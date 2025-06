Randonnée au pic de Burat depuis Arlos (9) Un belvédère exceptionnel sur la ligne des 3 000 mètres Le pic de Burat, culminant à 2 154 mètres d’altitude, constitue l’un des plus beaux belvédères des Pyrénées luchonnaises. Implanté comme un seigneur au milieu de la vallée, ce sommet offre une magnifique vue sur les hauts sommets du Luchonnais et de l’Ariège. Cette randonnée sportive, référencée sous le numéro 9 sur la carte des randonnées de la CCPHG, suit principalement le tracé du GR10 et permet de découvrir un environnement montagnard préservé où on peut y croiser des isards et autres cervidés. “Cette randonnée sportive vous permettra d’admirer les sommets du Luchonnais et de l’Ariège. Le dénivelé conséquent est à prendre en considération.”

— Guide Toulouse Pyrénées 🚗 Accès et départ Le départ s’effectue depuis le village d’Arlos (800 m), accessible depuis Saint-Béat par une petite route. À la sortie du village d’Arlos depuis Saint-Béat, prenez la petite route à droite et garez votre voiture sur le parking au bout. Le stationnement se fait près du cimetière, environ 500 mètres après le village. Laissez le parc à bestiaux sur votre droite et prenez le sentier entrant dans la forêt. Dès les premiers pas, vous suivrez le balisage rouge et blanc du GR10, garantie d’un itinéraire bien tracé et sécurisé. ⚠️ Information importante Cet itinéraire emprunte le GR10, la grande traversée des Pyrénées. Le sentier est bien balisé mais le dénivelé important de 1 720 mètres nécessite une excellente condition physique. ⛰️ Une montée progressive par le GR10 Quelques minutes plus tard, vous franchissez un ruisseau par un petit pont en pierre, puis prenez à droite. Longez ce ruisseau. Ce sentier est en fait le GR10 et vous pourrez remarquer le balisage rouge et blanc. La progression s’effectue d’abord en forêt, offrant une montée régulière et ombragée. Le sentier serpente à travers une belle hêtraie avant d’atteindre les premières clairières d’altitude. L’itinéraire est jalonné de plusieurs cabanes refuges qui constituent autant d’étapes bienvenues pour se reposer et admirer le paysage. 🏔️ L’arrivée au pic de Burat Depuis le col d’Esclot d’Aou (2 093 m), prenez à droite en direction du pic du Burat (2154m) qui est devant vous. La montée finale le long de la crête de Cigalières s’effectue sans difficulté technique particulière, mais l’effort soutenu depuis le départ se fait sentir. Au sommet, marqué par une petite borne, le panorama récompense largement l’effort consenti. La vue embrasse toute la ligne des 3 000 mètres du Luchonnais avec l’Aneto, la Maladeta, les pics de Perdiguère et Crabioules. Vers le nord, les vallées des Comminges s’étendent jusqu’à la plaine de la Garonne. “Magnifique vue. On peut y croiser des isards et autres cervidés. Voisin du Bacanère, cette randonnée sportive vous permettra d’admirer les sommets du Luchonnais et de l’Ariège.”

— Description officielle CCPHG 📊 Fiche technique Distance Dénivelé Durée Difficulté 18,6 km (aller-retour) +1 720 m 9h30 (marche) / 4h (trail) Difficile 📍 Étapes du parcours 1 Parking d’Arlos (800 m)

Départ depuis le parking près du cimetière. Prise du sentier GR10 entrant dans la forêt après le parc à bestiaux. 2 Pont en pierre

Franchissement d’un ruisseau par un petit pont en pierre, puis direction à droite en longeant le cours d’eau. Début du vrai balisage GR10. 3 Cabane d’Artigue (1 400 m)

Première étape importante, cabane ouverte située dans une clairière. Belle cabane située dans une clairière, accueillante et l’eau coulait en octobre malgré une période de sécheresse. 4 Cabane des Courraux (1 581 m)

Seconde cabane refuge, vous êtes sortis de la forêt à cette altitude. Cabane très propre, petit poêle à bois, capacité 10 personnes. 5 Étang de Saint-Béat (1 891 m)

Le sentier fait un léger détour à l’Étang de St Béat. Point d’eau et paysage lacustre en altitude. 6 Col d’Esclot d’Aou (2 093 m)

