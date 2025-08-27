mêlée numérique 2025 programme complet

Programme complet – Festival du numérique et de l’innovation en Occitanie

🚀 L’événement phare du numérique en Occitanie fête ses 25 ans Du 22 au 27 septembre 2025, Toulouse se transforme en capitale européenne de l’innovation numérique à l’occasion de la 25e édition de la Mêlée Numérique. Cet événement incontournable rassemblera près de 9 000 visiteurs au Quai des Savoirs, mais aussi en ligne, pour explorer les révolutions artificielles qui transforment notre société. Organisé par l’association La Mêlée avec le soutien de plus de 200 partenaires, le festival bénéficie cette année du parrainage de Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique. L’accès reste entièrement gratuit sur inscription obligatoire.

🎯 Thématique 2025 : « Révolutions artificielles » L’intelligence artificielle ne transforme pas seulement nos outils : elle redessine nos modèles économiques, interroge nos souverainetés, bouscule les équilibres géopolitiques, modifie nos pratiques professionnelles, bouleverse notre rapport à l’information. Face à cette révolution, La Mêlée Numérique 2025 se veut un espace de réflexion, d’exploration et de dialogue : Quel avenir voulons-nous construire avec l’IA ? À quelles conditions cette révolution peut-elle être au service de l’écosystème économique, de l’humain et des territoires ? 🔍 Les axes prioritaires Intelligence artificielle générative et démocratisation

Souveraineté numérique européenne

Cybersécurité et protection des données

Inclusion numérique et accessibilité

Transformation écologique du secteur

📅 Programme détaillé par journée 🌟 Lundi 22 septembre – Ouverture et territoires Inauguration officielle en présence des personnalités

en présence des personnalités Territoires connectés : comment le numérique transforme les collectivités

: comment le numérique transforme les collectivités TransfoNum : accompagner la transformation numérique des entreprises

: accompagner la transformation numérique des entreprises E-commerce : nouvelles tendances et défis 2025

: nouvelles tendances et défis 2025 Soirée privée partenaires (sur invitation) 🔒 Mardi 23 septembre – Sécurité et responsabilité Numérique en Commun[s] : solutions collaboratives pour les territoires

: solutions collaboratives pour les territoires Numérique responsable : réduire l’empreinte environnementale

: réduire l’empreinte environnementale Sécurité numérique : protéger les entreprises et les citoyens

: protéger les entreprises et les citoyens Smart Building : l’intelligence artificielle dans le bâtiment 🚀 Mercredi 24 septembre – Entrepreneuriat et innovation Business Startup Day : rencontres entrepreneurs-investisseurs

: rencontres entrepreneurs-investisseurs Entrepreneuriat étudiant : accompagner la nouvelle génération

: accompagner la nouvelle génération Food & Wine Tech : la technologie au service de la gastronomie

: la technologie au service de la gastronomie E-tourisme : transformer l’expérience voyageur

: transformer l’expérience voyageur Data Day : exploiter la puissance des données

: exploiter la puissance des données Soirée startups : networking et pitchs 🏆 Jeudi 25 septembre – Innovation industrielle et reconnaissance Forum DI (Directeurs Informatiques) : enjeux stratégiques

(Directeurs Informatiques) : enjeux stratégiques Industrie du futur : robotique, IA et automatisation

: robotique, IA et automatisation VR JAM : réalité virtuelle et expériences immersives

: réalité virtuelle et expériences immersives Sport connecté & e-sport : technologies du divertissement

: technologies du divertissement Trophées Femina Numérica & Homo Numéricus : récompenser l’excellence

: récompenser l’excellence Soirée 3e mi-temps – Anniversaire 25 ans : célébration exceptionnelle 💼 Vendredi 26 septembre – Métiers et inclusion Santé numérique : révolutionner les soins et la recherche

: révolutionner les soins et la recherche Journée du freelance : indépendance et nouvelles formes de travail

: indépendance et nouvelles formes de travail Mêlée Tech : deep-dive technique pour les développeurs

: deep-dive technique pour les développeurs Jobs’TIC Tour : forum de recrutement IT

: forum de recrutement IT Numérique pour elles : promouvoir la mixité dans la tech

: promouvoir la mixité dans la tech Hackathon IA for Impact – Lancement : défis à impact positif

– Lancement : défis à impact positif Soirée de clôture 🏁 Samedi 27 septembre – Clôture créative Hackathon IA for Impact – Finale : présentation des projets

– Finale : présentation des projets Remise des prix : récompenser l’innovation à impact

