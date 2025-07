Randonnée au Genévrier Thurifère depuis Marignac (18)

Randonnée au Genévrier Thurifère depuis Marignac Entre botanique et panorama

“Découvrir le genévrier thurifère, c’est remonter le temps et toucher du regard un témoin vivant de l’histoire climatique des Pyrénées.” — Guide naturaliste pyrénéen

Le genévrier thurifère, véritable fossile vivant des Pyrénées, constitue l’une des espèces les plus remarquables et méconnues de nos montagnes. Pouvant vivre plusieurs millénaires, cet arbre majestueux de la famille des cyprès offre aux randonneurs une expérience botanique unique sur les pentes de la montagne de Rié, au-dessus du village de Marignac.

🏔️ Le sentier du thurifère

Cette randonnée en boucle vous emmène à travers trois écosystèmes distincts : la châtaigneraie des versants sud, la hêtraie fraîche des versants nord, et la lande méditerranéenne des crêtes où prospère le genévrier thurifère. Le parcours, balisé en jaune, offre une diversité botanique exceptionnelle et des panoramas saisissants sur la vallée de la Garonne et les sommets environnants.