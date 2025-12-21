“Manifeste pour un privilège qui résiste” Alban Dubois (Maire de Melles)

Written by Oslo• 18h56• Fil, Melles y Melo

Melles y Melo : une tribune libre pour la vie locale Melles750.fr lance aujourd’hui “Melles y Melo”, un espace d’expression libre ouvert aux habitants et habitantes de notre territoire pyrénéen. Cette tribune permet à chacun de partager son témoignage, ses réflexions ou son vécu sur les événements qui marquent la vie locale.

📋 Les règles de notre tribune Cette rubrique se veut un lieu de dialogue respectueux et constructif. Pour préserver cet esprit : 🚫 Aucun propos ciblant directement des personnes ne sera publié – les témoignages doivent porter sur les situations, jamais sur les individus 💔 Les contenus propageant des idées haineuses ou discriminatoires sont proscrits – notre magazine défend les valeurs de respect et de vivre-ensemble qui caractérisent nos communautés de montagne 🤝 Melles750 ne modère pas les commentaires – nous faisons confiance à la maturité de nos lecteurs pour maintenir des échanges respectueux 🔒 Les commentaires seront fermés dès qu’une personne ne respectera pas les autres – le respect mutuel est la condition sine qua non de ces échanges

Manifeste pour un privilège qui résiste

Il existe des privilèges que l’on ne trouve ni dans les salons, ni dans les discours, ni dans les promesses technocratiques. Des privilèges discrets, rugueux, enracinés. Des privilèges qui ont le goût de l’intelligence collective, celle que l’on a méthodiquement sacrifiée sur l’autel de la rentabilité et du rendement.

Il existe des privilèges que l’intelligence artificielle n’égalera jamais. Parce qu’aucune machine ne sait ce que signifie attendre une saison, respecter une bête, écouter une terre. Parce qu’aucun algorithme ne sait ce que coûte un échec, ni ce que vaut un succès quand il est partagé.

Il existe des privilèges transmis de paysans en paysans depuis des siècles, malgré les empires, malgré les États, malgré les politiques agricoles hors-sol. Des privilèges que ni la noblesse ni les gouvernements n’ont jamais réussi à confisquer, et qu’ils tentent pourtant d’étouffer aujourd’hui sous des formulaires, des normes environnementales électoralistes et des subventions dévoyées.

Car pendant que certains produisent du vivant, d’autres élèvent des euros européens à quatre pattes. Des “PACistes” professionnels, champions de l’hectare vide et du chèque plein, invisibles quand la terre souffre, absents quand les paysans tombent, mais toujours présents quand il s’agit de capter l’argent public. Ne les cherchez pas sur les ronds-points…

Face à cela, il existe encore des privilèges qui résistent. Des privilèges couronnés par la sapidité de l’or des saveurs si justes, si puissantes, qu’elles imposent le silence et le respect, au point qu’il faudrait presque s’agenouiller devant l’absolu de ce merveilleux.

J’ai ce privilège de pouvoir consommer l’exquis sans obscénité financière. Le privilège de fermer les yeux et de réveiller mes papilles avec un fromage de chèvre crémeux, né du croisement d’un lait de chèvre et d’un flacon de gin distillé à Melles. Un fromage que l’on mange presque avec les doigts, par défi aux usages aseptisés, pour en garder le parfum sur la peau, comme on garde la trace d’un combat juste.

Ce privilège est né ici, sur cette terre du Comminges, où il devient vital de resserrer les rangs autour de celles et ceux qui produisent encore du sens, dans une agriculture raisonnée, respectueuse du vivant, du paysage et des hommes, loin des “Eurofermes”, loin des bilans comptables déshumanisés.

Ces mots sont offerts à un fromage de chèvre au gin de Melles, à un morceau de pain “Authentique” de la Maison Honoré à Valentine, et à toutes celles et ceux qui refusent de manger sans savoir, de consommer sans conscience, de se taire pendant que l’on détruit.

Ce privilège, vous le trouverez au fond de l’une des dernières vallées naturelles des Pyrénées, au bout du Comminges, à la porte de l’Espagne, à la ferme d’Artimédan, à Melles.

Un privilège qui ne se subventionne pas. Qui ne se standardise pas. Qui se défend, bouchée après bouchée.

Mais qu’on ne s’y trompe pas : ce fromage n’est pas un produit, c’est une position…

Le choisir, c’est refuser l’agriculture administrée, l’alimentation standardisée, et la confiscation du vivant par ceux qui n’ont jamais mis les mains dans la terre. Le défendre, c’est rappeler que la souveraineté alimentaire ne se décrète pas dans les ministères et ne se négocie pas dans les couloirs de Bruxelles, elle se construit à hauteur d’Homme, de bête et de paysage.

Manger ce fromage, c’est voter avec ses papilles contre l’effacement des paysans, contre l’industrialisation du goût, contre les impostures subventionnées.

Ici, au bout du Comminges, la résistance n’a ni drapeau ni slogan. Elle a un goût…

Alban Dubois

Maire de Melles

✉️ Vous aussi, participez à Melles y Melo ! Maintenant si vous aussi vous souhaitez partager une information sur Melles750, envoyez votre texte avec une photo à laredac@melles750.fr Et toujours le principe, un débat d’idée, des témoignages, des avis, mais jamais d’atteinte aux personnes.

Visited 1 times, 1 visit(s) today