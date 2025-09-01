Recette de tartinable d’obione

L’obione (Halimione portulacoides), également connue sous le nom d’arroche maritime ou pourpier de mer, est une plante halophyte qui pousse naturellement dans les environnements salins côtiers. Cette vivace de la famille des Amaranthacées développe de petites feuilles charnues, d’un vert argenté caractéristique, qui concentrent toute la quintessence des embruns marins.

Adaptée aux contraintes des milieux salés, l’obione a développé des mécanismes physiologiques remarquables lui permettant de prospérer là où d’autres végétaux ne survivraient pas. Ses feuilles épaisses et succulentes stockent l’eau et filtrent le sel, créant ainsi cette texture particulière et ce goût si distinctif qui évoque immédiatement les rivages maritimes.