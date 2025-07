Quand le Tour de France 2025 bute à Montmartre

Cette décision, inspirée par le succès populaire des épreuves olympiques de cyclisme sur route en août 2024, divise profondément le milieu cycliste. D’un côté, les organisateurs y voient une opportunité de renouveler le spectacle et de créer un final plus incertain. De l’autre, une partie importante du peloton dénonce une transformation artificielle d’une étape traditionnellement dédiée à la célébration.

Cette année, tout change. Le 27 juillet 2025, pour célébrer le cinquantième anniversaire de la première arrivée sur la plus belle avenue du monde , les organisateurs ont décidé de révolutionner ce final légendaire. Le peloton devra désormais gravir trois fois la butte Montmartre avant de redescendre vers les Champs-Élysées pour l’ultime sprint.

L’héritage olympique comme justification

L’idée de faire passer le Tour par Montmartre n’est pas née du hasard. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, les rues de ce quartier emblématique étaient noires de monde, créant une atmosphère électrisante qui a marqué les esprits. Cette ferveur populaire constatée lors des JO a convaincu les organisateurs d’ASO de reproduire ce parcours magique.

La butte Montmartre, avec ses 130 mètres d’altitude et ses pentes parfois raides, avait offert un spectacle saisissant durant les épreuves olympiques. Le passage devant le Sacré-Cœur, les ruelles pavées bordées de spectateurs enthousiastes, tout concourait à créer un décor de carte postale pour le cyclisme mondial.

Mais transplanter cette magie olympique dans le contexte du Tour de France s’avère plus complexe qu’anticipé. Car si l’épreuve olympique était conçue dès le départ comme une course difficile et sélective, la dernière étape du Tour obéit à des codes bien différents, forgés par un demi-siècle de tradition.