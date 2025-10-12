Mondiaux de gravel 2025 Les 11 et 12 octobre, le Limbourg néerlandais accueillait la quatrième édition des championnats du monde de gravel. Un rendez-vous désormais incontournable pour cette pratique cycliste qui mélange route, chemins forestiers et pistes agricoles.

Le Limbourg, nouveau théâtre des mondiaux Initialement prévus à Nice, les championnats du monde de gravel 2025 ont finalement pris leurs quartiers dans le sud des Pays-Bas, dans la région vallonnée du Limbourg. Un changement de dernière minute qui n’a en rien entaché l’enthousiasme des participants et du public. Les municipalités de Maastricht, Beek et Beekdaelen ont uni leurs forces pour accueillir cet événement organisé par Golazo, société spécialisée dans les compétitions cyclistes internationales. Le parcours proposé illustre parfaitement ce qu’est le gravel : un mélange exigeant de surfaces variées. Les coureurs ont enchaîné routes étroites, chemins forestiers, sections pavées et longues portions de gravier. Une boucle d’environ 50 kilomètres traversant un paysage pittoresque, avec des passages emblématiques comme le château de Wijnandsrade ou le moulin Sint Hubertusmolen. Pour les femmes, 131 kilomètres et 1 190 mètres de dénivelé positif étaient au programme, avec notamment l’Adsteeg, une montée pavée à 7%, et le Bronsdalweg, un mur de gravier dépassant les 8% de pente. Lorena Wiebes s’impose au sprint Chez les femmes, c’est Lorena Wiebes qui a décroché le titre mondial samedi 11 octobre. La Néerlandaise a démontré toute sa puissance en s’imposant au sprint devant sa compatriote Marianne Vos, tenante du titre, et l’Italienne Silvia Persico. Dans un final haletant, Shirin van Anrooij avait tenté sa chance en solitaire dans les derniers kilomètres, mais le groupe de poursuivantes est revenu sur elle dans les 500 derniers mètres. Un scénario parfait pour Wiebes, l’une des meilleures sprinteuses du peloton international, qui ajoute ainsi un maillot arc-en-ciel à son palmarès déjà impressionnant. Les hommes en piste dimanche Côté masculin, la course élite se déroulait le dimanche 12 octobre sur 180 kilomètres. L’absence du tenant du titre Mathieu Van der Poel, qui a choisi de se reposer avant la saison de cyclo-cross, ouvrait la course à de nombreux prétendants. Tom Pidcock, le Britannique polyvalent, faisait figure de grand favori après avoir participé au Tour de Lombardie la veille. Face à lui, le champion du monde 2023 Matej Mohoric, les Belges Tim Wellens et Tim Merlier, ainsi que le Français Romain Bardet, récemment retiré du cyclisme professionnel sur route, étaient également attendus au rendez-vous.

🐟 Offre partenaire Poiscaille 🐟 Profitez d’une remise exceptionnelle sur votre première commande !

10€ de remise immédiate

15€ jusqu’au 30 octobre 2025 Utilisez le code parrain : eric@melles750.fr Je profite de l’offre

Le gravel, une discipline en pleine croissance Quatre ans après la première édition en Vénétie, les championnats du monde de gravel s’imposent progressivement dans le calendrier cycliste international. Cette pratique, qui combine des éléments du cyclisme sur route et du VTT, séduit un public de plus en plus large. Les amateurs peuvent d’ailleurs se qualifier pour les mondiaux via la série mondiale gravel UCI, qui compte plus de trente épreuves réparties sur l’ensemble de l’année. Le principe est simple mais exigeant : rouler principalement sur des surfaces non goudronnées, avec un vélo spécialement conçu pour absorber les irrégularités du terrain. Entre le vélo de route trop fragile et le VTT trop lourd, le gravel bike offre un compromis idéal pour explorer des itinéraires variés, loin de la circulation automobile. Les pneus plus larges, la géométrie du cadre et les transmissions adaptées permettent d’affronter des terrains qui seraient impraticables avec un vélo de route classique. Un spectacle accessible Pour ceux qui souhaitaient suivre l’événement depuis leur canapé, la plateforme Max proposait une diffusion en direct des épreuves élites. L’arrivée de la course féminine était prévue vers 17 heures le samedi, suivie de la course masculine le dimanche. Un format condensé qui permet de concentrer l’attention sur deux journées intenses, contrairement aux grands tours qui s’étirent sur trois semaines. Les organisateurs ont également mis l’accent sur l’aspect environnemental de la manifestation. Le parcours a été conçu pour minimiser l’impact sur les zones naturelles les plus fragiles, tandis que des mesures ont été prises pour réduire l’empreinte écologique des coureurs, de leurs équipes et des spectateurs. Une démarche cohérente avec l’esprit du gravel, qui prône souvent un retour à une pratique plus respectueuse de l’environnement.

