NOVO19 On a du nouveau avec Claude Askolovitch (18h10)

Les défis d’une télévision authentique Le pari de NOVO19 n’est pas sans risques. Il aura la difficile tâche d’affronter “C dans l’air”/”C à vous” (France 5), “Tout beau tout n9uf” (W9) et “Quotidien” (TMC). Dans ce paysage concurrentiel, la chaîne mise sur sa différence : NOVO19 souhaite se démarquer par une approche plus humaine et ancrée dans la réalité des territoires. Le lancement de NOVO19 à la rentrée 2025 sera scruté de près par les observateurs du secteur. La chaîne devra rapidement trouver son public et s’imposer face à une concurrence féroce. L’arrivée de personnalités reconnues comme Claude Askolovitch constitue un atout indéniable, mais le vrai défi sera de maintenir l’authenticité revendiquée tout en captant l’attention dans un environnement médiatique saturé. Pour Claude Askolovitch, ce nouveau défi représente l’opportunité de retrouver ce qui l’anime depuis toujours : sa volonté de “raconter des histoires”, fidèle à ce qui a fait sa renommée. Sa transition de la radio vers la télévision pourrait bien symboliser celle d’une époque : du journalisme parisien vers un regard plus territorial, de l’expertise technique vers l’humilité du conteur, de la course à l’audience vers la recherche de l’authenticité.