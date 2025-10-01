Reusser et Evenepoel champions d’Europe du chrono La Drôme consacre deux maîtres du chrono continental

Ce mercredi 1er octobre 2025, la Drôme a vibré au rythme des meilleurs chronométreurs européens. Entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône, sur un parcours exigeant de 24 kilomètres, deux champions ont une nouvelle fois démontré leur supériorité absolue dans l’exercice solitaire du contre-la-montre. La Suissesse Marlen Reusser et le Belge Remco Evenepoel ont chacun décroché un nouveau titre européen, confirmant leur domination sur le continent et leur statut de références mondiales de la discipline.

Marlen Reusser : une démonstration de force au féminin Dix jours seulement après son sacre mondial à Kigali au Rwanda, Marlen Reusser a confirmé son excellent état de forme en s’imposant avec autorité sur les routes drômoises. La Bernoise de 34 ans a réalisé une véritable démonstration, décrochant son quatrième titre européen consécutif après ses victoires en 2021, 2022 et 2023. Cette performance historique la place au sommet du contre-la-montre européen féminin. Sur le parcours vallonné proposé par les organisateurs, avec près de 200 mètres de dénivelé positif répartis sur 24 kilomètres, la championne du monde a affiché une puissance impressionnante. Roulant à une vitesse moyenne de 43,48 km/h, elle a avalé les kilomètres avec une aisance déconcertante, laissant ses rivales loin derrière. La course s’est déroulée selon un scénario maîtrisé par la Suissesse. Prudente au départ, elle a progressivement accéléré pour faire la différence. Au premier point de passage intermédiaire, la Norvégienne Katrine Aalerud parvenait encore à suivre le rythme, mais cette résistance fut de courte durée. Reusser a ensuite creusé inexorablement l’écart, multipliant les accélérations sur les portions vallonnées et confirmant sa supériorité sur la montée finale vers Étoile-sur-Rhône. Un podium serré derrière la championne Si Marlen Reusser a survolé l’épreuve, la bataille pour les places d’honneur a été intense. La Norvégienne Mie Bjørndal Ottestad s’est adjugée la médaille d’argent, pointant à 49 secondes de la lauréate. Un chrono solide qui lui permet de monter sur le podium d’un championnat d’Europe pour la première fois de sa carrière. La troisième marche du podium a donné lieu à un suspense haletant. La Néerlandaise Mischa Bredewold, vainqueure cette année de l’Amstel Gold Race, semblait avoir manqué la médaille de bronze de quatre centièmes de seconde seulement, derrière sa compatriote Katrine Aalerud. Mais après une correction des chronométrages par le jury, Bredewold s’est finalement vu attribuer le bronze, terminant à 51 secondes de Reusser. Un énorme soulagement pour la jeune Néerlandaise qui avait d’abord cru avoir échoué pour quelques centièmes. Katrine Aalerud, qui avait réussi à suivre Reusser au premier pointage, termine finalement au pied du podium en quatrième position. La Néerlandaise Lieke Nooijen complète le top 5, confirmant la profondeur du cyclisme néerlandais dans cet exercice. Les Françaises dans le coup Pour les coureuses tricolores, le bilan est encourageant. Juliette Labous, déjà septième du contre-la-montre mondial à Kigali, a confirmé son excellent niveau en prenant la sixième place de ces championnats d’Europe. La Française a réalisé une course solide, prouvant qu’elle fait désormais partie des meilleures spécialistes européennes de l’exercice. Cédrine Kerbaol, autre représentante française, a terminé neuvième. Si elle a manqué le top 8 pour un souffle, elle a néanmoins livré une prestation honorable sur ce parcours exigeant, confirmant les progrès réalisés cette saison dans le domaine du chrono.

