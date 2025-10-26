Written by Oslo• 9h42• Course à pied, Fil, Running, Sport

Marseille-Cassis 2025 La 46e édition du mythique semi-marathon provençal Dimanche 26 octobre 2025 — 20 000 coureurs — 20 kilomètres d’exception

Un rendez-vous incontournable de l’automne Le semi-marathon Marseille-Cassis revient pour sa 46e édition ce dimanche 26 octobre 2025, confirmant son statut de course mythique du calendrier français de l’athlétisme. Depuis sa création en 1979, cette épreuve emblématique a réuni une communauté grandissante de coureurs : de 700 participants à la première édition, elle accueille désormais plus de 20 000 participants venus de 64 nationalités différentes. Ce n’est pas un hasard si Marseille-Cassis figure en tête de liste des courses que tout coureur se promet de faire au moins une fois dans sa vie. Au-delà de la compétition, c’est une véritable aventure humaine qui se dessine chaque année sur les routes de Provence, où passion sportive et paysages exceptionnels se conjuguent pour offrir une expérience inoubliable.

Le parcours de Marseille-Cassis reste l’une des principales attractions de cette course. Les 20 kilomètres proposés révèlent la diversité des paysages provençaux en une seule matinée. Au départ du stade Orange Vélodrome de Marseille, à 9 heures précises, les coureurs se lancent en direction de l’Obélisque de Mazargues avant de bifurquer vers le campus universitaire de Luminy, situé au 5e kilomètre. La redoutable montée vers la Gineste C’est à partir du kilomètre 5 que le parcours révèle sa véritable nature de test physique et mental. La montée vers le col de la Gineste constitue le cœur de cette épreuve, où les coureurs doivent affronter une ascension de 5 kilomètres qui les mènera à 327 mètres d’altitude. Cette section, qui concentre l’essentiel du dénivelé positif, sépare les coureurs en quête de performance de ceux qui recherchent simplement l’expérience de franchir ce sommet iconique. Les 10 kilomètres suivants offrent une revanche : une longue et régulière descente qui traverse Carpiagne avant de s’orienter vers la gare SNCF de Cassis. Cette phase de descente, si elle soulage les jambes des coureurs, n’en demeure pas moins technique, exigeant concentration et gestion émotionnelle lorsque la fatigue s’accumule. Traversée du Parc national des Calanques L’un des points forts du parcours réside dans la traversée des 12 kilomètres à travers le Parc national des Calanques. Cette section géographiquement protégée offre aux participants une immersion dans une nature préservée, un paysage calcaire typiquement méditerranéen où falaises, pinèdes et vues maritimes se succèdent. La proximité du Parc national transforme cette course en bien plus qu’une simple compétition : elle devient une randonnée sportive où la beauté du décor rivalise avec l’effort physique. L’arrivée se situe avenue des Albizzi à Cassis, au cœur des vignobles provençaux. Contrairement aux années passées où l’arrivée se faisait directement en bord de Méditerranée au port de Cassis, ce changement de localisation n’enlève rien au prestige et à l’émotion du franchissement de la ligne d’arrivée.

Météo : des conditions automnales à respecter La météo jouera un rôle important dans cette 46e édition. Selon les prévisions de Paul Marquis, expert météorologue, les conditions ne seront pas idylliques, mais ne présenteront pas non plus de caractère catastrophique. Le ciel sera voilé au départ du Vélodrome, mais le mistral devrait progressivement laisser place à un grand soleil en fin de matinée, créant des conditions de visibilité exceptionnelles à l’arrivée vers Cassis. Les températures constitueront cependant le véritable enjeu de cette journée. Fraîches à 9 heures, oscillant entre 11 et 12 degrés Celsius, elles ne devraient pas dépasser 15 à 16 degrés Celsius à l’arrivée prévue vers 11 heures. Ces valeurs restent environ 4 degrés en dessous des normales saisonnières, ce qui imposera aux coureurs une gestion thermique adaptée dès les premiers kilomètres. Le mistral, ce vent caractéristique de la Provence, sera présent mais ne devrait pas atteindre les intensités exceptionnelles connues lors d’éditions précédentes, notamment 2012 où les rafales avaient atteint 110 km/h. Les coureurs devront néanmoins s’attendre à des conditions changeantes selon leur orientation sur le parcours : vent de dos sur certains tronçons, vent de face sur d’autres.

