NOVO19 On a du nouveau avec Claude Askolovitch (18h10)

NOVO19 On a du nouveau avec Claude Askolovitch à partir de 18h10
Avec “On a du nouveau”, l’émission quotidienne de Claire Arnoux, la nouvelle chaîne du groupe Ouest-France mise sur l’authenticité et la proximité des territoires
Le 1er septembre 2025 marquera l’arrivée d’un nouveau rendez-vous télévisuel
Ce lundi 1er septembre, à 18h10 précisément, le canal 19 de la TNT accueillera officiellement Novo19, la nouvelle chaîne d’information nationale, généraliste et gratuite lancée par le groupe Ouest-France. Une aventure dans laquelle s’engage Claude Askolovitch, l’ancienne voix de la matinale de France Inter, désormais chroniqueur dans l’émission phare “On a du nouveau” aux côtés de Claire Arnoux.
Pour celui qui a marqué huit années de revue de presse aux côtés de Nicolas Demorand et Léa Salamé, ce changement d’horizon représente bien plus qu’un simple transfert professionnel. Après huit ans de revues de presse dans le “7/10” de France Inter, le journaliste de 62 ans souhaitait relever un nouveau challenge, éreinté par la fatigue et le rythme décalé inhérents au poste de chroniqueur matinalier. Comme il le confie lui-même avec une certaine modestie, la télévision n’est pas sa langue maternelle, mais sa finesse d’analyse, son humilité naturelle et sa connaissance approfondie des territoires français pourraient bien réconcilier les téléspectateurs avec un média qui peine parfois à refléter leur réalité quotidienne.
NOVO19, la chaîne qui fait le lien entre “nous” et “vous”
Le nom de NOVO19 n’est pas anodin : il s’agit de la contraction de « nous » et « vous », résumant l’esprit de proximité et d’échange qui anime ce projet. Cette nouvelle chaîne du groupe Ouest-France, implantée à Rennes au cœur du campus Ouest-France avec une rédaction en propre (8 journalistes) et des moyens de production internes, entend rompre avec la centralisation parisienne qui caractérise le paysage audiovisuel français.
Sous la houlette de sa directrice générale Guénaëlle Troly, Novo19 entend “rendre compte d’une France plurielle telle qu’elle est vécue par tous les Français”, avec un accent sur “l’authenticité” et “la diversité des régions”. Un projet ambitieux porté par des moyens conséquents : le groupe investira en effet cette année 30 millions d’euros dans les programmes avec l’objectif ambitieux de voir Novo19 rentable à 3 ans, et atteindre les 2% de part d’audience sur les 25-49 ans.
“On a du nouveau !”, l’émission qui veut changer le regard
Le programme phare de NOVO19 s’intitule “On a du nouveau !” et sera diffusé du lundi au vendredi dès 18h25, un talk-show de 90 minutes animé par Claire Arnoux, entourée notamment de Claude Askolovitch. “On veut un rendez-vous utile, qui parle à tout le monde, où l’on s’informe, débat avec bienveillance et où l’on rit aussi beaucoup” promet l’animatrice.
Sur le mode opératoire, le talk-show se structure en trois parties : place aux chroniqueurs et leur domaine de compétence (tendances, consommation, santé, famille, sport, médecine…) puis à l’actualité avec un invité qui viendra débattre avec l’équipe présente autour d’un sujet du jour, ou pas ; puis, la 3ème partie accueillera chaque jour une personnalité (littérature, cinéma, théâtre, musique,…) qui partagera son actualité.
L’équipe de chroniqueurs réunit des profils variés : aux côtés de Claude Askolovitch, on retrouvera Cécilie Conhoc, la médecin Sarah Rebert, André Deleplace, Constance Vilanova, Xenia Buet, Nicolas Vilas, Jennifer Galap, créant ainsi un panel représentatif de la diversité française que souhaite incarner la chaîne.
Claude Askolovitch, l’artisan du récit au service des territoires
Pour comprendre l’engagement de Claude Askolovitch dans cette aventure, il faut saisir sa vision particulière du journalisme. Il a expliqué les raisons de son enthousiasme : “C’est dans la presse régionale, et particulièrement Ouest-France, que je trouve les choses avec lesquelles je suis le plus en phase. On y lit que, non, nous ne sommes pas un pays qui ne partagerait rien et où les gens n’auraient rien en commun. Au contraire, la France sait encore faire société”.
Claude Askolovitch aime raconter le pays tel qu’il est. Artisan du récit, il capte les histoires du quotidien avec justesse, prend plaisir à les faire vivre et à les partager. Cette approche correspond parfaitement à l’esprit de NOVO19 qui souhaite faire “la part belle aux territoires”.
