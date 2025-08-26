Nadau en concert à Antichan-de-Frontignes

Written by Oslo• 16h03• Fil, Evènements

Joan de Nadau enchante les Pyrénées

Concert champêtre acoustique à Antichan-de-Frontignes 📅 Samedi 30 août 2025 à 21h • 🎭 Formation acoustique en trio

Joan de Nadau, c’est quelqu’un qui parle de votre vie, à travers des chansons en occitan et des histoires en français. Il laisse les silences parler d’eux-mêmes. Ce n’est pas un poète, c’est un photographe. Ses outils sont la musique, les mots, et le rire, surtout le rire, puis l’émotion encore.

🎵 Un rendez-vous musical incontournable dans les Frontignes L’Union sportive et culturelle antichanaise (USCA) accueille pour la seconde fois Joan de Nadau et sa formation à trois, avec Cédric Privé au violon et Jean-Pierre Médou à la guitare, pour un concert champêtre acoustique exceptionnel.

🏔️ Antichan-de-Frontignes, écrin pyrénéen authentique

Antichan-de-Frontignes se niche au cœur du Comminges, à 600 mètres d’altitude, dans un cadre naturel exceptionnel au pied des Pyrénées. Ce petit village de 171 habitants, situé à 19 kilomètres au sud de Saint-Gaudens, offre un cadre idyllique pour accueillir les mélodies gasconnes de Nadau. 🌲 Un patrimoine naturel remarquable Le territoire communal s’étend sur 4,3 km² avec une couverture forestière impressionnante de 82% de sa superficie. La commune fait partie du site Natura 2000 des « zones rupestres xérothermiques du bassin de Marignac, Saint-Béat, pic du Gar, montagne de Rié », témoignage de sa richesse écologique exceptionnelle. 🗻 Le bastion des Frontignes Depuis sa table d’orientation érigée en 1924, située dans un lacet de la route du col des Ares, le village domine majestueusement les vallées de la Garonne et de la Barousse. Ce point de vue exceptionnel permet d’identifier les sommets pyrénéens les plus fascinants : la pyramide du Quayrat, le pic de Maupas, le Perdiguère ou encore le pic d’Areng.

🎤 Joan de Nadau, figure emblématique de la musique occitane

✨ 50 ans de carrière exceptionnelle Depuis la création de son groupe de musique béarn-gascon en 1973 800+ Concerts donnés 40M+ Vues YouTube

🏛️ Une reconnaissance nationale et internationale Joan de Nadau s’est produit quatre fois à l’Olympia (2000, 2005, 2010 et 2014), confirmant son statut d’artiste incontournable. Le groupe a réalisé neuf albums, vendu plus de 60 000 disques et produit six vidéos. Sa notoriété dépasse largement les frontières de sa base béarnaise et gasconne pour devenir le symbole même de la musique occitane. 🎵 Répertoire emblématique Les chansons « De cap tà l’immortèla » et « L’encantada » sont devenues des hymnes incontournables, tandis que « Mon Dieu que je suis à mon aise », unique chanson en français du répertoire, touche un public encore plus large. Cette dernière est d’ailleurs devenue un classique des mariages dans le Sud-Ouest.

🎻 Une soirée acoustique intimiste

🎼 Formation en trio pour une approche intimiste 🪗 Joan de Nadau Voix, accordéon, cornemuse 🎻 Cédric Privé Violon 🎸 Jean-Pierre Médou Voix, guitares et cordes Un concert acoustique de 1h45, plus intime et proche du public, dans l’esprit des concerts champêtres que privilégie désormais le groupe pour les petites salles et villages.

💫 L’émotion au cœur du spectacle Comme le témoignent ses fidèles spectateurs, Joan de Nadau possède ce don rare d’extraire « ce petit fil invisible du fond de nous », celui qui rappelle nos racines, notre enfance, dans un monde souvent tourmenté. Une alchimie unique mêlant humour, poésie et profonde affection pour le patrimoine gascon.

🏛️ L’USCA, pilier culturel des Frontignes

L’Union sportive et culturelle antichanaise (USCA) constitue le véritable moteur de l’animation villageoise tout au long de l’année. Cette association dynamique organise régulièrement des événements sportifs et culturels qui contribuent largement à la vitalité du territoire des Frontignes. 🎭 Une programmation culturelle de qualité Outre l’accueil de Nadau, l’USCA propose régulièrement des expositions artistiques, des concerts (notamment les traditionnels chants de Noël en décembre), et participe activement à l’organisation des festivités estivales du village qui se déroulent chaque année à la mi-août. 🏔️ Patrimoine et tradition pyrénéens L’association organise notamment la traditionnelle randonnée-pèlerinage au pic du Gar chaque 6 août, événement qui rassemble une cinquantaine de participants sur les hauteurs environnantes et perpétue les traditions montagnardes locales.

🎟️ Informations pratiques

📅 Détails de l’événement 📍 Lieu : Antichan-de-Frontignes 🗓️ Date : Samedi 30 août 2025 ⏰ Heure : 21h00 🎵 Format : Concert champêtre acoustique ⏱️ Durée : 1h45 🎫 Billetterie 🏢 Office de Tourisme de Luchon 🏢 Office de Tourisme de Saint-Gaudens 🏘️ Résidents d’Antichan : Vente par l’USCA ⚠️ Attention : Capacité limitée à 400 personnes maximum pour préserver l’intimité du concert

Antichan-de-Frontignes se situe à 19 km au sud de Saint-Gaudens par la route départementale D618, puis la D9 via la route du col des Ares. Le village est facilement accessible depuis la vallée de la Garonne et bénéficie d’un cadre naturel exceptionnel pour cette soirée musicale estivale.

🌟 Un événement à ne pas manquer

Ce concert de Joan de Nadau à Antichan-de-Frontignes s’annonce comme un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir la richesse de la culture occitane dans un cadre montagnard authentique. Entre tradition et émotion, humour gascon et poésie des cimes, cette soirée champêtre promet de marquer les esprits et les cœurs. « Un petit fil invisible qui nous rappelle d’où nous venons, où nous allons… dans ce monde si tourmenté. »

📝 Ne manquez pas cet événement exceptionnel ! Réservez dès maintenant vos places pour cette soirée mémorable au cœur des Pyrénées haut-garonnaises.