 16h00 chaque jour Situé en altitude, ce volet du testival offre un avantage indéniable : les tests se déroulent directement sur le domaine skiable de Luchon-Superbagnères. Les pistes deviennent le terrain d’essai, éliminant la distance entre le stand et l’utilisation réelle. Les marques et innovations Quatre marques majeures du secteur devraient présenter leurs nouveautés : Dynafit, Zag, Mouvement et K2. Chacune de ces marques apporte des innovations particulières, qu’il s’agisse de légèreté, de polyvalence ou de performance. Les possibilités de test Les participants pourront essayer le matériel de ski sur les pistes du domaine ainsi que sur cinq itinéraires de ski de randonnée aménagés. Cette diversité permet de tester l’équipement dans différentes conditions : piste damée classique, hors-piste, montée ou descente. Une compétition amicale de ski de randonnée en montée sèche est programmée jeudi soir sur le secteur Techous. Cette épreuve reste bon enfant, privilégiant la participation au chronomètre serré. Elle donne l’occasion de voir les équipements en action et de rencontrer d’autres pratiquants.

Un événement inscrit dans une stratégie territoriale Le Winter Pylot s’inscrit dans une approche plus large de développement des activités outdoor hivernales, portée conjointement par NOuvl’air, la Soaring Academie, la ville de Luchon et la station de Luchon-Superbagnères. Cette collaboration entre acteurs locaux reflète une volonté commune de repositionner les Pyrénées comme une destination hivernale attractive. La concurrence entre destinations Les destinations de montagne font face à une concurrence croissante. Chacune doit proposer une offre distinctive pour attirer les pratiquants. Le Winter Pylot représente une tentative d’offrir quelque chose d’original : un lieu de rassemblement pour les passionnés de sports outdoor hivernaux, plutôt qu’une simple station avec des remontées mécaniques. L’héritage de la Route du Vol Avec 26 éditions à son actif, la Route du Vol a créé une dynamique et une communauté. Le Winter Pylot en prolonge la logique en créant un rendez-vous hivernal qui répond à une demande des pratiquants. Marc Boyer, directeur de Soaring, souligne que l’ambition du projet dépasse le simple événement : il s’agit d’incarner une passion pour les sports de montagne et de rassembler toute la communauté outdoor autour d’une dynamique nouvelle. En proposant un testival gratuit où chacun peut découvrir les dernières innovations en conditions réelles, les organisateurs créent un lieu de partage unique dans les Pyrénées. C’est cet aspect communautaire qui distingue le Winter Pylot d’une simple foire commerciale.

Informations pratiques Pour les exposants Les fabricants, importateurs et distributeurs souhaitant participer au Winter Pylot en tant qu’exposants peuvent obtenir des informations complémentaires en contactant directement l’organisation. Les modalités d’inscription, les formats de présence et les détails techniques sont disponibles auprès des responsables. Marc Pairet : marc@soaring.fr

Laetitia Pairet : laetitia@soaring.fr

Anne Pairet : anne.pyrenees31@gmail.com

À retenir Le Winter Pylot 2026 propose une opportunité unique pour les passionnés de parapente, ski et ski de randonnée de tester les dernières innovations dans l’environnement pour lequel elles ont été pensées. Du 11 au 14 février à Luchon et Luchon-Superbagnères, cet événement gratuit rassemble les plus grandes marques du secteur dans un cadre convivial et sans prétention commerciale affichée. Une belle occasion de préparer sa saison.

