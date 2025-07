Pogi au taquet sur Hautacam – Tour de France 2025

Tadej Pogacar a livré une performance d’anthologie sur les pentes du Hautacam ce jeudi 17 juillet. Le Slovène de UAE Team Emirates a non seulement remporté la première étape de haute montagne du Tour de France 2025, mais il a également repris le maillot jaune des épaules de Ben Healy avec une démonstration de puissance qui restera dans les annales.

L’attaque de “Pogi” a été si violente que ses principaux rivaux n’ont pas pu suivre le rythme. Jonas Vingegaard, le vainqueur des Tours 2022 et 2023, s’est retrouvé distancé, tout comme Remco Evenepoel qui occupait pourtant une position favorable au classement général. Cette performance rappelle les grandes heures du cyclisme, quand les champions marquaient leur territoire sur les sommets mythiques.

La course a pris une tournure décisive dans l’ascension finale. Alors que Ben Healy, porteur du maillot jaune depuis l’étape 10, tentait de défendre sa position de leader, Tadej Pogacar a placé une attaque dévastatrice qui a littéralement explosé le peloton des favoris. Le Slovène, déjà vainqueur de deux Tours de France (2020 et 2021), a démontré qu’il était de retour à son meilleur niveau.

Dès le départ d’Auch, cette 12e étape s’annonçait comme le premier véritable juge de paix des Pyrénées. Avec ses 180,6 kilomètres et ses 3 850 mètres de dénivelé positif, le parcours menait les coureurs vers le mythique Hautacam, sommet culminant à 1 520 mètres d’altitude.

L’équipe émiratie a contrôlé la course depuis le départ, maintenant un tempo soutenu qui a usé les formations adverses. Cette stratégie d’usure a permis à Pogacar d’arriver dans l’ascension finale avec suffisamment d’énergie pour placer son attaque décisive. Ben Healy, malgré son courage et sa détermination, n’a pas pu résister à la puissance déployée par le triple vainqueur du Tour d’Espagne.

Pour Jonas Vingegaard, cette défaite sur un terrain qu’il maîtrise parfaitement (rappelons sa victoire sur ce même Hautacam en 2022) pose question. Le double vainqueur du Tour semble accuser le coup face à un Pogacar retrouvé. Remco Evenepoel, quant à lui, confirme sa montée en puissance et s’installe durablement sur le podium provisoire.

Cette victoire magistrale de Pogacar bouleverse complètement la hiérarchie de ce Tour de France 2025. En reprenant le maillot jaune avec autorité, le Slovène envoie un message clair à ses rivaux : il est de retour pour reconquérir son titre. L’écart creusé sur ses principaux concurrents, notamment Vingegaard et Evenepoel, lui donne une marge de manœuvre précieuse pour la suite des opérations.

🎯 Conclusion : Le retour du roi

Cette 12e étape du Tour de France 2025 restera comme l’une des plus marquantes de l’édition. Tadej Pogacar a rappelé à tous pourquoi il est considéré comme l’un des plus grands talents de sa génération. Sa démonstration sur les pentes du Hautacam, territoire de prédilection des légendes du cyclisme, inscrit son nom un peu plus dans l’histoire de la Grande Boucle.

“Pogi” a montré qu’il était capable de saisir le moment opportun pour frapper fort. Cette victoire, obtenue avec la manière, relance complètement ses ambitions pour un troisième Tour de France. Avec encore une semaine de course et plusieurs étapes de montagne au programme, le suspense reste entier, mais le Slovène a repris la main au moment où il fallait le faire.

La route vers Nice s’annonce passionnante, avec un duel au sommet qui s’intensifie entre les meilleurs coureurs de la planète. Rendez-vous dès demain pour la 13e étape, qui promet de nouvelles émotions dans cette édition 2025 déjà mémorable du Tour de France.