Un plateau d’athlètes de haut niveau Chez les hommes : la quête du sub-hour Le plateau masculin s’annonce particulièrement ambitieux. Laurent Manneveau, organisateur de l’épreuve, a construit un casting taillé pour la performance dans l’espoir de voir enfin un coureur franchir le cap symbolique de l’heure. Depuis 2017, aucun athlète n’a réussi cet exploit sur Marseille-Cassis, et le record de l’épreuve reste détenu par le Kényan Edwin Kipyego depuis 2015 avec un chrono de 57’18. Parmi les favoris, le Rwandais Félicien Muhitira, prince de Marseille-Cassis en 2024 avec un temps de 1h01’32, revient pour inscrire une deuxième victoire à son palmarès. À ses côtés, des athlètes de renommée mondiale seront en lice : les Espagnols Ilias Fifa (ancien champion d’Europe du 5000 m, chronométré à 27’41 sur 10 km en 2025) et Chakib Lachgar (1h01’45 en semi-marathon), les Marocains Mohamed El Talhaoui et Abdelilah El Maimouni, ainsi que le Kényan Patrick Keter. L’une des particularités de cette édition sera la participation de Jimmy Gressier, champion du monde du 10 000 mètres aux récents Championnats du monde de Tokyo. Le double médaillé (or sur 10 000 m, bronze sur 5 000 m) descendra sur Marseille pour participer à la course aux côtés des 20 000 coureurs, offrant à plusieurs centaines de participants l’expérience surréaliste de doubler ou de croiser une véritable star mondiale de l’athlétisme en pleine course. Chez les femmes : le duel Calvin-Trapp Côté féminin, les enjeux s’annoncent tout aussi captivants. Clémence Calvin, tenante du titre depuis 2024 avec un chrono de 1h13’32, affrontera la révélation Manon Trapp, 23 ans et seule coureur française engagée au marathon des Mondiaux de Tokyo 2025. Cette confrontation entre l’expérience et la jeunesse dynamique s’avère l’un des résumés possibles de cette course. Aux côtés de ces deux athlètes françaises de haut niveau se positionneront des internationales redoutables. Élise Poncet, spécialiste reconnue des courses de montagne, défendra les couleurs tricolores face aux deux Éthiopiennes Aberash Shilima (quatrième en 2022) et Zewditu Aderaw (vice-championne des Jeux africains sur semi-marathon), toutes deux ciblant un chrono autour de 1h07’30. Le record féminin de l’épreuve, détenu depuis 2017 par la Kényane Edith Chelimo en 1h05’58, reste un objectif ambitieux mais théoriquement à portée pour ce niveau de concurrence. Cette édition pourrait ainsi marquer un tournant dans l’histoire féminine de Marseille-Cassis.

Au-delà de la compétition : un engagement solidaire Marseille-Cassis n’est pas qu’une course sportive : c’est aussi un formidable vecteur de solidarité. Pour cette 46e édition, l’événement soutient On’Tchao, une association d’aide aux patients atteints de mucoviscidose et à leurs familles. Étroitement liée à l’association Grégory Lemarchal, On’Tchao agit localement sur le territoire provençal en proposant des moments de détente, du loisir partagé et des occasions de s’évader face à la maladie. Deux membres de l’association, Sarah (50 ans) et Nicolas (20 ans), prendront eux-mêmes le départ de cette édition 2025, vivant pour la première fois l’expérience Marseille-Cassis. Un chèque de 15 000 euros sera remis à On’Tchao à l’issue de la course, résultat des dons collectés auprès des coureurs et des 10 euros reversés par dossard vendu aux tarifs spéciaux des 1 000 dernières places. Cette dimension solidaire s’inscrit dans une tradition que Marseille-Cassis cultive depuis ses origines : celle d’une course populaire où l’engagement sociétal prime sur la seule performance chronométrique. C’est l’une des raisons pour laquelle cette épreuve demeure si attachante et si chère aux coureurs francophones.

