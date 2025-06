Randonnée au lac de Bordères (Bareilles) depuis le Port de Balès (27)

Randonnée au lac de Bordères

(Bareilles) Un lac naturel préservé dans la vallée du Louron 🏔️ 1760 mètres d’altitude Un joyau méconnu des Pyrénées

Le lac de Bordères, également appelé lac de Bareilles, constitue l’une des perles méconnues de la vallée du Louron. Niché à 1 760 mètres d’altitude dans la réserve naturelle régionale du Massif du Montious, ce plan d’eau de 6,5 hectares offre un cadre idyllique aux randonneurs en quête de tranquillité alpine. “Déboucher sur le lac avec ses eaux limpides et turquoises quand il est au soleil. L’été on peut y croiser des chevaux en liberté qui viennent s’y abreuver.”

— Chrys, blogueuse randonnée 🚗 Accès et départ Le départ s’effectue depuis le parking du Port de Balès (1 755 m), célèbre col pyrénéen régulièrement emprunté par le Tour de France cycliste. Accessible depuis Luchon en direction de Bourg-d’Oueil, puis par la D51 jusqu’au col. La route est bonne mais très étroite, attention aux croisements. ⚠️ Information importante : la piste au départ de Bareilles est désormais fermée à la circulation automobile. Un petit peu plus de marche pour beaucoup plus de tranquillité. Cette fermeture garantit un environnement plus préservé pour les randonneurs. Dès les premiers pas, vous suivrez la piste quasiment plate, et vous passerez devant le refuge non gardé du Mont Né (1 830 m). Une petite source vous permettra de vous désaltérer. 📊 Fiche technique 7 km (aller-retour) +300 m de dénivelé 3h30 durée totale Facile difficulté 🏔️ L’arrivée au lac de Bordères Creusé dans les schistes et les cashistes, ce lac est tout en haut de la vallée, au-dessus de la zone des forêts. Avec ses 6,5 hectares de superficie et une profondeur remarquable de 18 mètres, le lac de Bordères constitue un véritable écrin naturel. “Au fur et à mesure qu’on avance sur le sentier de la randonnée, on observe la nature qui se dévoile subtilement, tout en nuances. Elle passe avec la plus douce des transitions de l’automne à l’hiver.”

— Témoignage d’un randonneur automnal 📍 Étapes du parcours 1 Port de Balès (1 755 m)

Départ depuis le parking. Prise de la piste en direction ouest vers le refuge du Mont Né. 2 Refuge du Mont Né (1 830 m)

Passage devant ce refuge non gardé. Possibilité de se désaltérer à la source. 3 Port de Pierrefite (1 857 m)

Découverte du cromlech préhistorique. Passage de la frontière Haute-Garonne/Hautes-Pyrénées. 4 Passage délicat

Au bout de 500 m environ, le sentier devient plus difficile à trouver, bien que balisé, il a été raviné dans la pente escarpée, sur des roches schisteuses parfois glissantes. 5 Lac de Bordères (1 760 m)

Arrivée au lac aux eaux turquoise. Retour par le même itinéraire. 💬 Ce que disent les randonneurs 🌲 L’expérience nature “Randonnée avec un bon dénivelé au début et avant d’arriver au lac, des passages plus tranquilles. De l’ombre quasiment tout le temps à part sur la dernière partie de la montée. On entend le cours d’eau et la nature est verdoyante. Le lac est très joli. On a adoré !” 🏊 La récompense estivale “Une magnifique rando ! 4h18 AR dont 2h26 de montée avec un bon dénivelé en dernière heure. Mais l’effort est récompensé le lac est splendide et la baignade délicieuse.” “Je ne sais si je vous l’ai dit mais nous avons croisé personne tout au long de la randonnée, la montagne n’était que pour nous. Le retour était doux, tranquille et contemplatif.”