Bien qu’il reconnaisse que la télévision n’est pas sa langue maternelle, son parcours impressionnant – passé par “Marianne”, “le Nouvel Observateur” ou encore “le Journal du dimanche”, sans oublier son passage remarqué dans l’émission “28 minutes” sur Arte depuis 2013 – témoigne de sa capacité d’adaptation et de sa richesse journalistique.
Un regard qui pourrait rapprocher les Pyrénées de la télévision
Pour les téléspectateurs des Pyrénées, habitués à se sentir éloignés des préoccupations des médias nationaux, sauf peut-être sur France 3 (et désormais Ici), l’arrivée de Claude Askolovitch sur NOVO19 pourrait marquer un tournant. Sa connaissance fine des territoires et son goût pour les histoires humaines authentiques résonnent particulièrement avec les valeurs montagnardes d’authenticité et de proximité.
La philosophie de NOVO19, qui entend “porter la voix des territoires” au niveau national, correspond à cette France des Pyrénées qui a tant à raconter : ses traditions préservées, ses initiatives écoresponsables, ses communautés soudées face aux défis climatiques et économiques. Claude Askolovitch, avec sa finesse d’analyse et son humilité, pourrait être celui qui saura capter et transmettre ces réalités pyrénéennes trop souvent ignorées par les médias parisiens.
Sa capacité à décrypter l’actualité sous un angle original, développée durant ses années à France Inter, pourrait permettre aux habitants des Pyrénées de se reconnaître enfin dans un discours télévisuel national, loin des clichés et des approximations habituelles.
Une grille de programmes entre innovation et tradition
NOVO19 ne se contente pas de son talk-show vedette. À 18h10, Novo19 proposera son tout premier journal télévisé, produit depuis Rennes, avec l’appui de correspondants répartis dans toutes les grandes régions. Quinze minutes d’info quotidienne, du lundi au vendredi, pour décrypter l’actualité nationale et internationale.
Pour la suite de soirée, la chaîne mise sur un mélange assumé d’inédits et de rediffusions. Les après-midis sont consacrées à des téléfilms américains, souvent déjà proposés par les grandes chaînes comme TF1 ou M6, ce qui permet à Novo19 de proposer une offre cinéma accessible tout en limitant les coûts de production.
L’ambition se révèle particulièrement pour 2026, avec notamment l’émission culte Vis ma vie, diffusée sur TF1 au début des années 2000, qui reviendra dans une version revisitée. Raphaël de Casabianca, un an après son départ de « Rendez-vous en terre inconnue », l’animateur fera son retour en 2026 sur le canal 19 dans un format adapté de nos voisins belges « Radio Gaga ».
Les défis d’une télévision authentique
Le pari de NOVO19 n’est pas sans risques. Il aura la difficile tâche d’affronter “C dans l’air”/”C à vous” (France 5), “Tout beau tout n9uf” (W9) et “Quotidien” (TMC). Dans ce paysage concurrentiel, la chaîne mise sur sa différence : NOVO19 souhaite se démarquer par une approche plus humaine et ancrée dans la réalité des territoires.
Le lancement de NOVO19 à la rentrée 2025 sera scruté de près par les observateurs du secteur. La chaîne devra rapidement trouver son public et s’imposer face à une concurrence féroce. L’arrivée de personnalités reconnues comme Claude Askolovitch constitue un atout indéniable, mais le vrai défi sera de maintenir l’authenticité revendiquée tout en captant l’attention dans un environnement médiatique saturé.
Pour Claude Askolovitch, ce nouveau défi représente l’opportunité de retrouver ce qui l’anime depuis toujours : sa volonté de “raconter des histoires”, fidèle à ce qui a fait sa renommée. Sa transition de la radio vers la télévision pourrait bien symboliser celle d’une époque : du journalisme parisien vers un regard plus territorial, de l’expertise technique vers l’humilité du conteur, de la course à l’audience vers la recherche de l’authenticité.
Rendez-vous le 1er septembre sur le canal 19
Dès ce lundi 1er septembre, à 18h10, NOVO19 ouvrira ses antennes avec l’ambition de réconcilier la télévision avec les territoires français. Claude Askolovitch, accompagné de Claire Arnoux et de leur équipe de chroniqueurs, tentera de démontrer qu’une autre façon de faire de la télévision est possible : plus proche, plus authentique, plus respectueuse de la diversité française.
Dans un paysage audiovisuel en quête de renouveau, cette expérience pourrait bien marquer le début d’une nouvelle ère télévisuelle, où la proximité l’emporte sur le spectacle, où l’authenticité prime sur l’artifice. Pour les Pyrénées comme pour tous les territoires français, l’enjeu est de taille : se voir enfin représentés fidèlement à la télévision nationale.
Accessible sur le canal 19 de la TNT, sur les principales box internet (Free, Orange, SFR, Bouygues), MyCanal et Molotov.