Le gravel dans les Pyrénées autour de Luchon Les Pyrénées constituent un terrain de jeu exceptionnel pour les amateurs de gravel. La région de Luchon, nichée en Haute-Garonne, offre une diversité de terrains particulièrement adaptée à cette pratique. Entre les vallées préservées et les cols mythiques, le secteur recèle un réseau dense de pistes forestières et de chemins ruraux qui permettent d’explorer la montagne sous un angle différent. Des pistes forestières en altitude L’un des atouts majeurs du secteur réside dans ses nombreuses pistes forestières qui serpentent à flanc de montagne. Ces chemins d’exploitation, initialement tracés pour la gestion sylvicole, offrent des parcours variés avec des panoramas saisissants sur les sommets environnants. L’altitude ajoute une dimension supplémentaire à la pratique du gravel : on passe rapidement de la vallée à plus de 1500 mètres, avec tout ce que cela implique en termes de dénivelé et de conditions climatiques. Ces pistes alternent entre portions roulantes et passages plus techniques. Certaines sections présentent un revêtement de terre battue bien compacté, tandis que d’autres se transforment en véritables chemins caillouteux nécessitant une bonne maîtrise du vélo. La difficulté varie selon les saisons : au printemps, après la fonte des neiges, certains passages peuvent être boueux, alors qu’en été et en automne, les conditions sont généralement optimales. Une multitude de chemins agricoles Au-delà des pistes forestières, les vallées pyrénéennes comptent un maillage important de chemins agricoles et de routes communales peu fréquentées. Ces voies desservent les hameaux d’altitude, les granges isolées et les pâturages d’estive. Elles constituent un réseau idéal pour composer des boucles de gravel de toutes longueurs, du simple parcours de découverte de quelques heures aux sorties d’une journée complète. La particularité de ces chemins réside dans leur capacité à relier plusieurs vallées entre elles, offrant ainsi des possibilités infinies d’itinéraires. On peut facilement combiner de l’asphalte pour les liaisons et des portions non goudronnées pour le côté aventureux. Cette mixité permet d’adapter son parcours en fonction de son niveau technique et de ses envies du moment. L’altitude, une spécificité pyrénéenne Pratiquer le gravel dans les Pyrénées implique de composer avec l’altitude. Contrairement à d’autres régions où le dénivelé reste modéré, ici les montées sont sérieuses et les descentes techniques. Cette dimension verticale transforme chaque sortie en véritable défi physique, où la gestion de l’effort devient primordiale. Les pentes raides exigent un bon braquet et une certaine expérience pour doser son énergie sur l’ensemble du parcours. L’altitude influence également les conditions météorologiques. Même en été, la température peut chuter rapidement dès que l’on monte au-dessus de 1500 mètres. Les orages se forment vite dans l’après-midi, rendant indispensable une vigilance constante. Cette exigence climatique fait partie intégrante de l’expérience gravel en montagne et nécessite une préparation adaptée. Conseils pratiques pour le gravel pyrénéen Avant de se lancer sur les chemins pyrénéens, quelques précautions s’imposent. Le matériel doit être irréprochable : pneus adaptés aux terrains mixtes, freins puissants pour les longues descentes, transmission bien réglée. Emportez toujours de quoi réparer une crevaison et prévoyez des vêtements pour faire face aux changements de temps. Un téléphone chargé, une carte ou un GPS fiable sont indispensables dans certains secteurs éloignés. La gestion de l’eau et du ravitaillement mérite une attention particulière. En montagne, les points de ravitaillement se font rares une fois quitté le fond de vallée. Prévoyez suffisamment de bidons et quelques barres énergétiques. Respectez toujours les propriétés privées, refermez les barrières, et évitez de rouler sur les sentiers de randonnée balisés qui ne sont pas destinés aux vélos. Le partage de l’espace avec les autres usagers fait partie du savoir-vivre en montagne.

