Tour de France 2025 : Qui pour le premier maillot à pois désormais en montagne ? La première étape de montagne annonce le véritable début de la lutte pour le Grand Prix de la montagne

Le rendez-vous tant attendu Après neuf étapes de plaine et de semi-montagne, le Tour de France 2025 s’apprête à franchir un cap décisif. L’entrée dans la montagne au menu du 14 juillet marque l’ouverture officielle de la bataille pour le maillot à pois, symbole du meilleur grimpeur de la Grande Boucle. Cette première étape de montagne représente bien plus qu’une simple transition : elle constitue le véritable point de départ d’une guerre d’usure qui se prolongera jusqu’aux Alpes. Pour les spécialistes de la montagne, cette journée revêt une importance capitale. Contrairement aux étapes précédentes où les points étaient distribués au compte-gouttes sur quelques côtes de troisième ou quatrième catégorie, cette première véritable sortie en altitude offre l’opportunité de marquer des points substantiels. Le Tour de France 2025 comportera un total de 26 cols, côtes ou arrivées en altitude classés en deuxième, première ou hors catégorie, et chaque point comptera dans la perspective d’une lutte qui s’annonce acharnée.

Les prétendants français en première ligne Parmi les candidats les plus sérieux pour endosser le maillot à pois, deux noms français ressortent particulièrement : Lenny Martinez et Bruno Armirail. Ces deux coureurs incarnent des profils complémentaires mais également redoutables pour la conquête du Grand Prix de la montagne. Lenny Martinez, le grimpeur de la Bahrain Victorious, fait figure de favori numéro un pour cette première étape de montagne. Lenny Martinez a tout pour aller chercher au moins une victoire d’étape, comme sur chaque courses World Tour cette saison, et le précieux maillot à pois du classement de la Montagne. Sa polyvalence et sa régularité en font un candidat crédible, d’autant plus que le jeune coureur français ne cache pas ses ambitions. Lenny Martinez s’est dit conscient que la tâche sera rude pour ramener le maillot à pois sur les Champs-Élysées le 27 juillet prochain, mais sa détermination et son talent naturel en montagne en font un prétendant sérieux. Bruno Armirail, champion de France du contre-la-montre, représente quant à lui un profil plus inattendu pour le maillot à pois. Le champion de France du chrono Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale) et Kévin Vauquelin (Arkéa B&B Hôtels) terminent respectivement 4e et 5e de l’étape lors du récent contre-la-montre, prouvant sa forme actuelle. Son expérience et sa capacité à gérer l’effort sur les longues ascensions pourraient faire la différence lors de cette première étape de montagne.

L’importance stratégique du premier coup Cette première étape de montagne revêt une dimension tactique cruciale. Pour les aspirants au maillot à pois, marquer des points dès la première occasion permet de prendre une option sur le classement général de la montagne. L’histoire du Tour de France regorge d’exemples où le porteur du maillot du meilleur grimpeur s’est imposé grâce à une attaque précoce lors de la première étape de montagne. La stratégie consistera probablement à placer des coureurs dans l’échappée matinale, cette formation de tête qui se détache traditionnellement du peloton principal dans les premiers kilomètres. Ces baroudeurs auront pour mission de glaner un maximum de points aux sommets des cols avant l’arrivée du peloton des favoris. Dans cette optique, Martinez et Armirail devront faire preuve d’audace et de lucidité pour ne pas laisser passer leur chance. Les directeurs sportifs des équipes concernées ont certainement préparé des scénarios précis pour cette étape. L’objectif sera de placer leur leader dans les meilleures conditions possibles pour franchir en tête le premier col de première catégorie, offrant ainsi une belle moisson de points et, symboliquement, la première prise du maillot à pois de cette édition 2025.

Le nouveau système de points et ses implications L’édition 2025 du Tour de France introduit quelques modifications dans le système d’attribution des points pour le classement de la montagne. Le col de la Loze sera le seul sommet qui voit ses points doublés (40 points pour le premier), ce qui pourrait bouleverser les stratégies traditionnelles. Cette nouveauté impose aux prétendants au maillot à pois une approche différente, privilégiant la régularité sur l’ensemble du parcours plutôt que les coups d’éclat isolés. Cette évolution règlementaire influence directement la préparation de cette première étape de montagne. Pour remporter le Grand Prix de la montagne, le coureur doit être régulier, bien placé chaque jour, et capable d’aller chercher des points partout. Cette exigence de constance favorise les coureurs comme Martinez et Armirail, capables de maintenir un niveau élevé tout au long des trois semaines de course. Les équipes ont adapté leur stratégie en conséquence, privilégiant désormais les coureurs polyvalents capables de marquer des points aussi bien sur les cols de première catégorie que sur les montées de deuxième ou troisième catégorie. Cette approche plus démocratique du classement de la montagne ouvre le jeu et rend la lutte pour le maillot à pois plus incertaine et passionnante.