Arrivée au col d’Esclot d’Aou et remarquez la borne frontière 406. Passage de la frontière administrative et début de la montée finale. 7 Pic de Burat (2 154 m)

Le pic du Burat qui est devant vous depuis le col. Sommet et panorama exceptionnel sur les Pyrénées centrales. 💬 Randonnée au pic de Burat depuis Arlos (9) 🌲 L’expérience du GR10 “Très beau parcours avec de très beaux points de vue panoramique. Paysages variés entre forêt et haute montagne. Le GR10 est parfaitement balisé et sécurisé.” 🏔️ La récompense du sommet “Le panorama du haut de ses 2 154 mètres est assez exceptionnel. On balaie l’ensemble de la ligne de ‘3 000’ du luchonnais, le massif de l’Aneto, le Néouvielle…” 🦌 La faune sauvage “Nuit passée le 2 mai 2025. Cabane propre et agréable. On a pu y voir une quinzaine d’isards et 2 biches.”

— Témoignage récent à la cabane d’Artigue ⚠️ Recommandations 🚫 Précautions particulières Le dénivelé conséquent est à prendre en considération. Cette randonnée s’adresse à des marcheurs très expérimentés et en excellente condition physique. Les 1 720 mètres de dénivelé positif sur 18,6 km représentent un défi sportif important. ✅ Conseils pratiques Prévoir impérativement un équipement complet de montagne et au minimum 3 litres d’eau par personne. Le balisage rouge et blanc du GR10 est fiable mais la météo peut changer rapidement en altitude. Possibilité de bivouac aux cabanes refuges pour étaler l’effort sur deux jours. 📱 Balisage et orientation Balisage jaune puis blanc et rouge du GR10. L’itinéraire est inscrit au PDIPR de la Haute-Garonne, gage de qualité et de sécurité. Les marques rouge et blanc sont visibles et régulières tout au long du parcours. ❤️ Ce que l’on aime L’excellente qualité du balisage GR10, fiable et sécurisant

Le panorama exceptionnel depuis le sommet sur toute la chaîne pyrénéenne

Les cabanes refuges de qualité pour s’abriter et se reposer

L’observation régulière de la faune sauvage (isards, cervidés)

La progression à travers différents étages de végétation

L’étang de Saint-Béat, halte rafraîchissante en altitude

L’itinéraire officiel CCPHG, gage de qualité touristique 📚 En savoir plus Carte IGN : Top25 1847OT (Bagnères-de-Luchon)

: Top25 1847OT (Bagnères-de-Luchon) Référence CCPHG : Itinéraire n°9 sur la carte des randonnées

: Itinéraire n°9 sur la carte des randonnées Balisage : GR10 (rouge et blanc), inscrit au PDIPR

: GR10 (rouge et blanc), inscrit au PDIPR Saison conseillée : Juin à octobre (éviter l’hiver en raison de l’enneigement)

: Juin à octobre (éviter l’hiver en raison de l’enneigement) Cabanes : Artigue (1 400 m) et Courraux (1 581 m) ouvertes toute l’année

: Artigue (1 400 m) et Courraux (1 581 m) ouvertes toute l’année Altitude de départ : 800 m (Arlos)

: 800 m (Arlos) Itinéraires similaires : Pic de Bacanère, Pic de la Hage, lac d’Espingo 🌲 Une randonnée exigeante aux portes de la haute montagne Le pic de Burat depuis Arlos représente l’une des randonnées les plus exigeantes du territoire de la CCPHG. Cette ascension sportive récompense les efforts par des paysages d’une beauté exceptionnelle et un panorama à couper le souffle sur les plus hauts sommets pyrénéens. L’itinéraire numéro 9 de la carte CCPHG suit fidèlement le tracé du GR10, garantissant un balisage fiable et une expérience montagnarde de qualité. Les cabanes refuges d’Artigue et des Courraux, véritables havres de paix au cœur de la montagne, ajoutent une dimension humaine et conviviale à cette randonnée sauvage. Que ce soit pour le défi sportif, l’observation de la faune pyrénéenne ou simplement pour contempler l’un des plus beaux panoramas des Pyrénées centrales, cette randonnée marquera durablement les marcheurs qui auront le courage et la persévérance de se hisser jusqu’au sommet du Burat.