: récompenser l’innovation à impact Bilan et perspectives : préparer l’avenir du numérique

⭐ Speakers d’exception et têtes d’affiche 🏛️ Personnalités politiques et institutionnelles Clara Chappaz – Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique (marraine de l’événement)

– Ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique (marraine de l’événement) Représentants des collectivités – Région Occitanie, Toulouse Métropole 🧠 Experts et visionnaires de la tech Luc Julia – Directeur scientifique de Renault, co-créateur de Siri

– Directeur scientifique de Renault, co-créateur de Siri Laurent Alexandre – Fondateur de Doctissimo, spécialiste des NBIC

– Fondateur de Doctissimo, spécialiste des NBIC Gilles Babinet – Co-président du Conseil national du numérique

– Co-président du Conseil national du numérique Véronique Torner – Présidente de Numeum, directrice générale d’Alter Way

– Présidente de Numeum, directrice générale d’Alter Way Henri d’Agrain – Délégué général du Cigref La programmation rassemble 500 speakers venus de toute la France et de l’international, garantissant une diversité de perspectives et d’expertises exceptionnelle.

🎨 Formats innovants et expériences immersives ☕ Café IA – Nouveau format Initiative nationale portée par France Num pour démocratiser l’intelligence artificielle auprès des TPE-PME et du grand public. Un format pédagogique et accessible pour comprendre les enjeux de l’IA. 🥊 Concours de pitchs cybersécurité Un concours de pitchs qui récompense les projets innovants en matière de cybersécurité, mettant en lumière les solutions d’avenir pour protéger nos systèmes numériques. 🔧 Ateliers Google Ateliers numériques Google pendant La Mêlée Numérique, avec le van Google présent lundi et mardi toute la journée pour des démonstrations et échanges. 🏆 Hackathon IA for Impact Réunissant étudiants, développeurs et professionnels autour de défis réels à impact positif, cet événement de clôture valorise l’innovation responsable.

🌍 22 thématiques pour couvrir tous les enjeux Intelligence Artificielle

IA générative, prompting, éthique Cybersécurité

Protection, TPE-PME, résilience Numérique responsable

Impact environnemental, éco-conception Souveraineté numérique

Indépendance technologique européenne Industrie du futur

Robotique, automatisation, IoT E-santé

Télémédecine, données de santé Territoires connectés

Smart cities, services publics Inclusion numérique

Accessibilité, fracture numérique Plus de 200 conférences, ateliers et temps forts répartis en 22 grandes thématiques

🎯 Informations pratiques et engagement écologique 📍 Lieu et accès Lieu principal : Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, 31400 Toulouse

Quai des Savoirs, 39 allées Jules Guesde, 31400 Toulouse Horaires : 9h à 18h tous les jours, soirées selon programmation

9h à 18h tous les jours, soirées selon programmation Accès : Accessible aux personnes en situation de handicap

Accessible aux personnes en situation de handicap Format hybride : présentiel + streaming en ligne 🎫 Inscription et participation Tarif : 100% gratuit sur inscription obligatoire

100% gratuit sur inscription obligatoire Application officielle : Programme personnalisé, notifications, networking

Programme personnalisé, notifications, networking Diffusion live : accès YouTube pour les sessions principales

accès YouTube pour les sessions principales Networking : prise de rendez-vous professionnels 🌱 Engagement écoresponsable La Mêlée Numérique 2025 s’engage dans une démarche environnementale exemplaire : Réduction maximale des déchets papier avec applications numériques

Approche zéro plastique avec gobelets réutilisables et bouteilles consignées

Système de tri sélectif et de compostage

Sélection de prestataires écoresponsables privilégiant les circuits courts

Partenariat avec Leasétic pour des ordinateurs reconditionnés à prix accessibles

🔮 Un quart de siècle d’innovation au service des territoires Depuis 25 ans, l’association La Mêlée anime le secteur du numérique et rassemble ses nombreux utilisateurs et experts du numérique sur l’ensemble de la région Occitanie. L’association fédère aujourd’hui un réseau de plus de 550 adhérents et 20 000 professionnels. 🎯 Mission et objectifs Participer au rayonnement de la région Occitanie en matière de transformation numérique et d’innovation

Soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat par le biais d’événements et accélérer la mise sur le marché

Découvrir et développer les talents : futurs experts du numérique

Participer à l’inclusion numérique sur les territoires Un événement porté par l’association La Mêlée, ancré en Occitanie, ouvert sur le monde. Une vitrine de l’excellence technologique française et un tremplin vers l’avenir numérique européen.