MaPrimeRenov’ pour les travaux isolés cet été 2025

📢 L’essentiel en un coup d’œil : Après avoir annoncé une suspension totale de MaPrimeRénov’ pour l’été 2025, le gouvernement fait marche arrière et maintient finalement le dispositif pour les travaux isolés (mono-gestes). Les rénovations d’ampleur restent suspendues jusqu’au 15 septembre 2025.

La Fédération française du bâtiment (FFB) avait menacé d’organiser des manifestations avec « camionnettes, engins de chantier, camions, qui sont plus gros que des tracteurs » dès le 2 juillet. Une pression qui a porté ses fruits, Olivier Salleron, président de la FFB, saluant « une belle et grande victoire ».

🎯 Quels travaux restent éligibles cet été ?

✅ Les travaux isolés maintenus (mono-gestes)

Les propriétaires pourront continuer à bénéficier de MaPrimeRénov’ pour les interventions ponctuelles suivantes :

Chauffage et eau chaude sanitaire : Installation d’une pompe à chaleur air/eau ou géothermique Pose d’un poêle à granulés ou d’un insert Remplacement d’une chaudière au fioul, gaz ou charbon Installation d’un chauffe-eau thermodynamique

Isolation thermique : Isolation des murs par l’intérieur ou l’extérieur Isolation des combles perdus ou aménagés Isolation des planchers bas

Menuiseries : Remplacement de fenêtres simple vitrage Installation de volets roulants isolants

Ventilation : Installation d’une VMC double flux (obligatoirement combinée à un geste d’isolation)



💡 Conseil bricolage : Avant d’entreprendre vos travaux d’isolation, pensez à réaliser un petit test d’étanchéité maison. Allumez un bâton d’encens près des fenêtres et portes : si la fumée dévie, c’est qu’il y a des infiltrations d’air à traiter en priorité !

❌ Les rénovations d’ampleur suspendues

En revanche, les rénovations dites « globales » (cumul de plusieurs gestes de travaux pour un gain énergétique important) restent suspendues jusqu’au 15 septembre 2025. Ces projets plus ambitieux, qui visent un gain d’au moins deux classes énergétiques, nécessitent généralement un accompagnement spécialisé et représentent des montants bien plus importants.