Naad Coffee la collection Été 2025

Le café fait main, c’est l’inverse du café capsule : c’est un véritable mode de vie qui consiste à prendre son temps, et faire de son moment café un véritable rituel. Cette philosophie du « slow coffee » transforme chaque dégustation en un moment de contemplation et de plaisir authentique.

Naad Coffee , c’est le rêve devenu réalité de Victoria Dalmas, sa fondatrice. Une entreprise de café responsable, bio et issu du commerce équitable pour prôner le café fait main. Cette marque parisienne révolutionne notre rapport au café en proposant une alternative authentique aux capsules industrielles.

Les cafés aromatisés Naad Coffee se démarquent par leur authenticité : le parfum est subtil et intense à la fois, on sent vraiment la qualité artisanale. En plus c’est sans sucres. Cette approche sans artifices permet de révéler les véritables notes gustatives, qu’il s’agisse de noisette, de pécan ou de crème brûlée.

La gamme Naad Coffee se distingue par sa diversité et son approche artisanale. Avec des monodoses en sachet filtre, un peu d’eau chaude suffit à préparer une délicieuse tasse de café, rendant l’expérience du café de spécialité accessible à tous.

Le Café Naad Pêche complète cette gamme fruitée, proposant une alternative douce et parfumée, également disponible sous toutes ses formes : grain, moulu et cold brew.

Le Café Naad Tarte au Citron Meringuée constitue la star de cette collection estivale. Disponible en grain ou moulu dès 8 €, ce café aromatisé capture l’essence de ce dessert emblématique français. Il se décline également en cold brew (17 € les 7 sachets) et en monodoses (22 € la boîte de 10).

Plus sophistiqué, le Thé Velvet Midnight marie thé noir, framboise, cassis et pétales de rose. Cette création audacieuse démontre la capacité de Naad Coffee à réinventer les codes du thé glacé.

Le Thé Peach Mirage ouvre la danse avec son mélange subtil de thé blanc pivoine et de thé vert Mao Feng, sublimé par des notes de pêche. Cette création à 14 € incarne parfaitement l’esprit estival de la marque, alliant fraîcheur et sophistication.

Le Livre d’Été Édition 2025 (47 €) constitue l’aboutissement de cette collection. Véritable objet d’art, il rassemble l’univers esthétique de Naad Coffee et témoigne de l’approche holistique de la marque.

Les Fleurs de Thé Individuelles (3,50 € chacune) révèlent la dimension artistique de la marque. Rose, jasmin, calendula, mais aussi gomphréna et lys avec thé vert composent cette collection florale qui transforme chaque dégustation en spectacle visuel.

L’approche bio et équitable s’étend naturellement aux nouveautés estivales, garantissant une traçabilité complète et un impact positif sur les producteurs. Cette démarche responsable n’entrave en rien la créativité, comme en témoignent les profils aromatiques audacieux de la collection.

Ma fille collectionne les petites illustrations offertes avec les colis et moi je peux savourer mes Naad : cette anecdote illustre parfaitement comment la marque parvient à créer du lien et à fidéliser sa clientèle au-delà du simple produit.

Cette approche se retrouve dans la collection été 2025, où chaque détail est pensé pour créer une expérience mémorable. Les packagings colorés, les illustrations soignées et les petites attentions transforment chaque commande en découverte.

L’attention portée à l’expérience client constitue un pilier de la philosophie Naad Coffee. J’adore l’univers, les packagings et j’ai souvent une monodose offerte lors de mes commandes, témoigne une cliente satisfaite.

Un été sous le signe de l’excellence

La collection été 2025 de Naad Coffee marque une étape importante dans l’évolution de la marque. En conjuguant innovation et respect des traditions, Victoria Dalmas et son équipe proposent une vision moderne du café et du thé estival.

Cette collection témoigne de la capacité de Naad Coffee à se renouveler tout en conservant son ADN : qualité artisanale, approche responsable et expérience client exceptionnelle. Les thés glacés signature, les cafés gourmands et les accessoires raffinés composent un univers cohérent et désirable.

L’été 2025 s’annonce donc sous le signe de la découverte et du plaisir gustatif, avec une collection qui honore l’art du slow coffee tout en s’adaptant aux plaisirs estivaux. Naad Coffee confirme ainsi sa position de référence dans l’univers du café artisanal français.