Remco Evenepoel : la quadruple couronne historique Quelques heures après le triomphe de Marlen Reusser, c’était au tour des hommes de s’élancer sur le même parcours. Et comme chez les femmes, la course a rapidement tourné à la démonstration. Remco Evenepoel, champion olympique, champion de Belgique et triple champion du monde en titre du contre-la-montre, a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès déjà exceptionnel en s’emparant du titre européen. Cette victoire revêt une dimension historique. Le Belge de 25 ans détient désormais simultanément les quatre titres majeurs du contre-la-montre : champion olympique (Paris 2024), champion du monde (2023, 2024, 2025), champion d’Europe (2019, 2025) et champion de Belgique. Une performance inédite qui consacre définitivement Evenepoel comme le meilleur chronométreur de sa génération. Un exploit d’autant plus remarquable Ce qui rend cette victoire encore plus impressionnante, c’est le timing. Seulement trois jours auparavant, Remco Evenepoel terminait deuxième de la course en ligne des championnats du monde à Kigali, derrière l’intouchable Tadej Pogačar. Une épreuve épuisante de 267,5 kilomètres et 5475 mètres de dénivelé positif, considérée comme l’une des plus difficiles de l’histoire du cyclisme. Entre son arrivée au Rwanda et son départ sur la rampe de lancement drômoise, le champion belge n’a eu que 72 heures. Un délai très court qui incluait un vol de nuit de Kigali à Marseille via l’Éthiopie, avec peu de temps pour récupérer. Beaucoup doutaient de sa capacité à briller après un tel enchaînement. La réponse d’Evenepoel a été éclatante. Une domination sans contestation Sur les 24 kilomètres du parcours, Remco Evenepoel a été en tête à chaque point de passage intermédiaire. Dès les premiers kilomètres, il comptait déjà 14 secondes d’avance sur son principal rival, l’Italien Filippo Ganna. Cette marge n’a cessé de croître au fil de la course. Un détail technique a rendu sa performance encore plus remarquable : son oreillette est tombée en panne durant la course. Privé d’informations sur ses temps intermédiaires et ses écarts avec ses concurrents, le Belge a roulé à l’instinct, sans retenue. Une stratégie audacieuse qui s’est avérée payante puisqu’il a franchi la ligne d’arrivée avec une vitesse moyenne ahurissante de 50,7 km/h, seul concurrent à dépasser la barre symbolique des 50 km/h. Au final, Filippo Ganna, pourtant l’un des meilleurs rouleurs du monde et récent champion olympique de poursuite sur piste, a concédé 43 secondes. Un écart considérable sur seulement 24 kilomètres, qui illustre l’abîme séparant Evenepoel du reste du peloton dans cet exercice. L’Italien décroche néanmoins sa troisième médaille européenne après son argent en 2021 et son bronze en 2020. La surprise Niklas Larsen La troisième marche du podium a réservé une belle surprise. Le Danois Niklas Larsen, 28 ans, a décroché la médaille de bronze en terminant à 1’08 d’Evenepoel. Un chrono remarquable qui lui permet de devancer des prétendants au podium pourtant bien plus cotés. Les Britanniques Joshua Tarling et Ethan Hayter, annoncés parmi les favoris, ont dû se contenter des quatrième et cinquième places. Tarling, champion d’Europe en titre chez les espoirs et considéré comme l’un des plus grands espoirs du chrono mondial, a échoué à seulement deux secondes du podium. Hayter, de son côté, a terminé à une seconde de son compatriote. Le Suisse Stefan Küng, multiple médaillé européen et mondial, a pris la huitième place, confirmant qu’il reste dans le coup parmi l’élite européenne malgré une saison en demi-teinte.

Les Français dans la course masculine Bruno Armirail a porté les couleurs tricolores avec honneur en terminant neuvième à 1’49 du vainqueur. Le coureur de l’équipe Decathlon-AG2R La Mondiale a réalisé une course solide, se classant juste derrière Stefan Küng. Une performance encourageante qui confirme sa progression constante dans cet exercice. Rémi Cavagna, autre représentant français et spécialiste reconnu du contre-la-montre, a pris la treizième place à 2’21 d’Evenepoel. Si le résultat peut paraître décevant au regard de son palmarès, le Français sort d’une saison compliquée et ce chrono européen constitue une étape dans sa reconstruction.

