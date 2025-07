Mêlée numérique 2025 du 22 au 27 septembre

événement phare La Mêlée numérique fête ses 25 ans d’existence en 2025 avec une édition exceptionnelle dédiée aux “révolutions artificielles”. Ce festival emblématique du numérique et de l’innovation d’Occitanie s’impose comme le rendez-vous incontournable des professionnels du secteur, rassemblant entrepreneurs, experts, chercheurs et décideurs autour des enjeux majeurs de notre époque numérique.

L’intelligence artificielle au cœur des débats

L’édition 2025 de la Mêlée numérique place l’intelligence artificielle au centre de toutes les réflexions. Sous le thème fédérateur des “révolutions artificielles”, l’événement explore comment l’IA redéfinit nos métiers, nos décisions, nos rapports humains et notre quotidien. Cette approche transversale permet d’aborder non seulement les aspects technologiques, mais aussi les transitions, bouleversements et ruptures que génère cette révolution numérique.

“L’intelligence artificielle n’est plus un futur lointain. Elle est partout. Elle redéfinit nos métiers, nos décisions, nos rapports humains, notre quotidien.”

L’IA ne transforme pas seulement nos outils : elle redessine nos modèles économiques, interroge nos souverainetés, bouscule les équilibres géopolitiques, modifie nos pratiques professionnelles et bouleverse notre rapport à l’information. Face à cette révolution, la Mêlée numérique 2025 se veut un espace de réflexion, d’exploration et de dialogue autour de questions essentielles : quel avenir voulons-nous construire avec l’ia ? À quelles conditions cette révolution peut-elle être au service de l’écosystème économique, de l’humain et des territoires ?