🐟 Poiscaille nage à contre-courant Avec ses paniers de la mer pour changer notre rapport au poisson

Le principe est d’une simplicité désarmante mais d’une efficacité redoutable : Poiscaille achète poissons, coquillages et crustacés en direct des pêcheurs pour proposer au consommateur des produits objectivement frais, durables et éthiques. En achetant aux pêcheurs des poissons et coquillages à prix fixe, plus cher qu’en criée, l’entreprise garantit une rémunération juste aux professionnels de la mer.

Inspiré des AMAP (Associations pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne), Poiscaille propose un service de livraison de poisson vraiment frais et sélectionnés pour la technique de pêche vertueuse. Cette entreprise française a révolutionné le concept : exit les « paniers », place aux « Casiers de la mer » qui recréent un lien direct entre pêcheurs et consommateurs.

La pêche durable émerge comme une solution cruciale, privilégiant des méthodes de pêche responsables et à faible impact qui préservent les stocks de poissons et maintiennent l’équilibre des océans. En sélectionnant rigoureusement ses partenaires pêcheurs selon des critères objectifs de durabilité, Poiscaille contribue activement à la préservation des écosystèmes marins.

Chez Poiscaille pêcheurs et poissons sont 100% français, une garantie d’origine qui tranche avec la majorité de la pêche des étals traditionnels. Cette traçabilité totale permet aux consommateurs de connaître précisément l’origine de leur poisson et les conditions dans lesquelles il a été pêché.

Cette promesse de fraîcheur s’accompagne d’une diversité remarquable. Coquillages et crustacés vivants, poissons vidés (lieus, merlus, vieilles) ou entiers (bars, daurades, maquereaux)… L’équipe n’hésite pas à mettre en avant des espèces oubliées comme le chinchard, dont raffolent les Japonais. Une démarche qui permet de redécouvrir la richesse de nos côtes françaises et de sortir des sentiers battus de la consommation de masse.

Là où la grande distribution propose des poissons qui ont parfois traversé plusieurs frontières avant d’arriver dans nos assiettes, Poiscaille révolutionne la chaîne du froid et de la fraîcheur. L’équipe s’engage sur la fraîcheur du produit : « entre la pêche, à bord du bateau, et la récupération, il s’écoule maximum 48 heures, 72 heures en région ».

🚀 Vers un nouveau modèle de consommation marine

L’initiative Poiscaille dépasse le simple cadre commercial pour dessiner les contours d’un nouveau rapport à la mer et à ses ressources. En créant un lien direct entre pêcheurs et consommateurs, l’entreprise réinvente la chaîne de valeur traditionnelle et prouve qu’une autre voie est possible.

Ce modèle inspire désormais d’autres secteurs et montre que l’économie circulaire peut s’appliquer avec succès aux produits de la mer. En rémunérant justement les pêcheurs, Poiscaille contribue à maintenir une activité économique vitale sur nos côtes françaises, préservant ainsi un savoir-faire traditionnel menacé par l’industrialisation.

L’avenir de nos océans se joue aujourd’hui dans nos choix de consommation. Chaque casier Poiscaille commandé est un vote pour une pêche durable, une rémunération équitable des pêcheurs et la préservation de la biodiversité marine pour les générations futures. C’est du même registre que de consommer des produits bio pour préserver les sols, et la biodiversité terrestre cette fois. Et face l’argument du prix du panier, moins c’est toujours mieux. Mieux vaut consommer moins de poisson, et s’assurer de sa bonne origine, que de remplir des assiettes de poissons pânés venus de nulle part, …