Les autres prétendants à surveiller Si Martinez et Armirail focalisent l’attention française, d’autres coureurs pourraient créer la surprise lors de cette première étape de montagne. Lenny Martinez, Harold Tejada, Ben O’Connor, Pablo Castrillo ou Luke Plapp peuvent être des candidats pour animer cette journée décisive. Harold Tejada, le grimpeur colombien, représente un profil type pour le maillot à pois. Sa connaissance innée de la montagne et sa capacité à souffrir dans les ascensions en font un adversaire redoutable. Ben O’Connor, l’Australien de l’équipe Decathlon AG2R La Mondiale, possède quant à lui l’expérience des grandes courses par étapes et pourrait profiter de son état de forme pour glaner des points précieux. Pablo Castrillo et Luke Plapp complètent cette liste de prétendants sérieux. Le premier, spécialiste espagnol de la montagne, connaît parfaitement les exigences du Tour de France pour y avoir déjà brillé par le passé. Le second, coureur australien polyvalent, pourrait créer la surprise grâce à ses qualités de rouleur-grimpeur, profil idéal pour les longues échappées en montagne.

L’héritage des cinquante ans du maillot à pois Cette édition 2025 revêt une symbolique particulière puisque le maillot blanc et le maillot à pois, qui fêtent leurs 50 ans, célébrèrent un demi-siècle d’existence. Cette longévité témoigne de l’importance de ces classements annexes dans l’économie générale du Tour de France. Le maillot à pois, avec ses célèbres pois rouges sur fond blanc, est devenu l’un des symboles les plus reconnaissables du cyclisme mondial. Cet anniversaire ajoute une pression supplémentaire sur les épaules des prétendants français. Porter le maillot de meilleur grimpeur lors de cette édition anniversaire constituerait un accomplissement historique, particulièrement pour des coureurs comme Martinez et Armirail qui représentent la nouvelle génération du cyclisme français. L’occasion est belle de marquer l’histoire du Tour de France et de s’inscrire dans la lignée des grands grimpeurs français. Les organisateurs ont d’ailleurs mis l’accent sur la dimension historique de cette édition, multipliant les références au passé glorieux du maillot à pois. Cette mise en valeur du patrimoine cycliste français pourrait galvaniser les coureurs tricolores et leur donner des ailes supplémentaires lors de cette première étape de montagne.

Les enjeux tactiques de l’étape La première étape de montagne du Tour de France 2025 s’annonce comme un véritable échiquier tactique. Les équipes devront jongler entre plusieurs objectifs : placer leur leader dans la bonne échappée, contrôler les adversaires directs, et gérer l’effort en vue des étapes suivantes. Cette complexité stratégique rend l’étape particulièrement imprévisible et spectaculaire. Pour Martinez et Armirail, la difficulté consistera à évaluer le bon moment pour porter leur attaque. Partir trop tôt risquerait de les exposer à un retour du peloton, tandis qu’attendre trop pourrait les priver de l’échappée décisive. Cette gestion du timing constitue l’un des aspects les plus délicats de la course en montagne, où l’expérience et l’intuition jouent un rôle déterminant. L’étape devrait également voir s’affronter différentes philosophies de course. Les pure-sprinters des cols, capables d’accélérations fulgurantes sur les pourcentages les plus raides, s’opposeront aux rouleurs-grimpeurs, privilégiant la régularité et la puissance soutenue. Cette diversité des profils enrichit le spectacle et maintient l’incertitude jusqu’aux derniers kilomètres.

L’impact sur la suite du Tour Au-delà de l’attribution des premiers points significatifs pour le classement de la montagne, cette première étape de montagne aura des répercussions sur la suite de la course. Les coureurs qui réussiront à marquer des points importants prendront une option psychologique sur leurs adversaires, s’installant dans le rôle de favoris pour la conquête finale du maillot à pois. Cette prise de pouvoir précoce pourrait influencer les stratégies des étapes suivantes. Les coureurs en retard au classement de la montagne seront contraints de prendre plus de risques, multipliant les attaques et les tentatives d’échappée. Cette dynamique offensive profiterait au spectacle et à l’intensité de la course, rendant les étapes de montagne suivantes encore plus indécises. Pour les équipes françaises, réussir cette première étape de montagne constituerait un signal fort envoyé à la concurrence. Cela pourrait galvaniser les supporters et créer une dynamique positive pour le reste du Tour de France, particulièrement important dans une course où l’aspect psychologique joue un rôle non négligeable.

Les défis météorologiques et techniques Cette première étape de montagne devra également composer avec les aléas météorologiques, facteur imprévisible mais déterminant en altitude. Les conditions climatiques peuvent bouleverser les hiérarchies établies et favoriser certains coureurs au détriment d’autres. Martinez et Armirail devront faire preuve d’adaptabilité face à ces variables externes. L’aspect technique de la descente, souvent négligé dans l’analyse des étapes de montagne, pourrait également jouer un rôle crucial. Les coureurs les plus habiles dans les descentes techniques pourraient creuser des écarts décisifs, particulièrement si l’étape se joue dans un mouchoir de poche au sommet des cols. Cette dimension technique ajoute une complexité supplémentaire à la préparation de l’étape. Les équipes ont vraisemblablement effectué des reconnaissances détaillées du parcours, étudiant chaque virage, chaque pourcentage, chaque zone de récupération. Cette préparation minutieuse pourrait faire la différence lors des moments décisifs de la course, où chaque détail compte pour prendre l’avantage sur les concurrents.