Informations pratiques 📋 Inscriptions et organisation Date : Dimanche 26 octobre 2025

Heure de départ : 9 heures précises

Lieu de départ : Boulevard Michelet, stade Orange Vélodrome (Marseille)

Distance : 20 kilomètres

Nombre attendu de participants : 20 000 Nouveauté 2025 : le certificat médical n’est plus accepté. Les coureurs devront présenter une attestation PPS (Parcours Prévention Santé) datant de moins de trois mois, ou une licence FFA en cours de validité. 🎫 Retrait des dossards Le retrait des dossards aura lieu au Marseille-Cassis Expo (Parc Chanot) les 24 et 25 octobre, de 11 heures à 19h30. Un bracelet officiel d’identification sera remis à la retraite du dossard et devra être porté le jour de la course pour des raisons de sécurité liées à la lutte contre la fraude. 🚌 Transports et accessibilité Un important dispositif de transports en commun sera mis en place pour faciliter l’accès à l’événement. Des navettes spéciales ainsi qu’un renforcement du service TER depuis Marseille, Aubagne et Cassis permettront des déplacements simples et éco-responsables. Cette volonté de privilégier les transports collectifs s’inscrit dans la démarche globale d’événement responsable portée par les organisateurs. 🤝 Organisation et sécurité Plus de 800 bénévoles seront mobilisés pour encadrer et sécuriser l’épreuve. Trois points de ravitaillement seront situés aux 5e, 10e et 15e kilomètres. Cette organisation millimétrée reflète l’expérience accumulée depuis la création de Marseille-Cassis en 1979 et l’engagement de la SCO Sainte-Marguerite dans la qualité de cette manifestation.

Résultats de la 46e édition 🏆 Classement général (top 10) Position Coureur Temps Pays 1 Ilias Fifa 1h 01′ 09″ Espagne 2 Mohamed El Tahlaou 1h 01′ 14″ Maroc 3 Mykola Mevshauk 1h 01′ 37″ Ukraine 4 Chakib Lachgar 1h 02′ 12″ Espagne 5 Igor Bougnet 1h 02′ 12″ France 6 Félicien Muhitira 1h 02′ 23″ Rwanda 7 Martin Perrin 1h 02′ 47″ France 8 Maxime Bargetto 1h 02′ 58″ France 9 Abdelilah Elmaimouni 1h 03′ 36″ Maroc 10 Damien Le Mesnager 1h 03′ 55″ France 👨‍🦱 Classement hommes (top 10) Position Coureur Temps Pays 1 Ilias Fifa 1h 01′ 09″ Espagne 2 Mohamed El Tahlaou 1h 01′ 14″ Maroc 3 Mykola Mevshauk 1h 01′ 37″ Ukraine 4 Chakib Lachgar 1h 02′ 12″ Espagne 5 Igor Bougnet 1h 02′ 12″ France 6 Félicien Muhitira 1h 02′ 23″ Rwanda 7 Martin Perrin 1h 02′ 47″ France 8 Maxime Bargetto 1h 02′ 58″ France 9 Abdelilah Elmaimouni 1h 03′ 36″ Maroc 10 Damien Le Mesnager 1h 03′ 55″ France 👩‍🦱 Classement femmes (top 10) Position Coureur Temps Pays 1 Daisy Jepkemei 1h 06′ 50″ Kazakhstan 2 Mélody Julien 1h 07′ 17″ France 3 Manon Trapp 1h 10′ 00″ France 4 Ophélie Serra Boxberger 1h 10′ 27″ France 5 Manon Coste 1h 10′ 32″ France 6 Clémence Calvin 1h 10′ 35″ France 7 Athlète Alsace Nord Athlétisme 1h 12′ 33″ France 8 Augustine Émeraux-Lombard 1h 13′ 05″ France 9 Maryna Nemchenko 1h 14′ 07″ Ukraine 10 Lorea Irigaray 1h 15′ 06″ France

Une belle course vous attend La 46e édition de Marseille-Cassis s’inscrit dans la continuité d’une belle histoire que le club SCO Sainte-Marguerite perpétue depuis plus de quarante ans. Entre ferveur populaire, stars de l’athlétisme et virage éco-responsable, cette course mythique séduit un public toujours aussi engagé et passionné. Qu’on soit coureur compétiteur en quête de performance chronométrique, participant en recherche d’une belle expérience sportive, ou simple spectateur venu encourager les athlètes sur les bords du parcours, Marseille-Cassis offre à chacun une aventure inoubliable. C’est cette alchimie unique entre sport d’élite, paysages d’exception et ambiance populaire chaleureuse qui fait de cette course bien plus qu’une simple compétition. Marseille-Cassis 2025 : la Provence dans tous ses états, 20 kilomètres de pure passion athlétique.

Publié : 26 octobre 2025 | Thème : Athlétisme, événements sportifs, Provence