Un parcours exigeant en Drôme-Ardèche Le tracé proposé par les organisateurs des championnats d’Europe 2025 ne laissait aucune place au hasard. Les 24 kilomètres entre Loriol-sur-Drôme et Étoile-sur-Rhône n’étaient pas un simple exercice de puissance pure. Avec près de 200 mètres de dénivelé positif, le parcours présentait plusieurs difficultés techniques. Après un départ sur une longue ligne droite de huit kilomètres permettant aux coureurs de lancer leur effort, le tracé s’animait avec l’ascension du mur d’Allex, un raidillon de 400 mètres à 6,6% de pente moyenne situé après 11 kilomètres d’effort. Cette première difficulté servait de révélateur, permettant de jauger les forces en présence. Mais c’est la montée finale vers Étoile-sur-Rhône qui constituait le juge de paix. Sur 1100 mètres à 5,2% de pente moyenne, cette dernière difficulté a fait la différence entre les simples rouleurs et les véritables spécialistes complets du contre-la-montre. Les conditions météorologiques, avec un vent soutenu soufflant de face ou de côté sur la majorité du parcours, ont ajouté une difficulté supplémentaire, rendant la gestion de la position aérodynamique particulièrement délicate.

Des victoires lourdes de sens Pour Marlen Reusser, ce quatrième titre européen consécutif prend une dimension particulière. L’année 2024 avait été marquée par un Covid long qui l’avait empêchée de participer aux Jeux olympiques de Paris, aux championnats du monde et aux championnats d’Europe. Son retour au sommet en 2025, avec un titre mondial et désormais européen, illustre sa résilience et sa capacité à surmonter les difficultés. La Bernoise, qui exerce également la médecine et joue du violon à ses heures perdues, a prouvé qu’elle reste la référence absolue du contre-la-montre féminin européen. Avec onze victoires déjà cette saison, elle traverse la meilleure période de sa carrière à 34 ans, un âge où beaucoup de cyclistes commencent à décliner. Pour Remco Evenepoel, cette victoire européenne parachève une saison 2025 exceptionnelle. Après sa médaille d’argent frustrante aux championnats du monde derrière Tadej Pogačar, marquée par deux changements de vélo et une possible victoire envolée, le Belge a rebondi de la plus belle des manières. En dominant le contre-la-montre européen malgré la fatigue accumulée, il a envoyé un message fort à ses adversaires : sur l’exercice du chrono, il reste le patron incontesté. Cette performance confirme également qu’Evenepoel arrive dans une forme optimale pour la fin de saison. Son transfert annoncé chez Red Bull-Bora-Hansgrohe pour 2026 se profile sous les meilleurs auspices. Le Belge a démontré qu’il peut enchaîner les efforts de très haut niveau avec une récupération express, une qualité essentielle pour viser les grands tours.

Perspectives pour la suite des championnats Ces victoires sur le contre-la-montre ne sont que les premiers chapitres des championnats d’Europe 2025 organisés en Drôme-Ardèche. Les épreuves se poursuivent jusqu’au dimanche 5 octobre avec notamment les courses en ligne élites, où Remco Evenepoel tentera de décrocher un improbable doublé. Le Belge devra toutefois composer avec une concurrence féroce menée par Tadej Pogačar, récent champion du monde et favori logique sur un parcours vallonné qui lui convient parfaitement. Jonas Vingegaard, Juan Ayuso et Julian Alaphilippe font également partie des prétendants au titre sur une course en ligne qui s’annonce passionnante. Côté français, les espoirs reposent sur une équipe expérimentée avec notamment Romain Grégoire et Paul Seixas, qui tenteront de jouer les trouble-fêtes face aux mastodontes du peloton mondial. Les routes ardéchoises, exigeantes et techniques, pourraient créer des surprises. Ces championnats d’Europe en Drôme-Ardèche resteront dans les mémoires comme le théâtre des exploits de Marlen Reusser et Remco Evenepoel. Deux champions qui, chacun dans leur catégorie, ont repoussé les limites de l’exercice du contre-la-montre et confirmé leur statut de légendes vivantes de la discipline.