Makita XGT Tour 2025

L’innovation Makita s’invite dans toute la France

En 2025, Makita lance une initiative ambitieuse qui promet de révolutionner la manière dont les professionnels et les passionnés découvrent l’outillage de pointe. Le XGT Tour 2025 constitue une tournée itinérante exceptionnelle qui sillonnera l’Hexagone pendant plusieurs mois, offrant aux utilisateurs une expérience immersive unique dans l’univers de l’outillage professionnel japonais.

Cette démarche novatrice de Makita témoigne de la volonté de la marque de se rapprocher de ses utilisateurs et de créer un lien direct entre l’innovation technologique et les besoins concrets des professionnels. À travers cette tournée, Makita réaffirme sa position de leader sur le marché de l’outillage électroportatif en proposant une approche commerciale résolument moderne et centrée sur l’expérience utilisateur.