⛰️ Bien s’équiper pour vos sorties ⛰️ Randonnée : comment bien s’équiper avec la marque drômoise Cimalp Découvrez une gamme complète de vêtements et équipements techniques

pour la montagne, conçus dans la Drôme et testés en conditions réelles. Découvrir la boutique Cimalp

Un format qui séduit tous les profils L’une des particularités du gravel réside dans sa capacité à rassembler des cyclistes aux profils très différents. Les anciens coursiers apprécient de retrouver des sensations de vitesse sur des terrains moins fréquentés que l’asphalte. Les vététistes y voient une opportunité d’allonger les sorties sans s’épuiser dans les montées techniques. Quant aux cyclotouristes, ils trouvent dans le gravel un moyen d’explorer des itinéraires inédits, loin du trafic routier. Cette polyvalence se retrouve dans la conception même des vélos. Les fabricants rivalisent d’ingéniosité pour proposer des montures capables d’avaler aussi bien un col routier qu’un chemin forestier défoncé. Certains modèles intègrent des systèmes de suspension pour améliorer le confort, d’autres privilégient la légèreté. Les transmissions mono-plateau se généralisent, simplifiant les changements de vitesses tout en offrant une plage d’utilisation suffisante pour les terrains variés. Le matériel fait la différence Contrairement aux idées reçues, le gravel ne nécessite pas forcément un investissement considérable. Un vélo d’entrée de gamme conviendra parfaitement pour découvrir la discipline sur des chemins roulants. En revanche, si vous envisagez de vous attaquer à des terrains plus exigeants comme ceux que l’on trouve en montagne, mieux vaut privilégier un cadre robuste et des roues solides. Les pneus tubeless, qui permettent de rouler à basse pression sans risque de pincement, sont devenus quasi incontournables. Les accessoires ne sont pas à négliger. Des sacoches de cadre ou de guidon permettent d’emporter le nécessaire pour de longues sorties en autonomie. Un GPS ou un compteur avec cartographie facilite l’exploration de nouveaux itinéraires. Et pour ceux qui veulent rouler toute l’année, des garde-boue et des lumières performantes s’avèrent vite indispensables.

Un calendrier international en expansion Au-delà des championnats du monde, la série mondiale gravel UCI compte désormais plus de trente épreuves réparties sur les cinq continents. De l’Australie au Canada, en passant par l’Europe et les États-Unis, les organisateurs se multiplient pour proposer des courses adaptées à tous les niveaux. Certaines épreuves attirent plusieurs milliers de participants, créant une véritable émulation autour de cette pratique. En France, plusieurs événements se sont imposés comme des rendez-vous incontournables. Le Wish One Gravel Race à Millau, par exemple, propose un parcours exigeant dans les gorges du Tarn. Ces compétitions offrent souvent plusieurs formats, du parcours découverte de quelques dizaines de kilomètres jusqu’aux épreuves ultra-distance qui dépassent les 200 kilomètres. Une diversité qui permet à chacun de trouver son challenge. Une communauté accueillante L’esprit gravel se distingue par son côté convivial et accessible. Lors des compétitions, les participants s’entraident volontiers en cas de problème mécanique. Sur les réseaux sociaux, les groupes dédiés au gravel fourmillent de conseils et d’idées de parcours. Cette solidarité tranche avec l’atmosphère parfois tendue des courses sur route, où la performance prime souvent sur le plaisir. Les clubs cyclistes traditionnels intègrent progressivement des sorties gravel dans leur programme. Une évolution logique face à l’engouement suscité par cette pratique. Certaines structures proposent même des stages spécifiques pour apprendre à maîtriser son vélo sur terrains variés, gérer les descentes techniques ou optimiser sa position pour les longues distances.

Vers de nouveaux horizons L’avenir du gravel semble prometteur. Les marques continuent d’innover pour proposer des vélos toujours plus performants et polyvalents. Les collectivités territoriales commencent à identifier le potentiel touristique de cette pratique, en valorisant leurs chemins ruraux et en créant des boucles balisées. Une dynamique qui pourrait bénéficier aux territoires ruraux en quête d’attractivité. Les prochains championnats du monde permettront de mesurer la progression de cette discipline. Si les Pays-Bas ont réussi leur pari d’organisation, nul doute que d’autres pays candidateront pour accueillir l’événement. La France, qui devait initialement recevoir l’édition 2025, pourrait bien retenter sa chance dans les années à venir. En attendant, les passionnés n’ont que l’embarras du choix pour explorer de nouveaux itinéraires et repousser leurs limites sur des terrains toujours plus variés. Que vous soyez cycliste confirmé ou simple curieux, le gravel offre une façon différente d’appréhender le vélo. Plus aventureux que la route, moins technique que le VTT, il permet de conjuguer performance sportive et découverte de paysages préservés. Les Pyrénées, et particulièrement le secteur de Luchon, constituent un formidable terrain d’apprentissage pour qui souhaite se lancer dans cette pratique qui gagne chaque année de nouveaux adeptes. L’altitude, les pistes forestières et la diversité des terrains offrent des conditions idéales pour progresser et prendre du plaisir sur son vélo.