— Témoignage sur la tranquillité des lieux ✨ Les particularités du site 🏛️ Le cromlech du Port de Pierrefite Les cromlechs, groupes de pierres placées en forme de cercles, sont une spécificité de nos montagnes à ne surtout pas manquer. Datés d’entre 2000 et 3500 ans avant notre ère, ces pierres mégalithes n’ont pas fini de vous étonner ! Celui du port de Pierrefitte est composé en son centre d’un menhir blanc, bloc de calcaire marbreux saccharoïde qui, si on en juge sa nature géologique, provient des environs de Saint-Béat. 🐴 La faune du lac L’été on peut y croiser des chevaux en liberté qui viennent s’y abreuver. Cette présence animale ajoute une dimension bucolique à la découverte du lac. 🏕️ Possibilité de bivouac Pour ceux qui souhaitent prolonger l’expérience, il est tout à fait possible de planter sa tente près du lac. Il n’y a pas de zone spécifique réservée pour le bivouac, mais le cadre est idéal pour passer une nuit en pleine nature. En août, il est à noter que le site est assez populaire ! ⚠️ Recommandations 🚫 Interdictions Il est important de noter que le Lac de Bareilles est situé dans la Réserve Naturelle Régionale du Massif du Montious, et donc, malheureusement, nos amis à quatre pattes sont interdits sur ce site. ✅ Conseils pratiques Matériel basique pour cette randonnée : sac à dos, chaussures de marche, vêtements adaptés. Période conseillée : Juin à Octobre. ⚠️ Passage technique : Ce passage délicat ne dure que sur une cinquantaine de mètres, puis le chemin redevient facile. Il faut bien faire attention où on pose les pieds pour ne pas glisser. 🔄 Variantes et extensions 🏃 Option sportive Au départ de Bourg d’Oueil, suivez le balisage du GRP (balisage rouge et jaune) pour atteindre le Port de Pierrefitte. On aura là 535 mètres de dénivelé. ⛰️ Extension vers le Pic du Lion Pour la suite de l’itinéraire, deux possibilités : soit on fait demi-tour, soit on pousse la randonnée du lac de Bareilles jusqu’au pic du Lion, un sommet à proximité. ❤️ Ce que l’on aime • Le magnifique Lac de Bordères ou de Bareilles et son cadre préservé

Le magnifique Lac de Bordères ou de Bareilles et son cadre préservé • Un panorama superbe sur la chaîne des Pyrénées

Un panorama superbe sur la chaîne des Pyrénées • La découverte du cromlech préhistorique du Port de Pierrefite

La découverte du cromlech préhistorique du Port de Pierrefite • Une belle randonnée qui peut se faire en famille avec des enfants habitués à la marche

Une belle randonnée qui peut se faire en famille avec des enfants habitués à la marche • La tranquillité des lieux, loin des sentiers surpeuplés

La tranquillité des lieux, loin des sentiers surpeuplés • La possibilité de baignade estivale et de bivouac 📚 En savoir plus Carte IGN : Top25 1847OT (Bagnères-de-Luchon)

Top25 1847OT (Bagnères-de-Luchon) Carte des randonnées de la CCPHG parcours 27

Altitude du lac : 1 760 mètres

1 760 mètres Profondeur : 18 mètres

18 mètres Superficie : 6,5 hectares

6,5 hectares Saison conseillée : Route fermée du 30/11 au 15/04, sentier inaccessible

Route fermée du 30/11 au 15/04, sentier inaccessible Balisage : GRP (rouge et jaune)

GRP (rouge et jaune) Itinéraires similaires : Lac d’Oô, Lac d’Espingo, lacs de Néouvielle 🌲 Une randonnée entre eau, pierre et sérénité montagnarde Le lac de Bordères offre une expérience montagnarde accessible, parfaite pour une découverte en famille ou une sortie contemplative. Située à l’écart des grands axes, la petite vallée de Bareilles abrite de magnifiques forêts de hêtres et de sapins. Cette randonnée permet de découvrir l’un des trésors méconnus des Pyrénées centrales, dans un cadre naturel préservé où se mêlent patrimoine préhistorique et beauté alpine. Que ce soit pour une sortie familiale, une baignade estivale ou un bivouac sous les étoiles, le lac de Bordères saura récompenser les efforts des randonneurs par sa beauté sauvage et sa tranquillité exceptionnelle.