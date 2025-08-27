Mêlée Numérique 2025
Programme complet – Festival du numérique et de l’innovation en Occitanie
🚀 L’événement phare du numérique en Occitanie fête ses 25 ans
Du 22 au 27 septembre 2025, Toulouse se transforme en capitale européenne de l’innovation numérique à l’occasion de la 25e édition de la Mêlée Numérique. Cet événement incontournable rassemblera près de 9 000 visiteurs au Quai des Savoirs, mais aussi en ligne, pour explorer les révolutions artificielles qui transforment notre société.
Organisé par l’association La Mêlée avec le soutien de plus de 200 partenaires, le festival bénéficie cette année du parrainage de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. L’accès reste entièrement gratuit sur inscription obligatoire.
🎯 Thématique 2025 : « Révolutions artificielles »
L’intelligence artificielle ne transforme pas seulement nos outils : elle redessine nos modèles économiques, interroge nos souverainetés, bouscule les équilibres géopolitiques, modifie nos pratiques professionnelles, bouleverse notre rapport à l’information.
Face à cette révolution, La Mêlée Numérique 2025 se veut un espace de réflexion, d’exploration et de dialogue : Quel avenir voulons-nous construire avec l’IA ? À quelles conditions cette révolution peut-elle être au service de l’écosystème économique, de l’humain et des territoires ?
🔍 Les axes prioritaires
- Intelligence artificielle générative et démocratisation
- Souveraineté numérique européenne
- Cybersécurité et protection des données
- Inclusion numérique et accessibilité
- Transformation écologique du secteur
📅 Programme détaillé par journée
🌟 Lundi 22 septembre – Ouverture et territoires
- Inauguration officielle en présence des personnalités
- Territoires connectés : comment le numérique transforme les collectivités
- TransfoNum : accompagner la transformation numérique des entreprises
- E-commerce : nouvelles tendances et défis 2025
- Soirée privée partenaires (sur invitation)
🔒 Mardi 23 septembre – Sécurité et responsabilité
- Numérique en Commun[s] : solutions collaboratives pour les territoires
- Numérique responsable : réduire l’empreinte environnementale
- Sécurité numérique : protéger les entreprises et les citoyens
- Smart Building : l’intelligence artificielle dans le bâtiment
🚀 Mercredi 24 septembre – Entrepreneuriat et innovation
- Business Startup Day : rencontres entrepreneurs-investisseurs
- Entrepreneuriat étudiant : accompagner la nouvelle génération
- Food & Wine Tech : la technologie au service de la gastronomie
- E-tourisme : transformer l’expérience voyageur
- Data Day : exploiter la puissance des données
- Soirée startups : networking et pitchs
🏆 Jeudi 25 septembre – Innovation industrielle et reconnaissance
- Forum DI (Directeurs Informatiques) : enjeux stratégiques
- Industrie du futur : robotique, IA et automatisation
- VR JAM : réalité virtuelle et expériences immersives
- Sport connecté & e-sport : technologies du divertissement
- Trophées Femina Numérica & Homo Numéricus : récompenser l’excellence
- Soirée 3e mi-temps – Anniversaire 25 ans : célébration exceptionnelle
💼 Vendredi 26 septembre – Métiers et inclusion
- Santé numérique : révolutionner les soins et la recherche
- Journée du freelance : indépendance et nouvelles formes de travail
- Mêlée Tech : deep-dive technique pour les développeurs
- Jobs’TIC Tour : forum de recrutement IT
- Numérique pour elles : promouvoir la mixité dans la tech
- Hackathon IA for Impact – Lancement : défis à impact positif
- Soirée de clôture
🏁 Samedi 27 septembre – Clôture créative
- Hackathon IA for Impact – Finale : présentation des projets
- Remise des prix : récompenser l’innovation à impact
- Bilan et perspectives : préparer l’avenir du numérique
⭐ Speakers d’exception et têtes d’affiche
🏛️ Personnalités politiques et institutionnelles
- Clara Chappaz – Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique (marraine de l’événement)
- Représentants des collectivités – Région Occitanie, Toulouse Métropole
🧠 Experts et visionnaires de la tech
- Luc Julia – Directeur scientifique de Renault, co-créateur de Siri
- Laurent Alexandre – Fondateur de Doctissimo, spécialiste des NBIC
- Gilles Babinet – Co-président du Conseil national du numérique
- Véronique Torner – Présidente de Numeum, directrice générale d’Alter Way
- Henri d’Agrain – Délégué général du Cigref
La programmation rassemble 500 speakers venus de toute la France et de l’international, garantissant une diversité de perspectives et d’expertises exceptionnelle.
🎨 Formats innovants et expériences immersives
☕ Café IA – Nouveau format
Initiative nationale portée par France Num pour démocratiser l’intelligence artificielle auprès des TPE-PME et du grand public. Un format pédagogique et accessible pour comprendre les enjeux de l’IA.
🥊 Concours de pitchs cybersécurité
Un concours de pitchs qui récompense les projets innovants en matière de cybersécurité, mettant en lumière les solutions d’avenir pour protéger nos systèmes numériques.
🔧 Ateliers Google
Ateliers numériques Google pendant La Mêlée Numérique, avec le van Google présent lundi et mardi toute la journée pour des démonstrations et échanges.
🏆 Hackathon IA for Impact
Réunissant étudiants, développeurs et professionnels autour de défis réels à impact positif, cet événement de clôture valorise l’innovation responsable.
🌍 22 thématiques pour couvrir tous les enjeux
IA générative, prompting, éthique
Protection, TPE-PME, résilience
Impact environnemental, éco-conception
Indépendance technologique européenne
Robotique, automatisation, IoT
Télémédecine, données de santé
Smart cities, services publics
Accessibilité, fracture numérique
Plus de 200 conférences, ateliers et temps forts répartis en 22 grandes thématiques
🎯 Informations pratiques et engagement écologique
📍 Lieu et accès
- Lieu principal : Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, 31400 Toulouse
- Horaires : 9h à 18h tous les jours, soirées selon programmation
- Accès : Accessible aux personnes en situation de handicap
- Format hybride : présentiel + streaming en ligne
🎫 Inscription et participation
- Tarif : 100% gratuit sur inscription obligatoire
- Application officielle : Programme personnalisé, notifications, networking
- Diffusion live : accès YouTube pour les sessions principales
- Networking : prise de rendez-vous professionnels
🌱 Engagement écoresponsable
La Mêlée Numérique 2025 s’engage dans une démarche environnementale exemplaire :
- Réduction maximale des déchets papier avec applications numériques
- Approche zéro plastique avec gobelets réutilisables et bouteilles consignées
- Système de tri sélectif et de compostage
- Sélection de prestataires écoresponsables privilégiant les circuits courts
- Partenariat avec Leasétic pour des ordinateurs reconditionnés à prix accessibles
🔮 Un quart de siècle d’innovation au service des territoires
Depuis 25 ans, l’association La Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses nombreux utilisateurs et experts du numérique sur l’ensemble de la région Occitanie. L’association fédère aujourd’hui un réseau de plus de 550 adhérents et 20 000 professionnels.
🎯 Mission et objectifs
- Participer au rayonnement de la région Occitanie en matière de transformation numérique et d’innovation
- Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par le biais d’événements et accélérer la mise sur le marché
- Découvrir et développer les talents : futurs experts du numérique
- Participer à l’inclusion numérique sur les territoires
Un événement porté par l’association La Mêlée, ancré en Occitanie, ouvert sur le monde. Une vitrine de l’excellence technologique française et un tremplin vers l’avenir numérique européen.